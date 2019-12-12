2019-12-12T17:19:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Роналду отмахнулся от выбежавшего на поле фаната

Фанатов много, а КриРо один
Захар ПЛАТОНОВ
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От этого фаната Роналду увернулся. Фото: globallookpress.comОт этого фаната Роналду увернулся. Фото: globallookpress.com
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Едва ли не в каждом матче Лиги чемпионов находят персональные фанаты Криштиану Роналду, которые умудряются прорваться на поле через службы безопасности. Футболист, как привило, с улыбкой принимает их просьбы о селфи. Все счастливы, хоть такие выходки не правил. На этот раз в Леверкузене во время матча «Ювентуса» с «Байером» все было наоборот. Первый мяч в игре забил как раз Роналду, но ближе к концу игры- на 75-й минуте.

До финального свистка выбежали двое: с первым КриРо пусть и нехотя, но обнялся.

Эту счастливчику повезло - его обнял Криштиану Роналду. Фото: globallookpress.com

Эту счастливчику повезло - его обнял Криштиану Роналду. Фото: globallookpress.com

От второго увернулся, пока его взяли под руки стюарды. После финального свистка третий поклонник португальца подбежал со спины, схватил Роналду за шею и пытался сделать селфи.

Фанат выбежал после финального свистка и бесцеремонно схватил Криштиану Роналду. Фото: globallookpress.com

Фанат выбежал после финального свистка и бесцеремонно схватил Криштиану Роналду. Фото: globallookpress.com

Возмущенный футболист отмахнулся и покрутил пальцем у виска. Все-таки надо иметь такт.

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