Солист J:МОРС выступит на одной сцене с детьми с аутизмом

Песни, которые исполнит Владимир Пугач станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмом.

- Не секрет, что творчество помогает лучше познавать мир, поэтому оно очень важно для любого ребенка, - комментирует Владимир Пугач. - Но для детей с особенностями развития творчество также дает важную возможность общаться со сверстниками. Я знаю, что инклюзив-театр существует в том числе на деньги от показа спектаклей, поэтому с удовольствием выступлю на разогреве у этих детей и буду рад видеть как можно больше людей в зале.

Главные герои спектакля - противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.

Постановка по содержанию подходит зрителям разного возраста: дети узнают, почему стоит меньше обижаться по мелочам и радоваться как можно чаще, а взрослые расставят по полочкам жизненные события уходящего года и приведут свои чувства в гармонию.

Попасть на концерт и спектакль «Восемь чувств или рождение человека» можно, купив билет на bycard.by или по телефону +375 (29) 622-20-90.