2019-12-12T15:39:57+03:00
Досуг
КП Беларусь

КВН, модный показ и самый популярный исполнитель года: молодежь соберется, чтобы раздать премии молодым

16 декабря в Минске состоится первая церемония вручения наград победителям Всебелорусского проекта «МП | Молодежная премия - 2019»
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Мероприятие соберет на одной сцене молодых белорусов - артистов, музыкантов, хореографов, дизайнеров, представителей IT и бьюти-сфер, субкультур, виртуозов экстремальных видов спорта, юмористов и других - всех, кто ярко заявил о себе в уходящем году.

Для гостей молодежного шоу подготовлен ряд сюрпризов и уникальных выступлений. Церемонию вручения наград разбавят крутые номера, премьеры песен, модные показы, танцевальные баттлы, много юмора. На сцену выйдут - команда КВН Доктор Хаусс, дуэт «Кирилл и Гриша», белорусский модник Игорь Плетнев, команда «DRIADA» от школы танца «BIZON», молодой исполнитель Мэвл, артист «KaufmanLabel» Тима Белорусских.

После окончания вручения первой «МП» гостей ожидает AfterParty. Послевкусие зачастую не уступает по эмоциям самой премии!

Кстати, попасть на молодежное шоу может каждый желающий. Для этого необходимо стать участником группы «МП | Молодежная премия» в «ВКонтакте» либо подписаться на аккаунт проекта в Instagram. Розыгрыш пригласительных билетов состоится сегодня, 12 декабря. Результаты будут объявлены в пабликах. Всем, кому повезет стать зрителями одного из главных молодежных событий года, организаторы – SlizunovaProduction и Союз молодежи предлагают придерживаться дресс-кода A5 и А5с (After five, After five casual).

Когда: 16 декабря (понедельник), 17.00.

Где: концертный зал «Prime Hall» (пр-т Победителей 65).

P.S. Мероприятие категории 18+

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