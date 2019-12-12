Белорусы в 2019-м читали об артистах на следующий день после смерти и искали, как сделать вентилятор своими руками

Есть у поисковой системы Google традиция - в декабре подводить итоги и рассказывать, чем больше всего интересовались пользователи за год. Кроме самых популярных запросов составляются еще и топы по нескольким темам: персоны, фильмы, сериалы, шоу, покупки.

Самый популярный запрос белорусов - Юлия Началова. 38-летняя певица умерла 16 марта, на следующий день и на протяжении недели в поисковиках белорусов фамилия была очень популярной, но к апрелю интерес практически пропал. Кстати, в случае с Началовой запросы касались именно смерти (причина, Началова в гробу, проклятие «Последнего героя»), песнями интересоваться больше не стали.

Запрос проклятие «Последнего героя» появился после того, как в молодом возрасте неожиданно умерли несколько человек, которые в начале 2000-х участвовали в реалити-шоу. Одним из них был Децл. Кирилл Толмацкий (это его настоящее имя) тоже попал в топ запросов белорусов после смерти от сердечной недостаточности 3 февраля. Фигурирует в топе запросов и Анастасия Заворотнюк. В этом случае многие спрашивают у Гугла «состояние сегодня». Ведь слухи о здоровье актрисы распространяются с невероятной скоростью.

Интересовали белорусов и выборы в Украине: запрос «Зеленский» оказался на пятом месте в топе. С интересом мы наблюдали за тем, как Зеленский и Порошенко перебрасывались предвыборными видео.

Первым и немногочисленным белорусским запросом оказался сайт «перепись.бел» (7-е место рейтинга). На сайте можно было пройти перепись населения онлайн. И хотя сайт не выдержал количества посетителей и лег в первые дни переписи, белорусы все равно дали шанс и старались переписаться онлайн. Кстати, интересно, что этот запрос в отличие от всех предыдущих слишком локальный и особенно интересовал только Минскую область. В остальной Беларуси, судя по всему, переписчиков ждали дома.

Вентиляторы, кондиционеры и бассейны покупали 9 июня

Пройдемся по тематическим спискам. В топе «Персоны» многие оказались после смерти. Бизнес-вумен Алла Вербер умерла в августе, актриса Ирина Цывина в апреле. Там же и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, но он оказался жив.

В топе из 10 персон, которыми интересовались белорусы, только два земляка - на 6-м месте Тима Белорусских, песни которого держатся в музыкальных чартах, и теннисистка Арина Соболенко на 8-м. Приятная новость в том, что Ариной, в отличие от других, интересовались на протяжении всего года, а особенно в сентябре, когда теннисистка выиграла турнир в Ухане, обыграв в финале американку Алисон Риск в трех сетах. И в октябре, когда победила в малом итоговом турнире WTA Elite Trophy, обыграв в финале голландку Кики Бертенс.

Интересно, что покупали белорусы. На первом месте в жаркой стране Беларуси - вентилятор. Есть в списке кондиционер и бассейн. И все три запроса были особенно актуальны с 9 по 15 июня. Погода в это время была около 28 градусов. Кстати, меньше всего вентиляторами интересовались в Витебской области, на то он и север страны. А вот по югу искали что могли: и напольный, и настольный, а самые изобретательные - как сделать вентилятор своими руками.

Покупали белорусы и средства передвижения: машины в Германии, велосипеды и электросамокаты. И если традиционные велосипеды интересны всей страны и весь год, то вот новомодные электросамокаты особенно интересны только жителям Минска и Гродно. Неожиданно в топ покупок белорусов попали и билеты на Европейские игры. Особенно ими интересовались накануне игр, в конце июне, всплески интереса самых предусмотрительных приходятся на январь и март.

ЧТО СМОТРЕЛИ БЕЛОРУСЫ?

Фильмы

1. Мстители. Финал

2. Джокер

3. Однажды в Голливуде

4 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

5. Оно 2

6. Король Лев

7. Капитан Марвел

8. Как приручить дракона 3

9. Зеленая книга

10. Аквамен

Сериалы

1. Игра престолов

2. ИП Пирогова

3. Чернобыль

4. Мамы чемпионов

5. Ничто не случается дважды

6. Гранд Лион

7. Султан моего сердца

8. Ивановы Ивановы

9. Мылодрама

10. Жуки

ТВ-шоу

1. Евровидение 2019

2. План Б

3. Битва экстрасенсов 20 сезон

4. Оскар 2019

5. Форт Боярд

6. Славянский базар 2019

7. Пацанки 4 сезон

8. Беременна в 16

9. Кто против

10. Бородина против Бузовой