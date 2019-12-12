A1 сделает доступным 4G по всей Беларуси

В Беларуси строительством 4G-сети по технологии LTE и LTE Advanced занимается инфраструктурный оператор beCloud. С ним операторы мобильной связи заключают соглашения об использовании необходимых ресурсов. Провайдер телекомуслуг A1 и beCloud объявили о стратегическом партнерстве по развитию мобильной связи стандарта 4G. Он доступен для абонентов A1 с марта 2019 года. По планам, к 2023-му связь четвертого поколения будет доступна на 97% территории Беларуси (как в крупных городах, так и в отдаленных уголках страны), где проживает свыше 99% населения.

- И именно для обеспечения покрытия 4G-сети, сопоставимого по охвату территории страны с существующей 3G-сетью А1, мы и консолидируем усилия вместе с нашими партнерами. Мы рады, что уже в ближайшие годы связь четвертого поколения станет доступна абонентам компании повсеместно – в больших и малых городах и даже в сельской местности, – отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

A1 и beCloud объявили о стратегическом партнерстве по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси.

Реализация проекта пройдет в несколько этапов. Первый завершат к концу 2019 года. Благодаря включению 2000 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 1800 МГц, 4G-связь станет доступной для абонентов А1 в пределах существующей LTE-сети beСloud (на территории, где проживает 76% населения страны).

Второй этап стартует в январе 2020 года. Он подразумевает развертывание 4G-сети beCloud в сельской местности в частотном диапазоне 800 МГц и на базе инфраструктуры A1. В итоге зона покрытия сети 4G для абонентов А1 сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети компании (на 97% территории Беларуси). Первыми регионами, в которых партнеры приступят к развертыванию 4G-сети, станут Гомельская, Могилевская и Витебская области. Только в Гомельской области планируется подключить более 300 базовых станций. Всего же число запущенных базовых станций за три года превысит 3000.

- Мы, как инфраструктурный оператор, прикладываем все усилия для максимального покрытия территории страны связью 4G. Так, с нового года beCloud и А1 впервые в Беларуси запускают сеть LTE в диапазоне 800 МГц. Мы рады нашему успешному сотрудничеству, ведь только совместная кооперация операторов связи позволяет работать на благо абонентов, – подчеркнул генеральный директор beCloud Олег Седельник.

В настоящее время услуги мобильного интернета по технологии 4G предоставляются абонентам A1 в сети инфраструктурного оператора beСloud в диапазоне радиочастот 1800 МГц. На втором этапе проекта впервые в Беларуси будет задействован частотный диапазон 800 МГц. Это позволит расширить географию покрытия сетью LTE и обеспечить высокую скорость передачи данных даже в условиях повышенной нагрузки на существующие базовые станции.

Гельмут Дуз рассказал, что из 5 миллионов абонентов А1 около миллиона продолжают пользоваться стандартом связи 2G. Никто не вправе заставлять пользователей переходить на новые стандарты. О полном и естественном отказе от 2G можно будет говорить через несколько лет. Также Дуз подчеркнул, что в среде пользователей смартфонов есть расхожее мнение, что мобильные устройства, поддерживающие 3G, потребляют больше энергии и стоят дороже, чем девайсы под 2G. Однако это не имеет ничего общего с реальностью.

Развитие 5G входит в перспективные планы, заинтересованные стороны ждут, когда юридические аспекты вопросы будут закреплены на законодательном уровне.