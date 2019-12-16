«Елена думала увольняться. Но ехала на работу и погибла...»: под Солигорском разбилась маршрутка

- Елена утром ехала на хлебозавод на свою смену. Хороший, ответственный работник. Никогда в жизни не опаздывала. И в тот день рабочие начали переживать, почему ее нет. Стали звонить, никто не поднимал трубку. В итоге ответил мужчина и сказал, что она погибла. Это был следователь, - говорит коллега погибшей Елены.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 15 декабря, в Солигорском районе. «ГАЗель» столкнулась с маршруткой, которая ехала в попутном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.

50-летняя пассажирка маршрутки скончалась на месте. А троих пассажиров микроавтобуса и обоих водителей с травмами доставили в районную больницу. По фото с места происшествия видно, что маршрутка и «ГАЗель» сильно покорежены.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи. Но уже известно, что 22-летний водитель «ГАЗели» мало того, что не имел водительского удостоверения, так еще и угнал авто, принадлежащее организации, в которой он работает грузчиком! Парень воспользовался тем, что в салоне машины были ключи.

Действия мужчины квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 214 УК (угон), сообщает Следственный комитет. В больнице, где сейчас находится подозреваемый, выставлен пост охраны.

Погибшая Елена жила в городском поселке Красная Слобода.

- У Елены есть дочка, она замужем. Муж ее погиб, и она приехала жить к матери в Красную Слободу, устроилась на хлебозавод. Она всегда добиралась на работу на маршрутке, - говорит коллега погибшей пассажирки. - Елена должна была в этот понедельник забрать мать из больницы. Она переживала, что мать парализована, ее нужно смотреть. Думала, может, пора увольняться…

В больнице остаются трое пострадавших, они в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве. Одному из водителей провели операцию.