Жители Минска и Копыля передали мошенникам 300 тысяч долларов

Масштабное мошенничество, которое было организовано по принципу финансовой пирамиды, раскрыли в Копыле. 32-летняя аферистка представлялась успешным предпринимателем и предлагала вложиться в бизнес, связанный с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было одолжить определенную сумму, а взамен обещала все вернуть, да еще и с выгодными процентами.

Заместитель начальника Копыльского РОВД Владимир Рудаковский отмечает, что у мошенницы наверняка есть дар убеждения - за 7 месяцев она получила 400 тысяч рублей.

Как позже выяснилось, никакого бизнеса не существовало. Для видимости некоторым из потерпевших она деньги все же возвращала, но за счет других.

10 лет назад женщину уже привлекали к уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Сейчас женщина в изоляторе временного содержания, следователи проверяют ее причастность к другим подобным преступлениям.

Похожая ситуация произошла и в Минске, подробности рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск».

26-летний мошенник размещал в интернете объявления о том, что ищет партнеров для бизнеса. Тем, кто откликался, он обещал показать свой магазин в торговом центре «Силуэт» в Минске. Там минчанин продавал одежду из Турции.

Своим потенциальным клиентам он предлагал расширение сети магазинов в других городах. Все выглядело достаточно официально: писал расписки, обещал прибыль. Например, брал 5 тысяч долларов, а обещал вернуть 7. С потенциальными партнерами он заключал договор, где сразу была указана итоговая сумма. Вернуть деньги обещал через несколько месяцев. За два года свои деньги ему доверили 30 человек на сумму больше 100 тысяч долларов.

Когда срок, указанный в договоре, истек, парень деньги не вернул - потерпевшие обратились в милицию, и в результате его задержали. Милиции он рассказал, что деньги тратил в том числе на азартные игры.

Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Возможное наказание - от 3 до 10 лет со штрафом.

БУДЬ В КУРСЕ!

В МВД советуют оформлять расписку, договор займа или хотя бы передавать деньги при свидетелях. А еще - сохранять переписку, аудио- и видеозаписи, которые имеют отношение к сделке. Эти доказательства могут помочь привлечь мошенника к ответственности.