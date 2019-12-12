Беларусь получит от России 24 миллиона тонн нефти

Тема нефти в отношениях Беларуси и России уже много лет остается одной из самых острых: стороны периодически спорят об объемах поставок, ценах, таможенных пошлинах. Переговорный процесс в этом году проходит традиционно напряженно.

В начале декабря страны подписали индикативный (прогнозный) баланс на поставку нефти в 2020 году. Концерн «Белнефтехим» сообщил, что объем поставок составит 24 миллиона тонн нефти. По сообщению российского Министерства энергетики, 23,5 миллиона тонн планируется поставить по трубопроводу, что является самым дешевым способом доставки. Остальной объем будет поставлен в цистернах по железной дороге. Российский вице-премьер Дмитрий Козак еще 6 декабря, накануне встречи двух президентов в Сочи, подтвердил факт предварительного согласования баланса, при этом он ответил отрицательно на вопрос, учитывается ли в нем перетаможка.

Напомним, что с 2017 года в отношениях между странами действует схема перетаможки нефти, которая применяется для частичной компенсации Беларуси цен на российский газ. Сложившаяся практика такова, что фактически Беларусь получает 18 миллионов тонн черного золота и отправляет их на переработку на наши нефтеперерабатывающие заводы («Нафтан» и Мозырьский НПЗ), а еще 6 миллионов тонн перетамаживаются - их Беларусь имеет право реэкспортировать, зачисляя пошлины в свой бюджет. Сохранится ли этот принцип в будущем, пока неизвестно.

Тем временем председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил журналистам, пишет БелТА, что белорусские НПЗ в состоянии переработать в 2020 году 24 млн тонн российской нефти, предусмотренных индикативным балансом.

- На данный момент максимально возможный объем, который мы можем забрать на переработку, - 24 млн тонн. Белорусские заводы уже давно в состоянии переработать такой объем, - отметил глава «Белнефтехима».

Также он уточнил, что в последние годы объем переработки складывался по-разному, в частности, в год перерабатывалось и 16 млн тонн, и 18 млн, 21 млн тонн нефти.

Согласование индикативного нефтяного баланса между странами в размере 24 миллионов тонн положительно меняет ситуацию вокруг проекта республиканского бюджета на будущий год, который сверстан исходя из объема поставок 18 миллионов тонн российской нефти. Правда, в соответствии с соглашением между правительствами двух стран в баланс могут вноситься изменения до 15 ноября того года, на который согласован баланс.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Возможность в любой момент изменить объем поставок нефти сильно настораживает»

- «Белнефтехим» в своем сообщении указывает: до 15 ноября будущего года стороны могут в любой момент изменить объемы согласованных поставок. Это принципиальный момент, - считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Фактически это означает, что договоренности между Беларусью и Россией по нефти в целом и ее перетаможке в частности как не было, так и нет, хотя с бюрократической точки зрения все формальности соблюдены. Однако завтра, послезавтра, в любой момент можно отказаться от обязательств. Это не решение вопроса, а отодвигание этого решения. Вопрос о том, будет ли Россия поставлять нам 6 миллионов нефти на перетаможку, по-прежнему остается открытым. Цена перетаможки нефти - это почти миллиард рублей в бюджете, около 4% доходной его части.