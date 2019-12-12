2019-12-12T17:13:53+03:00
Спорт
КП Беларусь

Впервые в истории в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют только клубы из топ-5 чемпионатов

А Криштиану Роналду хочет сыграть с «Реалом». Но желательно в финале.
Владимир КРИУЛИН
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Фанаты "Аталанты" провожали команду в аэропорту Харькова. На фото главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Фото: twitter.com/Atalanta_BCФанаты "Аталанты" провожали команду в аэропорту Харькова. На фото главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Фото: twitter.com/Atalanta_BC
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Завершающий день групповой стадии подарил несколько удивительных историй. Итальянскую «Аталанту» давно хвалили болельщики и специалисты. Например, в прошлом сезоне Серии А они забили больше всех - 77 голов.

Тренер Джан Пьеро Гасперини в течение трех лет по крупицам собирал команду, которая при скромных финансовых возможностях смогла выйти в Лигу чемпионов. И тут ее стали бить, даже загребское «Динамо» (0:4). Но это только закалило команду из Бергамо. Дальше была ничья с «Манчестер Сити» и две победы (самая важная в среду над «Шахтером» - 3:0). Это всего второй случай в истории, когда команда вышла из группы Лиги чемпионов после трех поражений на старте (в 2002-м это сделал «Ньюкасл»). И это первый случай за три года, когда дебютант сразу выходит в плей-офф (до этого такой трюк удался «Лестеру»).

В Бергамо их встречал чуть ли не весь город с флагами и пиротехникой. Клуб уже заработал в главном турнире Европы 40 млн евро - остается догадываться, что будет, если их потратят с умом.

В плей-офф впервые вышли только команды из топ-5 лиг Европы: по 4 из Англии и Испании, по 3 - из Италии и Германии, 2 - из Франции.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в понедельник, 16 декабря. Команды будут разделены на две корзины (кто занял первые и вторые места в группах). Между собой не смогут выиграть клубы из одной страны и одной корзины.

Первая корзина: «Бавария», «Барселона», «Валенсия», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Лейпциг», «Ювентус».

Вторая корзина: «Аталанта», «Атлетико», «Боруссия», «Челси», «Лион», «Наполи», «Реал», «Тоттенхэм».

Криштиану Роналду спросили, хотел бы ли он сыграть со своей бывшей командой – мадридским «Реалом».

- Это выдающаяся команда, но я бы предпочел сыграть с ними позже, не в 1/8 финала. Я бы согласился встретиться с «Реалом» в финале, – сказал Роналду.

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