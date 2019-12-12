С 1 января в Беларуси деньги с карточки можно будет снять в кассе магазина

Наличные можно будет снимать без комиссии, но с ограничением суммы - до 10 базовых величин за один раз, сейчас это 255 рублей. Ранее сообщалось, что сначала для этого нужно будет в магазине сделать покупку. Но все же в итоге это условие решили не вводить. Постановление, принятое Совмином и Нацбанком Беларуси, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как пояснили в «Вычислительном центре Белкоопсоюза», постановление разрешает проводить такую услугу, но не обязывает магазины ее оказывать.

- Не все кассовое оборудование, которое стоит сейчас в торговых точках, сможет поддерживать этот функционал. Новую кассовую операцию - снятие наличных средств - в компьютерных кассовых системах будет ввести достаточно просто. Но тем же производителям кассового оборудования и разработчикам программного обеспечения понадобится время на доработку. В обычных же кассах, где нет сканера штрихкода, а сумма вводится вручную, сделать это будет проблематично. В таком случае магазину нужно будет менять оборудование, что к 1 января магазины вряд ли сделают, - пояснил «Комсомолке» Дмитрий Сивенков, директор вычислительного центра Белкоопсоюза.

По его словам, рассчитывать на то, что уже в первый день нового года магазины начнут выдавать деньги в кассах, не стоит. Тем более что сейчас ведомства готовят налоговые и бухгалтерские документы, которые регламентируют проведение такие операций.

- С 1 января маловероятно, что хотя бы один магазин полностью запустит эту систему. Скорее всего, торговые точки начнут подключаться с середины января и в феврале. А уже потом пойдет процесс замены обычных кассовых аппаратов - их сейчас сельские магазины чаще всего используют, - сказал собеседник.

Снимать деньги можно будет без комиссии. Как пояснил Дмитрий Сивенков, данный процесс не закреплен за каким-то конкретным банком. Каждая торговая сеть будет работать с тем же банком, где у нее есть счет.

- Банк забирает у магазина эквайринг - процент за каждую торговую операцию. А снятие наличных эквайрингом облагаться не будет, - объяснил специалист.

На местах говорят, что к внедрению новой услуги пока не приступали, по крайней мере так сказали в двух деревенских магазинах, куда удалось дозвониться «Комсомолке». Но такое нововведение в целом оценивают позитивно.

- У нас в деревне нет кассы для выдачи денег, нет банкомата, поэтому, конечно, так будет удобнее, - сказала продавец сельского магазина в Слуцком районе. - А вот инкассация после этого, наверное, не понадобится, ведь в магазине и так выручка не очень большая. За день тысячу наторгуем, если четыре человека придут за наличными, то ее всю и снимут.

Также согласно новому документу, оплачивать покупки теперь можно будет не только банковской картой, но и QR-кодами, установив специальное мобильное приложение.

А КАК У НИХ?

Жители США, стран Европы и Турции уже пользуются такой услугой.

В России снять деньги с карточки в кассе можно, но для этого нужно сначала что-то купить в этой торговой точке. Снять можно за один раз от 100 до 100 000 российских рублей (от 3,3 до 3330 белорусских рублей). Внедрение услуги начали летом 2019 года. Но пока ее ввели не все банки и торговые сети, массовое внедрение планируют в течение 1,5 - 2 лет.

В Украине подобное нововведение предполагается запустить в апреле 2020 года. Пока проект постановления Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение.