Егор Крид в Минске пел в гипсе, делал селфи с Владом Бумагой и принимал в подарок лифчики поклонниц

Дворец Спорта Крид уже собирал. На этот раз решил покорить Минск-Арену и привез сюда свое новое световое шоу.

- Несколько месяцев экономили на обедах в столовке, чтобы на билет накопить. В результате и похудели, и на концерт пришли, - смеются восьмиклассницы Таня и Вика, сжимая в руках те самые заветные билеты. – Егор точно соберет всю "Минск-Арену". Мы из его белорусского фан-клуба, знаем, что придут тысячи.

На концерт пришли тысячи фанаток.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Артист пел в гипсеФото: Павел МАРТИНЧИК

Аншлага не случилось, но тысячи фанаток – в основном, школьницы и студентки, действительно пришли. Армию поклонниц сладкоголосого певца скромно разбавляли родители самых маленьких его фанаток и парни уже подросших его поклонниц.

На сцене певец появился с загипсованной рукой. Девочки в зале тут же распереживались и бросились пилить видео в сториз а-ля:

- Что? Как же так!? Бедный зайчик. Поправляйся, милый!

Зал чуть не разорвало от девчачьего восторга.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но самые преданные фанатки, которые явно очень усердно следят за любимым певцом в инсте, точно знали, что с ним случилось:

- Егор сломал палец во время съемок нового клипа. Love Is! Жалко, сегодня не будет много танцевать.

В ближайшее время Крид пообещал порадовать новой песнейФото: Павел МАРТИНЧИК

Так и было. Танцевал Крид не много. И, тем не менее, от радости встречи с кумиром и в знак поддержки девочки-фанатки, казалось, были готовы отдать последнее. Некоторые, кстати, попытались сделать это в буквальном смысле. В середине концерта на сцену Криду передали подарок - лифчик! В пакетике!

Сладкоголосый певец объяснился в любви белорусским фанаткам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- О, новый, - отметил Крид. – Даже в пакетике! Спасибо, что не увешали и не забросали!

Под визг и всхлипы поклонниц Крид пел песни о любви, говорил о ней же и делал совместные с залом селфи.

Под «Цвет настроения черный» и «Если ты меня не любишь» фанатки подпевали до потери голоса. Некоторые от переизбытка эмоций плакали.

Крид собрал Минск-Арену.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как тебя зовут? – спросил Крид у одной такой девочки, которая стояла прямо возле сцены. Та прошептала имя.- Не плачь, я тебя люблю.

Через пару секунд после этих его слов Минск-Арена чуть не утонула в волне девчачьего умиления.

- Я тебя люблю! - выкрикнула тоже со слезами на глазах девочка рядом.

Некоторые, чтобы попасть на концерт любимого певца, несколько месяцев экономили в школьных буфетах и столовкахФото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы поздороваться с Кридом и запилить с ним селфи на сцену вышел известный белорусский блогер Влад Бумага. И его тоже искупали в визгах и аплодисментах.

Слышу, как девчонки рядом хвастаются друг другу:

- А у меня его автограф есть!

- И у меня. 2 часа за ним стояла! Дождалась. Вот бы теперь у Егора взять!

12 декабря Крид спел в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Закончился концерт хитом, который многие ждали с первой песни концерта. Когда зазвучала «Сердцеедка», зал чуть не разорвало от счастья и визга. Впрочем, своим поклонницам Крид пообещал: «Уже скоро порадую вас снова».

Девочки были счастливы.

СПРАВКА КП

Карьеру Егор Крид начал в 2011 году. Успешному старту певец обязан соцсетям. Свою первую песню – «Любовь в сети» – он выложил на страничке ВКонтакте, а потом за 10 часов с друзьями снял на него клип. Через неделю у песни уже было больше миллиона просмотров. в 2012-м Крид подписал контракт с музыкальным лейблом Black Star, а в 2019-м из него ушел и теперь продолжает сольную карьеру.

У 25-летнего кумира девочек-подростков 10 миллионов инста-фолловеров, 2 студийных альбома, фиты с Тимати, LSP, Feduk, Киркоровым и многими другими.