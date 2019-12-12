Убийство Шеремета: Фигурантам дела предъявили подозрение, у одного из них - обыски

Фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета предъявили подозрения. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков.

- Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу! - рассказал министр.

Он также анонсировал проведения срочного брифинга.

- В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования, - резюмировал Аваков.

Кто проходит по делу, пока неизвестно. В то же время музыкант Андрей "Riffmaster" Антоненко написал в Facebook, что ему предъявили подозрение в убийстве Шеремета. По его словам, полиция будет проводить у него обыск.

Дело Шеремета

В центре столицы в июле 2016 года прогремел взрыв - взорвался автомобиль, в котором ехал известный журналист Павел Шеремет. Авто принадлежало руководителю "Украинской правды" Алене Притуле. Незадолго до трагедии Притула и Шеремет жаловались на слежку.

Редакция "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установила двоих злоумышленников. Женщина подкладывала под автомобиль Шеремета взрывчатку, а мужчина в этот момент прикрывал ее. В видео также идет речь об экс-сотруднике СБУ Игоре Устименко. Он в ночь перед убийством несколько часов пробыл у дома погибшего. Спустя три года после трагедии, в Нацполиции заявили: Устименко по делу Шеремета проходит как свидетель.

В июле правоохранители во главе с руководителем Нацполиции отчитались перед президентом Владимиром Зеленским о ходе расследования. У следователей по-прежнему несколько версий трагедии, в частности, убийство по шибке. За три года со дня трагедии правоохранители так и не озвучили имен подозреваемых в совершении преступления. Ведь по словам Князева, многие детали резонансного дела являются информацией с ограниченным доступом.

Екатерина ГРОМОВА, kp.ua