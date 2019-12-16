Новый учебный скандал в Гомеле: учащиеся колледжа пожаловались на поборы, директор написал заявление в милицию

Учащиеся двух групп Гомельского педагогического колледжа имени Выготского вступили в борьбу с преподавателем. Об этом они рассказали на своих страницах в соцсетях, чтобы придать делу огласку и чтобы его не замяли. Как выяснилось, в колледже и не думали закрывать глаза на коллективные заявления от двух групп, которые подписались почти в полном составе.

Итак, для начала директору колледжа легли на стол заявления от учащихся, в которых они жалуются на преподавателя педагогики. Молодые люди утверждают, что на бесплатном факультативе преподаватель проводила платную консультацию по подготовке к контрольной работе, оплаченные часы за проверку курсового проектирования не отработала, а оплату проверки работ объясняла тем, что «на интернет у вас деньги есть, на волосы, ресницы, ногти деньги есть, а на курсовую нету?!», читаем в заявлении учащихся одной из групп. Ребята пишут, что преподаватель оказывала на них психологическое давление и прикладывают запись разговора.

Более того, по словам учащихся, преподаватель предлагает досрочно сдать экзамен - за определенную плату, распространяет на занятиях косметику, «потому что нужны баллы», собирает по списку пофамильно деньги на благотворительность - на корм для котят, поскольку преподаватель занимается волонтерством.

«ДЕТИ ЧАСТО ПРОСЯТ ДЕНЬГИ «НА ВОЛОНТЕРСТВО»

Ребята излагают и другие претензии в адрес преподавателя, а отдельное заявление написали родители.

- Настоятельно рекомендует оплатить три-пять часов каждому учащемуся за проверку курсовой, в итоге это составляет от 39 до 60 рублей с каждого, - заявляют родители. Они подтверждают, что дети часто просят деньги «на волонтерство».

К визиту «КП» директор колледжа Николай Володин собрал у себя в кабинете своих заместителей и рассказал о том, как развивались события. Перед тем, как он получил заявления от учащихся, они устно пожаловались на преподавателя. Вместе с заместителем начали разбираться в ситуации.

После того, как заявления легли на стол, того самого преподавателя директор пригласил к себе и попросил прокомментировать письма. Преподаватель объяснила каждый абзац заявлений, в целом смысл объяснений был в том, что все написанное - неправда.

- Суть требований учащихся сводится к просьбе отстранить преподавателя от проведения занятий в их группах. Говорили, что боятся преподавателя. Сама она, ссылаясь на личные проблемы и свое состояние, сказала, что подумает о том, чтобы написать заявление и отказаться от преподавания в этих группах. Однако после предложила довести их до конца семестра, - объясняет директор.

«ЕСТЬ ДВА-ТРИ ЗАВОДИЛЫ, КОТОРЫЕ ВСЕ ЭТО УСТРОИЛИ»

Чтобы необоснованно не занять чью-то сторону - учащихся или преподавателя - директор принял смелое решение. Он отправился в РОВД и подал заявление в милицию, приложив письма учащихся. О ситуации директор доложил в Главное управление образования и в Администрацию района:

- Я ведь не имею законных оснований просто так уволить преподавателя, есть же Трудовой кодекс и Кодекс об образовании.

Преподаватель осталась вести занятия в группах, но сейчас, по распоряжению директора, его заместитель присутствует на каждом занятии. Все ждут, чем закончится милицейская проверка.

Тем временем преподаватель написала свое видение ситуации на восьми листах. Она отрицает все обвинения, а ее позиция такова: учащиеся ленятся работать, не выполняют домашние задания, кураторы плохо работают со своими группами, а волонтерство - это важно для каждого человека. Кроме того, преподаватель заявила, что намерена обратиться в прокуратуру по факту клеветы.

В администрации колледжа преподавателя называют требовательной и принципиальной. И объясняют бунт учащихся тем, что они хотят перед экзаменом сменить преподавателя - на более лояльного и не такого строгого:

- Возможно, не все на самом деле согласны с текстом заявлений. Но есть два-три заводилы, которые все это устроили. И не исключено, что кто-то из взрослых режиссирует детей. Они были шокированы, когда директор объявил, что подал заявление в милицию. В группах думали, что вот они устроили майдан, преподавателя снимут и все. Но нет, обвинения выдвинуты серьезные.

Центральный РОВД Гомеля пока еще проводит проверку по заявлению директора, хотя месячный срок уже прошел. Учащихся вызывали в милицию, они давали показания. Сейчас все стороны конфликта ждут правовой оценки заявлений.