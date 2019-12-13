Как выбрать квартиру

Но специалисты по недвижимости уверяют, что есть ряд важных факторов, которые должны быть учтены при выборе квартиры. Просто затем, чтобы впоследствии не было мучительно больно от непростительных ошибок.

Как считает эксперт по недвижимости, директор ООО «Вива Капитал» Вадим Тачкин, вторичный рынок сбрасывать со счетов не стоит, особенно тем, кому квартира нужна в режиме «здесь и сейчас»: выбрал - заплатил - вселился. Высказывать некие особые пожелания в этом случае не приходится - выбираешь из того, что есть. А вот тем, кто хотел бы подобрать квартиру, соответствующую особым параметрам и требованиям, присмотреться стоит к новостройкам. В том числе по чисто психологическим причинам.

Вадим Тачкин, директор ООО «Вива Капитал».

– Все хотят новую квартиру, свежий подъезд и соседей, которые тоже приобрели квартиры в этом доме - за свои деньги или кредитные, но приобрели. Это серьезно меняет отношение к общей долевой собственности, к общему имуществу. Когда денежные средства человека направлены на то, что он каждый день будет видеть, он к этой собственности относится бережнее - дом окажется в куда дольше сохранности! - считает Вадим Тачкин.

На что же обращать внимание, выбирая новостройку?

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Конечно, чем ближе к центру - тем лучше. Понятия «другой конец города» в этом случае не существует - можно легко и удобно добраться куда угодно. А еще, конечно же, развитая инфраструктура мегаполиса - все под рукой!

Комплекс «Парк Челюскинцев» в этом плане расположен в идеальном месте - вдоль главного проспекта столицы, сразу у двух станций метро.

Комплекс «Парк Челюскинцев» расположен вдоль главного проспекта Минска.

Две остановки - до Комаровского рынка, одна - до крупнейшего в стране ТРЦ «Дана Молл». В шаговой доступности будет все, что нужно: гимназии, школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А буквально по соседству – спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

И еще один существенный момент. «Парк Челюскинцев» – это последняя жилая застройка в этом районе. Больше площадок, свободных для строительства, здесь нет, а значит, не появится и новых домов.

ЭКОЛОГИЯ

Не все районы города одинаково чисты. Пока за МКАД не вынесены многие промышленные предприятия, не стоит надеяться, что их выбросы не накроют район вашего предполагаемого проживания. Экологи утверждают, к примеру, что в Шабанах не будет чистого воздуха, пока в Минске остаются крупные заводы - роза ветров такова, что все выбросы все равно стремятся именно сюда.

Комплекс «Парк Челюскинцев» - поистине райское место. Мало того, что по соседству нет крупных предприятий, которые могли бы испортить воздух. Главное, что комплекс расположен буквально вдоль границ самого парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников - важная составляющая «зеленого пояса» города. Жители комплекса смогут в любой момент прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе. А на выходных отправиться на увлекательную экскурсию в Ботанический сад, который входит в число крупнейших в Европе. Здесь собрано более 15 000 наименований растений из разных уголков мира, включая самые экзотические, которые можно увидеть в оранжереях. Да что говорить - белки из парка будут забегать прямо во двор комплекса!

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Крупнопанельное домостроение, как ни крути, - детище середины 20-го века, когда требовалось быстро, много и дешево строить жилье. Как эти дома ни утепляй, какие изыски в виде эркеров не придумывай, они останутся «панельками» - с соответствующей звуко- и теплоизоляцией и невозможностью перепланировки.

Каркасно-блочные дома комплекса «Парк Челюскинцев» – совершенно иной уровень жилого пространства. Красивые, современные дома – это архитектура, которая радует глаз и создает исключительно комфортные условия для проживания.

Каркасно-блочные дома комплекса «Парк Челюскинцев».

При строительстве комплекса используется опыт ведущих международных специалистов. Например, детский сад здесь предложено проектировать знаменитому японскому архитектору Такахару Тезука, сооснователю архитектурного бюро Tezuka Architects и профессору Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира.

Такахару Тезука, сооснователь архитектурного бюро Tezuka Architects и профессор Токийского городского университета.

ОБУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Разница между отдельно стоящим домом и жилым комплексом очевидна. В комплексе нет случайного набора элементов, которые требуются нормативными документами: тут мы поставим песочницу, а здесь оборудуем площадку для мусорных контейнеров! А машины жильцы пусть ставят… да где угодно!

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают такие важные детали, как закрытая и тщательная спланированная территория, где есть детские и спортивные городки, зоны для прогулок и отдыха, велодорожки и велопаркинги, а также современная система видеонаблюдения. Это обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на наземных автостоянках и подземный паркинг. Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения.

Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на наземных автостоянках.

Это пространство, созданное для комфортной жизни! Здесь будет располагаться даже встроенный детский сад с собственной территорией для безопасности воспитанников.

Встроенный детский сад с собственной территорией для безопасности воспитанников.

На первых этажах жилых домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения. Так что пользоваться услугами магазинов, кафе и объектов сферы услуг можно будет, что называется, не отходя от дома! А еще можно стать владельцем не только престижного жилья, но и успешного бизнеса - такая возможность наверняка заинтересует людей с деловой хваткой в крови!

На первых этажах жилого комплекса расположатся коммерческие помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР

Планировка квартиры - одна из самых больных проблем при выборе. То в коридоре места свободного слишком много «гуляет», то двух «квадратов» кухне не хватает… Знакомо каждому!

В комплексе «Парк Челюскинцев» таких проблем быть не может по определению - все квартиры свободной планировки. Их - более 20 типов, площадью от 32 до 87 кв. метров, и обустроить любую из них хозяева смогут по собственному желанию – где, какие и какого размера комнаты разметить.

ИНСОЛЯЦИЯ

Жилые помещения должны быть светлыми! Чем больше площадь современных высокотехнологичных стеклопакетов - тем лучше!

В комплексе «Парк Челюскинцев» все остекление - панорамное, с тонировкой под бронзу. В квартирах всегда будет много света и воздуха, а вид на деревья парка и проспект независимости - еще один дополнительный плюс такого жилья.

В комплексе «Парк Челюскинцев» все остекление – панорамное.

ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ

Одинокий скрипучий лифт, долгие минуты ползущий с девятого этажа на первый - анахронизм для современного жилого дома.

Все дома комплекса «Парк Челюскинцев» оборудованы скоростными бесшумными лифтами фирмы OTIS – ведущего производителя подъемного оборудования в мире. Для подъема мебели удобно использовать кабины повышенной грузоподъемности - до 1000 кг, подняться в квартиру семье можно и на более компактном лифте. В любом случае – ни долгого ожидания, ни медленной скорости: даже на 25 этаж лифт взлетит в одночасье!

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

ПОДЪЕЗД

Термин «подъезд» для домов комплекса «Парк Челюскинцев» явно не подходит. Ведь подъезд - это тесное и темное пространство перед лифтовой площадкой, с покосившимися почтовыми ящиками и слабо горящей лампочкой. Заходить в такой подъезд самому или приглашать гостей - то еще удовольствие!

В домах комплекса входные группы оборудованы пандусами, а вместо подъездов – просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа, санитарными комнатами с пеленальным столиком, гостевой зоной и местом для хранения велосипедов и колясок.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой.

Теперь, вооружившись советами экспертов, вы сумеете легко выбрать необходимую квартиру?

Не спешите!

Вадим Тачкин советует начинать процесс поиска с определения источника финансирования покупки.

– Людей, которые способны купить свою первую квартиру исключительно на собственные накопления и сбережения, очень мало. Поэтому необходимо оценить свою платежеспособность и, исходя из этого, подбирать варианты, какие человек себе может позволить, – говорит эксперт. – Банки готовы кредитовать сделки по покупке недвижимости до определенного процента от стоимости квартиры - чем выше процент, тем лучше и удобнее для покупателя. И необходимо проанализировать свои текущие и будущие потребности - кому-то хочется жить в стометровых апартаментах с тремя комнатами, а кому-то будет вполне комфортно в небольшой 30-метровой студии.

В этом отношении комплекс «Парк Челюскинцев» – очень интересный вариант, так как застройщик предлагает целый ряд привлекательных финансовых инструментов для покупки жилой и коммерческой недвижимости.

Можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на срок до 4 лет. Первый взнос – от 30% –можно оплатить с помощью партнерского банковского кредита, который оформляется прямо в офисе застройщика. Оставшуюся сумму нужно выплатить ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справки о доходах, ни поручителей не понадобится.

А если покупатель готов выплатить собственными средствами или с привлечением кредита сразу всю необходимую сумму, то сможет приобрести квартиру с существенной скидкой!

К услугам покупателей также выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, – 6,99% годовых на первые два года.

Выбрать квартиру в комплексе «Парк Челюскинцев», а также подобрать возможные варианты финансирования покупки можно на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика «Дана Холдингз». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. Офис работает с 8.30 до 20.30 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

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