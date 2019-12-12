Двое мужчин запустили вирус в компьютеры двух витебских фирм и обокрали их на $44 000

Двое злоумышленников за день успели не только похитить более 88 тысяч белорусских рублей, но и обналичить. Правоохранительные органы ищут их. В распоряжении следователей - фото с видеокамер наблюдения банкоматов, в которых воры сняли деньги.

Произошло это 18 октября. Пострадали два юридических лица из Витебской области. В этот день с их счетов исчезли солидные суммы. Оказалось, что в компьютеры фирм внедрилась вредоносная программа. Вирус взломал все коды и пароли и снял деньги со счетов юрлиц.

- Деньги были перечислены на карт-счета, подконтрольные злоумышленникам. Счета были открыты на подставных лиц, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Подозреваемые надвинули головные уборы на глаза, надели капюшоны - старались, чтобы их невозможно было узнать. Фото: Следственный комитет.

В тот же день, когда в Витебске обнаружили пропажу денег, в Минске двое мужчин сняли со счетов всю сумму наличными. Деньги они снимали в нескольких банкоматах. Злоумышленники явно пытались скрыть свои лица - на фото надвинутые на глаза головные уборы, капюшоны. Один из них закрыл нижнюю часть лица воротником или шарфом.

Если вам что-либо известно о мужчинах на фото, сообщите по телефону +375 (33) 399-80-44 или 102. Оба телефона работают круглосуточно.