Цены на живые елки в Минске подпрыгнут: места под елочные базары за частниками

- Первые елочные базары в этом году начнут работать 20 декабря. Всего по стране их будет 1100 во всех областных и районных центрах, - рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко. - Но из-за изменившихся правил предоставления торговых площадей лесхозы сократили собственные продажи в Минске в 10 раз. Так, в минувшем году лесхозы Минской области торговали елками на 20 площадках в столице, в этом только на двух - в Минском лесхозе (ул. Багратиона, 70) и на елочном базаре на ул. Притыцкого, 146. Причина - высокая стоимость аренды торговых точек. Правда, активную торговлю елками обещают развернуть под Минском - например, в Сенице, Колодищах, Гатово.

«Цены на новогодние деревья на столичном рынке фактически будут устанавливать частники, которые ввиду отсутствия конкуренции со стороны лесхозов и их дешевой продукции, а также необходимости окупаемости высокой стоимости аренды, с большой долей вероятности будут существенно выше прошлогодних», - говорится в официальном заявлении Минлесхоза.

Так, в лесничествах Минской области частники будут закупать елки до метра по цене 10,6 руб., от 1 до 2 метров - 12,8 руб., от 2 до 3 - 16,7 руб., для оптовиков возможна скидка. А вот сколько за символ Нового года попросят на базарах в Минске - увидим после 20 декабря.

В регионах Беларуси стоимость елок будет в доступных пределах, потому что достаточное количество точек лесхозов. Так, елочка до метра - от 9 руб., от 1 до 2 метров – 11 руб., от 2 до 3 - 16 руб. При покупке непосредственно в лесничествах цены на лесных красавиц будут еще ниже - 7, 8, 12 руб. Это цены в среднем по стране.

Самые выгодные цены в лесхозах Брестской области - 5,9; 7; 9,5 руб. Всего лесхозы вырастили и готовы реализовать в Беларуси около 160 тыс. новогодних деревьев. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Цены на живые елки в Минске подпрыгнут.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ!

«Елку из кадки можно будет высадить в лесу»

Помимо обычных елей и сосен (они пушистые и стойкие к осыпанию) лесхозы предложат белорусам и новогодние деревья в кадках, горшках и ящиках. Их будет выставлено на продажу 2,5 тыс., тогда как в минувшем году их было 2 тыс.

Как и в прошлом году, по инициативе Минлесхоза состоится акция «Сохрани символ праздника». Весной елку из кадки можно будет высадить в лесу, на приусадебном участке или возле многоэтажного дома. Каждому покупателю новогоднего дерева в кадке подарят памятку по уходу за символом новогодних праздников.

- Как сохранить елку в кадке до весны, способно ли такое дерево выжить? - спросили мы Валентина Шатравко.

- Сохранить возможно на балконе или на даче. Дерево выживет, если к нему аккуратно относиться. Главное, чтобы в тепле елочка в кадке находилась непродолжительное время. Если новогоднее дерево в кадке простоит в теплой квартире или доме месяц, то тронется в рост почка, и тогда довольно трудно остановить ее рост и сохранить дерево. Еще один важный момент для деревьев в кадках - как они были подготовлены к зиме. Если их весной высадили в кадки, и они все лето и осень росли в ней, то такие деревья однозначно выживут, потом их можно будет пересадить в открытый грунт.

НЕ НАРЫВАЙТЕСЬ!

Штраф за срубленную елочку - от 127 рублей

В лесничествах по всей стране установлено 756 камер фото- и видеофиксации, место дислокации которых специалисты постоянно меняют. Приборы работают в режиме онлайн, мгновенно передают снимки на мобильный телефон сотрудника лесхоза, что позволяет незамедлительно принимать меры к браконьерам - лица людей и номера машин видны на них без проблем. Если поймают за руку при незаконной рубке деревьев, то нарушителю грозит штраф от 5 до 50 базовых величин (127,5 руб. - 1270 руб.). Еще одну базовую (25,5 руб.) придется отдать за каждое срубленное дерево. Это в десятки раз дороже, чем на самом дорогом елочном базаре.