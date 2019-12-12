2019-12-12T16:35:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: У нас мусульман не обижают!

А гость президента - глава Татарстана - подтвердил, что таким условиям многие позавидуют
Алексей БЕЛОУСОВ
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Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото: president.gov.byАлександр Лукашенко провел переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото: president.gov.by
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Александр Лукашенко продолжил встречи с руководителями российских регионов переговорами с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года - около 1,3 млрд. долларов - не устраивает обе стороны.

- Углубление кооперации в машиностроении, реализация проектов в области инноваций должны вести к росту двусторонней торговли. Убежден, в ближайшей перспективе у нас есть все возможности достичь годового товарооборота в 2 млрд долларов, конечно же, чтобы с такой мощной республикой у нас как-то был более сбалансирован товарооборот. Хотя я понимаю: те объемы нефти, которые мы покупаем, ведут к перекосу нашего товарооборота, - сказал Александр Лукашенко.

Перекос таков: экспорт - 282,7 млн, импорт - 999,7 млн. На предыдущей встрече в 2016 году шла речь о том, чтобы компания "Белоруснефть", активнее подключалась к нефтедобыче в Татарстане, сообщает БелТА.

- Сегодня эта тема тоже обсуждалась. По большому счету, чтобы эта компетенция была, нужны месторождения, - сказал Рустам Минниханов. - Потому что одно дело там, где мы работаем (там все уже выстроено), а зайти, разрабатывать новые месторождения - это еще ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому.

Между Беларусью и Татарстаном развивается проект по созданию газомоторной техники. МАЗ, МТЗ, "Амкодор", БелАЗ сотрудничают с холдингом "РариТЭК". За последние два года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газе, и в следующем соберут столько же. В Татарстане функционируют два производства белорусской техники - тракторов МТЗ и лифтов "Могилевлифтмаш".

Александр Лукашенко благодарен за возможность продавать белорусскую технику:

- Особенно МАЗ. Несмотря на то, что у вас КамАЗ под боком, вы все-таки аккуратно относитесь к нашим техническим товарам, в том числе к нашему предприятию.

Рустам Минниханов поблагодарил Александра Лукашенко за созданные в Беларуси условия для сохранения самобытности татарской общины.

- У нас мусульман не обижают! - сказал Александр Лукашенко.

- Наоборот, многим надо позавидовать таким условиям, - согласился Минниханов.

- Эти люди - золото. Они никогда меня не подводили. Никогда, - продолжил белорусский президент.

- И не подведут, - заверил руководитель Татарстана.

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