«А-100» купили завод и собираются строить дома из цветного бетона

«А-100» купили Завод современных бетонных конструкций. Это самое новое в Беларуси предприятие по производству сборных железобетонных конструкций. Находится всего в пяти километрах от Минска, рядом с поселком Хатежино.

"Новая Боровая" - один из самых красивых жилых районов Минска

- Завод был построен в 2014 году и является самым современным домостроительным предприятием в стране. Мы приобрели его, чтобы строить лучше, быстрее, а может, даже и дешевле, - рассказал собственник группы компаний «А-100» Александр Центер. - Кроме того, возможности завода позволяют отойти от типовых решений в сфере жилой недвижимости и создавать все больше домов с нестандартной архитектурой, креативными фасадами, новыми планировочными решениями, разнообразными типами квартир, а также функциональными пространствами вне квартир.

Александр Центер считает, что завод позволит поднять рынок недвижимости на качественно новый уровень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сумму сделки Александр Центер не раскрыл, но сказал, что пришлось «достаточно сильно потратиться». Последней каплей в решении покупать завод он назвал затянувшиеся на пять лет переговоры с производителем панелей по переносу переключателя электричества с советского уровня на комфортный для человека. Хотя технологически все решается, как оказалось, очень просто. Теперь такие нюансы можно будет решать куда быстрее и проще.

Жилой район «Новая Боровая», который строит «А-100 Девелопмент»

Если же говорить о мощности завода, он позволит строить 180 тысяч квадратных метров жилья в год, что полностью покроет потребности компании «А-100 Девелопмент». А в перспективе застройщик рассматривает возможность оказывать услуги по изготовлению железобетонных конструкций не только для белорусских компаний, но и для других стран.

Так выглядит завод с высоты птичьего полета.

- Мы привыкли думать, что в сравнении «панелька или монолит» побеждает второе. Этот стереотип пришел к нам из прошлого, когда мало думали о качестве домов, важно было обеспечить людей квадратными метрами. Поэтому безудержно штамповали сомнительного качества панельные дома, - заметила директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик. - Сейчас престижность и качество жилья определяется не только материалом стен, но и множеством других факторов - начиная от отделочных материалов и заканчивая инженерной начинкой.

Светлана Шевлик образно заметила, что в умелых руках бетон становится пластичным и гибким материалом

Моя любимая фраза: в умелых руках бетон становится пластичным и гибким материалом. Завод поможет нам реализовывать все наши смелые идеи и мечты. Например, если раньше про цветной бетон мы только читали, то сейчас сможем экспериментировать сами и находить новые цветовые решения. Или еще пример - в Эстонии мы видели рельефные фасады домов, изготовленные прямо на заводе. В Европе на заводах монтируют уже окна, даже экспериментируют с отделкой стен. Мы готовы всему этому учиться и максимально уменьшать количество операций непосредственно на стройке. Но самое главное - мы сможем строить такие дома, которых наша страна еще не видела. А также предложим современные планировки, улучшим теплоизоляцию и шумоизоляцию, существенно увеличим высоту потолков и многое другое.

Завод позволит реализовать любые самые смелые идеи в строительстве

Считается, что Беларусь отстает в строительстве от европейских стран на 8 - 10 лет. Но я уверена, что приобретение позволит нам не только сократить этот разрыв, но и, применяя лучшие мировые практики, создавать инновации внутри страны. И опыт, и возможности, и понимание того, какие требования предъявляет современный человек к жилью, у нас теперь есть.

Завод является самым современным домостроительным предприятием в стране.

ДОСЬЕ «КП»

Группа компаний «А-100» работает на белорусском рынке более 25 лет. Бизнес-портфель включает в себя группу компаний «А-100 Девелопмент», сеть автозаправочных станций «А-100», первый белорусский профессиональный вертолетный клуб «АвиА-100». Компания вносит большой вклад в развитие социальной инфраструктуры: проектирует и строит инновационные детские сады и школы, поликлиники, паркинги. А также развивает спортивную инфраструктуру Беларуси - начал функционировать новый аэродром в Липках и готовится к открытию современный многофункциональный спортивный комплекс европейского класса в Ленинском.

Дворы в "Новой Боровой", как правило, закрыты от автомобилей, поэтому родители не боятся отпускать гулять детей.

"Новая Боровая" - район, в который водят экскурсии