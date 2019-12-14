2019-12-14T20:22:48+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске зажгли главную новогоднюю елку на Октябрьской площади

Огни на елках и иллюминация будут создавать праздничную атмосферу до середины января следующего года [фото]
Ольга ШЕСТАКОВА
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Иллюминация будет гореть до 14 января.Иллюминация будет гореть до 14 января.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Новогоднюю иллюминацию в Минске каждый год зажигают примерно в одно и то же время, но в этот раз запустили на день раньше, 14 декабря вместо 15-го.

Светящиеся фигуры и елка больше всего радуют малышей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светящиеся фигуры и елка больше всего радуют малышей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы уже задавались вопросом, почему бы не включить огоньки пораньше и не разбавить столицу яркими красками, но нам пояснили: приестся до праздников.

На площади есть не только елка, но и светящиеся фигуры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площади есть не только елка, но и светящиеся фигуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодняя иллюминация будет работать с 14 декабря по 14 января, включаться примерно в 17:20 и отключаться в полночь. На католическое и православное Рождество, в Новый год и Старый новый год ее обещают оставлять на всю ночь.

Первые фото уже сделаны! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первые фото уже сделаны!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Включили не только 17 новогодних елок, но и остальную иллюминацию. На проспекте Независимости, например, в этом году появилась новая иллюминация в виде 3-метровых «люстр», или ледяных сосулек.

Иллюминация зажглась по всему городу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иллюминация зажглась по всему городу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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