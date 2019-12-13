2019-12-13T17:04:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жители Минска и Копыля передали мошенникам 300 тысяч долларов

Им обещали вернуть всю сумму с процентами
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
Некоторым потерпевшим деньги вернули, но за счет другихНекоторым потерпевшим деньги вернули, но за счет другихФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Масштабное мошенничество, которое было организовано по принципу финансовой пирамиды, раскрыли в Копыле. 32-летняя аферистка представлялась успешным предпринимателем и предлагала вложиться в бизнес, связанный с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было одолжить определенную сумму, а взамен обещала все вернуть, да еще и с выгодными процентами.

Заместитель начальника Копыльского РОВД Владимир Рудаковский отмечает, что у мошенницы наверняка есть дар убеждения - за 7 месяцев она получила 400 тысяч рублей.

Как позже выяснилось, никакого бизнеса не существовало. Для видимости некоторым из потерпевших она деньги все же возвращала, но за счет других.

10 лет назад женщину уже привлекали к уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Сейчас женщина в изоляторе временного содержания, следователи проверяют ее причастность к другим подобным преступлениям.

Похожая ситуация произошла и в Минске, подробности рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск».

26-летний мошенник размещал в интернете объявления о том, что ищет партнеров для бизнеса. Тем, кто откликался, он обещал показать свой магазин в торговом центре «Силуэт» в Минске. Там минчанин продавал одежду из Турции.

Своим потенциальным клиентам он предлагал расширение сети магазинов в других городах. Все выглядело достаточно официально: писал расписки, обещал прибыль. Например, брал 5 тысяч долларов, а обещал вернуть 7. С потенциальными партнерами он заключал договор, где сразу была указана итоговая сумма. Вернуть деньги обещал через несколько месяцев. За два года свои деньги ему доверили 30 человек на сумму больше 100 тысяч долларов.

Когда срок, указанный в договоре, истек, парень деньги не вернул - потерпевшие обратились в милицию, и в результате его задержали. Милиции он рассказал, что деньги тратил в том числе на азартные игры.

Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Возможное наказание - от 3 до 10 лет со штрафом.

БУДЬ В КУРСЕ!

В МВД советуют оформлять расписку, договор займа или хотя бы передавать деньги при свидетелях. А еще - сохранять переписку, аудио- и видеозаписи, которые имеют отношение к сделке. Эти доказательства могут помочь привлечь мошенника к ответственности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Житель Постав на резиновой лодке с мотором незаконно пересек границу
На вокзале в Минске буфетчица уснула на рабочем месте, и у нее украли $1000
Уже в 2020 году в Минске начнут убирать киоски с талончиками и заменять их электронными терминалами
Кто покупает в аэропорту «Минск» норковые шубы за 4 тысячи долларов?
В минских ТЦ появились «Полки добра»: любой нуждающийся может взять продукты бесплатно
В Орше пассажир с пистолетом гонялся за маршрутчиком, в Бресте - душил таксиста
«Никто не будет обижать людей». Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в 2020 году
В Витебске при попытке кражи кошелька задержали вора-рецидивиста с пятнадцатью судимостями
Роман Короткевича стал самой популярной книгой Беларуси в 2019 году
На пожаре в Кричеве погибла 59-летняя женщина
В Москву из Минска за 6 часов: новый поезд хотят запустить до конца 2020 года
Forbes назвал имя самой влиятельной женщины мира 2019 года
В Гродно в многоэтажке загорелась лифтовая шахта: пожарные спасли 11 человек
Россельхознадзор попросил Беларусь прекратить поставки продуктов из норвежской рыбы
Минчанин обворовал соседа друга, а награбленное продал своему соседу
В Столине кассирша автовокзала гналась за преступником, укравшим ящик с пожертвованиями
Базовая величина в Беларуси может вырасти до 27 рублей
В Бобруйске мужчина на Renault сбил на зебре маму с 6-летней девочкой
В интернете появилась пародия на фильм «Марсианин» с Лукашенко в «главной роли»
В Пуховичском районе спасатели вывели из огня ребенка и двух взрослых
В Пинске подростки нашли на улице карточку и потратили на шопинг 400 рублей
В Украине задержаны подозреваемые в убийстве Павла Шеремета
Беларусь рассчитывает до конца года решить вопрос о компенсации за грязную нефть
Минчанин продал авто за сувенирные доллары
«Обладала уникальной способностью убеждать людей». Жительница Копыля обманула на 200 тыс. долларов
Из-за задымления из белоозерской школы эвакуировано 766 человек
Морозы отменяются: на Новый год прогнозируют теплую погоду