Забег Санта-Клаусов в Минске: голый Дед Мороз, олени, приветствия автомобилистов

В Европе давно популярны забеги Санта-Клаусов. В Минске подобное полноформатное мероприятие впервые прошло в прошлом году. Речь именно о забеге, а не о шествии Дедов Морозов.

В субботу в минском Парке Победы собрались любители бега и активного времяпрепровождения. Организаторы на выбор предложили дистанции на 1 км; 3 км; 5 км; 10 км; 15 км. Участие не бесплатное – около 30 рублей (плюс-минус в зависимости от дистанции и даты регистрации). Открывали программу детские забеги.

Детский забег на #SantaRunMinskФото: Виктор ДРАЧЕВ

So Sweet.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Одно из условий участия: новогодний костюм. Ну или хотя бы шапка Деда Мороза/Санта-Клауса. Кого только не было на этом спортивном карнавале! Панды, олени, тигры...

Лесная братия на забеге Санта-Клаусов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Деды Морозы и Санта-Клаусы "шчыльнымi радамi" на забеге в Парке Победы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Само собой Деды Морозы и Снегурочки. Некоторые пришли со своим мешком и раздавали угощения.

- В прошлом занимался греблей – мастер спорта международного класса, - рассказывает Александр. - Сейчас веду активный образ жизни, регулярно участвую в разных мероприятиях. В сентябре бежал на Минском полумарафоне - тоже в костюме Деда Мороза. Когда в Минске бегут Санта-Клаусы из разных стран, не мог остаться дома. Тем более приятно и интересно самому поучаствовать.

Александр пришел со своими подарками для детей и хочет своим примером мотивировать молодежь.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Вижу, вы пришли с мешком, раздаете сладкие подарки.

- Греет душу, когда дети подходят. Им приятно, когда Дед Мороз еще подарок сделает. Да и взрослые верят! Когда в сентябре бежал на Минском полумарафоне, многие люди подходили и говорили: «Как после этого не верить в Деда Мороза?!» Как видите, борода у меня натуральная. Самое главное, что своим примером хочется подстегнуть остальных – пусть молодежь выходит в массы, двигается, тренируется. Все-таки сейчас многие в основном проводят время с гаджетами, мало уделяют внимания спорту. На это больно смотреть. Наше поколение, думаю, более подготовленное было. В своем окружении популяризирую спорт, приятно, что молодежь подхватывает эту идею. Бег, велосипед, бассейн – это здорово. Еще недавно стал заниматься гиревым спортом. Похвастаюсь: в ноябре стал чемпионом мира среди ветеранов.

- Сколько вам лет, если не секрет?

- 50.

Александр бежал в костюмера Деда Мороза на Минском полумарафоне. А в ноябре стал чемпионом мира по гиревому спорту среди ветеранов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Сегодня ориентируетесь на какой-то результат?

- В гиревом спорте есть конкретные цели в плане результатов. А сегодня цель – финишировать своим ходом (шучу). Побегу 10 км. Самое главное – получить удовольствие, эмоции. Пришел с женой, она поддерживает во всех моих начинаниях, - сказал Александр.

Речные Деды Морозы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На байдарке найдем место и ёлочке.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Старты на 5, 10, 15 км были завершающими. Пусть нет снега и новогодней погоды, все с хорошим настроением. После старта слышны разговоры: «Так, бежим спокойно, а то обычно бывает, что быстро начинаем и быстро заканчиваем».

На старт!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После первого километра в толпе показался бегун в колпаке Деда Мороза в шортах и с голым торсом. Самое интересное, что несколько минут он бежал плечом к плечу с бегуном в костюме Бэтмана. Когда финишируют участники на 5 км, конферансье забега скажет: «А у нас тут есть Санта-стриптизер. Хотя нет, он говорит, что он просто белорусский Дед Мороз».

Дед Мороз закалённый. Все логично.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Когда Деды Морозы, Санта-Клаусы и лесная братия «шчыльнымi радамi» выруливают на мост по улице Орловская, звуковое пространство заполняю приветствующие звуки от клаксонов автомобилистов. Интересно, что после первого 5-километрового круга ряды поредели (за счет участников на 5 км), и потом реакция проезжающих водителей было уже не такая бурная.

Четвероногие быстрее.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Бежим дальше. Ловим удивленные или поддерживающие взгляды прохожих в парке. Один из волонтеров на трассе, при надобности помогающий участникам, был в шарфе футбольного минского «Динамо». Угадайте, какую фразу из фильма «Джентльмены удачи» ему говорили? Время пошло.

Были на трассе точки с раздачей воды. Корреспондент KP.BY бежал на 10 км. Где-то на 6 км подумал: может, хотя бы чуть-чуть попить. Подбегаю к очередной точке, но девушка протягивает не воду, а карамельку. Спасибо, конечно. Через 10 секунд за спиной слышу реплику других бегунов: «Может, у вас пиво есть?»

На финише всех ждали медали, чай, печенье, вода. А самых быстрых – ценные призы от организаторов. Всего в стартах приняло участие около 600 бегунов. Вместе с байдарочниками и болельщиками получилось около тысячи!

Рождество и Новый год близко!

На байдарках можно и декабре.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Снеговик пользовался популярностью. Хотя иногда подшучивал над публикой, прикидываясь, словно сейчас упадет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На забегах всегда есть место для добрых дел.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Если с другом вышел в путь...Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Забег Санта-Клаусов в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Медаль всем финишерам!Фото: Виктор ДРАЧЕВ