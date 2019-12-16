«Мы были уверены, что никто об этом не узнает»: «бывший спецназовец» заявил, что причастен к пропаже Захаренко и Гончара в 1999-м

Эксклюзивное интервью 16 декабря опубликовало немецкое издание Deutsche Welle. Инициатива предать гласности сведения об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского исходила от Юрия Гаравского. Как пишет издание, он в сентябре 2019-го сам обратился в редакцию. Бывший сотрудник СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования МВД. - Ред.) живет в одной из стран Европы, где рассматривается его прошение о предоставлении политического убежища.

Сейчас Юрию Гаравскому 41 год. В СОБРе он работал по контракту с 1999 по 2003 год. Экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский исчезли в 1999 году.

- Это была весна, май 1998 года, когда я подошел к Павличенко (подполковник Дмитрий Павличенко, создатель СОБРа. - Ред.). И в том же году я оказался в спецотряде. СОБРом он стал называться официально в 1999 году, в июне, но костяк группы формировался за год до этого. В течение полугода было набрано еще порядка 10 контрактников. Все мы стали основой СОБРа, - говорит Юрий Гаравский.

УБИЙСТВО ЗАХАРЕНКО В МАЕ 1999-ГО

Бывший спецназовец утверждает, что приказ насчет Захаренко группе бойцов СОБРа отдавал Павличенко.

- Когда нам был указан объект - Юрий Захаренко, где-то полторы недели отслеживали его. 8 человек нас тогда было, Павличенко подходит и говорит: «Есть объект, за ним нужно будет проследить, и потом, если что, нам дадут команду - и будем его задерживать». Насчет оппозиции, знаете, особо никто не разговаривал с нами. Нам был дан приказ - мы его исполняли. Когда человек начинает задавать лишние вопросы, его либо отстраняют, либо говорят: «Ты нам не подходишь. До свидания», - говорит Гаравский.

По словам мужчины, за Захаренко следили внаглую, не скрываясь - за ним ездили на двух машинах, и Захаренко это видел.

- 7 мая утром Павличенко уехал и где-то после обеда вернулся и сказал, что надо будет задержать Захаренко и ликвидировать. Тогда в первый раз была озвучена фамилия. Мы сели в две машины - BMW 525 красного цвета и Opel Оmega темного цвета - и выдвинулись в район улицы Воронянского (в Минске. - Ред.). Мы знали, где Захаренко поставит свою машину и сколько метров ему идти от стоянки до дома.

К Захаренко подошли проверить документы, надели на него наручники и посадили в машину.

- Он лишь сказал: «Сделайте так, чтобы не было больно». Все. Но мы это проигнорировали, в машине ничего не говорили, просто играла тихая спокойная музыка.

В машине на Захаренко надели черный балдахин. Его вывезли в район Воловщины, где находилась учебная база СОБРа. По словам экс-спецназовца, там оппозиционера и убили - из бесшумного пистолета. Затем кремировали на Северном кладбище.

УБИЙСТВО ГОНЧАРА И КРАСОВСКОГО В СЕНТЯБРЕ 1999-ГО

- Павличенко уже знал, в какое время и где эти люди будут. Мы приехали, он говорит: «Люди будут в этой бане».

Из рассказа Гаравского понятно, что Гончара и Красовского задержали на выезде из бани на улице Фабричной в Минске. В этом участвовало 8 человек.

- Гончар и Красовский последними вышли из бани, сели в машину. Улица темная, там фонарей нет, людей не было - мы контролировали. И когда пошло движение их машины, мы перекрыли дорогу. Я сделал буквально два шага, разбил стекло и цепью попал в губу и переносицу Гончару. Панков открывает дверь, я этой цепью беру Гончара на задушку, достаю его из машины, кладу на землю, - вспоминает Юрий Гаравский.

Красовского и Гончара, так же как и Захаренко, вывезли и застрелили из пистолета с глушителем.

- До Бегомля (поехали дальше. - Ред.), там в 5 километрах военная база была законсервированная. На тот момент на ней СОБР базировался. Там в начале дороги оставили джип Красовского, в деревья его закатили, дали задний ход. Около полосы препятствий достаем Гончара и Красовского, кладем их рядышком. Яма уже была готова. Это была могила.

Юрий Гаравский заявляет, что готов повторить все сказанное в интервью под судебной присягой. Фото: dw.com

Машину оппозиционеров, как утверждает Гаравский, раздавили бэтээром и закопали там же, возле военной базы. Кого бойцы похищали, экс-спецназовец на момент операции не знал.

- Потом Павличенко рассказал, что это был Гончар, а про Красовского он вообще ничего не говорил. А дня через три Павличенко приехал и говорит: «Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского». И дает нам по тысяче долларов.

Бывший боец СОБРа утверждает, что обо всем, о чем он говорил в интервью, готов сказать в суде под присягой.

Его рассказ, говорит Юрий Гаравский, могут подтвердить не больше 14 человек - те люди, которые сейчас работают в структурах МВД и кого он пофамильно знает.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дмитрий Павличенко, про которого в интервью говорится как про соучастника похищений и убийств, прокомментировал TUT.BY громкие заявления Юрия Гаравского.

- Никакого отношения к СОБРу он не имеет. СОБР формировался в 1999 году. А он в это время, в 1999 году, попал под уголовную ответственность - занимался вымогательством. Его брало в разработку Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, задерживал «Алмаз» - там все было серьезно. Поэтому, когда какие-то события и происходили (в 1999 году. - Ред.), к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание. В КГБ на Гаравского есть досье. Он никакого отношения к СОБРу не имеет, он опозорил наши ряды, занялся преступным бизнесом - вымогательством денег у простых граждан, прикрываясь, что он сотрудник. Мы его из своих рядов изгнали, он отсидел три или четыре года. Сел он в 1999 году, - заявил Дмитрий Павличенко.

В пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси «Нашай Ніве» сообщили, что это дело - в ведении следственных органов, а не прокуратуры. В Следственном комитете сказали, что «изучают материалы».