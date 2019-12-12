2019-12-12T16:34:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 января в Беларуси деньги с карточки можно будет снять в кассе магазина

Пока речь идет только о сельских магазинах и торговых точках вне населенных пунктов, а через два года нововведение распространится на всю страну
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
В 2020 году сельские жители смогут снимать деньги с карточек прямо в кассах магазиновВ 2020 году сельские жители смогут снимать деньги с карточек прямо в кассах магазиновФото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Наличные можно будет снимать без комиссии, но с ограничением суммы - до 10 базовых величин за один раз, сейчас это 255 рублей. Ранее сообщалось, что сначала для этого нужно будет в магазине сделать покупку. Но все же в итоге это условие решили не вводить. Постановление, принятое Совмином и Нацбанком Беларуси, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как пояснили в «Вычислительном центре Белкоопсоюза», постановление разрешает проводить такую услугу, но не обязывает магазины ее оказывать.

- Не все кассовое оборудование, которое стоит сейчас в торговых точках, сможет поддерживать этот функционал. Новую кассовую операцию - снятие наличных средств - в компьютерных кассовых системах будет ввести достаточно просто. Но тем же производителям кассового оборудования и разработчикам программного обеспечения понадобится время на доработку. В обычных же кассах, где нет сканера штрихкода, а сумма вводится вручную, сделать это будет проблематично. В таком случае магазину нужно будет менять оборудование, что к 1 января магазины вряд ли сделают, - пояснил «Комсомолке» Дмитрий Сивенков, директор вычислительного центра Белкоопсоюза.

По его словам, рассчитывать на то, что уже в первый день нового года магазины начнут выдавать деньги в кассах, не стоит. Тем более что сейчас ведомства готовят налоговые и бухгалтерские документы, которые регламентируют проведение такие операций.

- С 1 января маловероятно, что хотя бы один магазин полностью запустит эту систему. Скорее всего, торговые точки начнут подключаться с середины января и в феврале. А уже потом пойдет процесс замены обычных кассовых аппаратов - их сейчас сельские магазины чаще всего используют, - сказал собеседник.

Снимать деньги можно будет без комиссии. Как пояснил Дмитрий Сивенков, данный процесс не закреплен за каким-то конкретным банком. Каждая торговая сеть будет работать с тем же банком, где у нее есть счет.

- Банк забирает у магазина эквайринг - процент за каждую торговую операцию. А снятие наличных эквайрингом облагаться не будет, - объяснил специалист.

На местах говорят, что к внедрению новой услуги пока не приступали, по крайней мере так сказали в двух деревенских магазинах, куда удалось дозвониться «Комсомолке». Но такое нововведение в целом оценивают позитивно.

- У нас в деревне нет кассы для выдачи денег, нет банкомата, поэтому, конечно, так будет удобнее, - сказала продавец сельского магазина в Слуцком районе. - А вот инкассация после этого, наверное, не понадобится, ведь в магазине и так выручка не очень большая. За день тысячу наторгуем, если четыре человека придут за наличными, то ее всю и снимут.

Также согласно новому документу, оплачивать покупки теперь можно будет не только банковской картой, но и QR-кодами, установив специальное мобильное приложение.

А КАК У НИХ?

Жители США, стран Европы и Турции уже пользуются такой услугой.

В России снять деньги с карточки в кассе можно, но для этого нужно сначала что-то купить в этой торговой точке. Снять можно за один раз от 100 до 100 000 российских рублей (от 3,3 до 3330 белорусских рублей). Внедрение услуги начали летом 2019 года. Но пока ее ввели не все банки и торговые сети, массовое внедрение планируют в течение 1,5 - 2 лет.

В Украине подобное нововведение предполагается запустить в апреле 2020 года. Пока проект постановления Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Пуховичском районе спасатели вывели из огня ребенка и двух взрослых
В Пинске подростки нашли на улице карточку и потратили на шопинг 400 рублей
В Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета
Беларусь рассчитывает до конца года решить вопрос о компенсации за грязную нефть
Минчанин продал авто за сувенирные доллары
«Обладала уникальной способностью убеждать людей». Жительница Копыля обманула на 200 тыс. долларов
Из-за задымления из белоозерской школы эвакуировано 766 человек
Морозы отменяются: на Новый год прогнозируют теплую погоду
Лукашенко пригласили во Вьетнам
На пожаре в психбольнице в Сморгонском районе погибли два пациента
МАРТ отмечает замедление роста цен на продовольствие
«Взял продукты и ушел из дома». Милиция нашла пропавшего 6-классника
Ольманские болота тонут в мусоре: волонтеров приглашают на уборку
Решил вернуться задним ходом: в ДТП на трассе М1 погибла женщина
«Белнефтехим» в 2020-м получит от России 24 млн тонн нефти
«Юрьевский хоровод» белорусского Полесья включили в Список наследия ЮНЕСКО
Не довезли: в Полоцке на дорогу упала городская ёлка
Гордон - о переговорах в Париже: «Организация отвратительная. Елисейский дворец: грязь, стройка… А в Минске Александр Лукашенко принимал в потрясающем дворце»
В Минске безбилетница распылила в лицо контролеру газовый баллончик. А ведь проезд в столице еще не дорожал!
Вы когда-нибудь видели гранату Первой мировой? А сельчанин из Барановичей выкопал ее дома
В Столбцах мужчина дотла спалил машину ухажера бывшей супруги
В Минске на улице Притыцкого найден повешенным 29-летний парень
Лобовое ДТП под Ляховичами: три человека госпитализированы
Time назвал человека года: это Грета Тунберг
Сбежавшего солдата нашли в Лепеле
Новогодние елки по госценам в Минске будут продавать только в двух местах
Под Лепелем из военной части сбежал солдат
Лукашенко уволил Русого с должности помощника президента по Могилевской области