В Минске зажгли главную новогоднюю елку на Октябрьской площади

Новогоднюю иллюминацию в Минске каждый год зажигают примерно в одно и то же время, но в этот раз запустили на день раньше, 14 декабря вместо 15-го.

Светящиеся фигуры и елка больше всего радуют малышей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы уже задавались вопросом, почему бы не включить огоньки пораньше и не разбавить столицу яркими красками, но нам пояснили: приестся до праздников.

На площади есть не только елка, но и светящиеся фигуры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодняя иллюминация будет работать с 14 декабря по 14 января, включаться примерно в 17:20 и отключаться в полночь. На католическое и православное Рождество, в Новый год и Старый новый год ее обещают оставлять на всю ночь.

Первые фото уже сделаны!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Включили не только 17 новогодних елок, но и остальную иллюминацию. На проспекте Независимости, например, в этом году появилась новая иллюминация в виде 3-метровых «люстр», или ледяных сосулек.