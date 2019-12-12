Роналду отмахнулся от выбежавшего на поле фаната

Едва ли не в каждом матче Лиги чемпионов находят персональные фанаты Криштиану Роналду, которые умудряются прорваться на поле через службы безопасности. Футболист, как привило, с улыбкой принимает их просьбы о селфи. Все счастливы, хоть такие выходки не правил. На этот раз в Леверкузене во время матча «Ювентуса» с «Байером» все было наоборот. Первый мяч в игре забил как раз Роналду, но ближе к концу игры- на 75-й минуте.

До финального свистка выбежали двое: с первым КриРо пусть и нехотя, но обнялся.

Эту счастливчику повезло - его обнял Криштиану Роналду. Фото: globallookpress.com

От второго увернулся, пока его взяли под руки стюарды. После финального свистка третий поклонник португальца подбежал со спины, схватил Роналду за шею и пытался сделать селфи.

Фанат выбежал после финального свистка и бесцеремонно схватил Криштиану Роналду. Фото: globallookpress.com

Возмущенный футболист отмахнулся и покрутил пальцем у виска. Все-таки надо иметь такт.