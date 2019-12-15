Умер Владимир Цыплаков, один из самых успешных хоккеистов Беларуси

В субботу 14 декабря ушел из жизни Владимир Цыплаков. В конце 1980-х и начале 1990-х он выступал на минское «Динамо». Затем сделал успешную карьеру в Северной Америке, где в том числе выступал за команды НХЛ «Лос-Анжелес Кингз», «Баффало Сэйбрз».

В начале 2000-х играл за российские «Ак Барс» и ЦСКА, а в 2005-м завершил карьеру в минской «Юности». В составе национальной сборной Беларуси Владимир Цыплаков провел 114 матчей, забросил 70 шайб, отдал 58 результативных передач.

Владимир Цыплаков принимал участие в Олимпиадах-1998 и 2002, а также шести чемпионатах мира. Трижды признавался лучшим хоккеистов Беларуси года (1992, 2000, 2002), становился чемпион мира среди молодежи (1989) в составе сборной СССР, чемпион Беларуси (2005), серебряный (2002) и бронзовый (2004) призер чемпионатов России, - сообщает сайт Белорусской федерации хоккея.

После окончания карьеры игрока работал тренером в национальной, молодежной и юниорской сборных Беларуси, входил в тренерские штабы в минском «Динамо», омском «Авангарде», череповецкой «Северстали», челябинском «Тракторе» и солигорском «Шахтере». Вывел сборную Беларуси в финал Универсиады (2011). До 2017 года был главным тренером солигорского «Шахтера».

KP.BY приносит соболезнования родным и близким Владимира Цыплакова.