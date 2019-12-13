2019-12-13T14:03:35+03:00
Минск
КП Беларусь

Солист J:МОРС выступит на одной сцене с детьми с аутизмом

Владимир Пугач откроет показ спектакля «Восемь чувств, или рождение человека» семейного инклюзив-театра «і», который состоится 17 декабря в ДК МАЗ
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Песни, которые исполнит Владимир Пугач станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмомПесни, которые исполнит Владимир Пугач станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмомФото: Павел МАРТИНЧИК
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Песни, которые исполнит Владимир Пугач станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмом.

- Не секрет, что творчество помогает лучше познавать мир, поэтому оно очень важно для любого ребенка, - комментирует Владимир Пугач. - Но для детей с особенностями развития творчество также дает важную возможность общаться со сверстниками. Я знаю, что инклюзив-театр существует в том числе на деньги от показа спектаклей, поэтому с удовольствием выступлю на разогреве у этих детей и буду рад видеть как можно больше людей в зале.

Главные герои спектакля - противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.

Постановка по содержанию подходит зрителям разного возраста: дети узнают, почему стоит меньше обижаться по мелочам и радоваться как можно чаще, а взрослые расставят по полочкам жизненные события уходящего года и приведут свои чувства в гармонию.

Попасть на концерт и спектакль «Восемь чувств или рождение человека» можно, купив билет на bycard.by или по телефону +375 (29) 622-20-90.

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