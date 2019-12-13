Пенсионный возраст поднимут с 1 января 2020 года

В новом году грядет следующий этап пенсионной реформы, которая началась в Беларуси в 2017 году. В соответствии с реформой пенсионный возраст подрастает на 6 месяцев каждый год. С 1 января 2020-го пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин - 57 лет. С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.

Вместе с увеличением пенсионного возраста увеличили и страховой стаж, т.е. минимальное количество лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН. До 2014 года страховой стаж составлял 5 лет. В 2014 году его увеличили до 10 лет, в 2015 году - до 15 лет. Ежегодно эта планка поднимается на 6 месяцев - до 20 лет в 2025 году. Если не хватает стажа - вместо пенсии по возрасту вы будете получать около 50 долларов социальной пенсии. В такую пенсионную ловушку угодило 3,5 тысячи белорусских пенсионеров (см. МНЕНИЕ).

Многие эксперты считают, что это будет не последнее повышение пенсионного возраста в Беларуси и уже с 2023 года начнется второй этап реформы. Скорее всего, он коснется только женщин. В правительстве вариант увеличить пенсионный возраст для женщин до 60 лет рассматривали еще при разработке действующей пенсионной реформы, но в итоге от него отказались.

В Международном валютном фонде (который дает стране кредиты в обмен на соблюдение обязательств) считают, что реформу нужно продолжать, не останавливаясь в 2023 году. Еще в 2016 году МВФ советовал повысить в Беларуси пенсионный возраст до 65 лет для обоих полов. Почему? Эксперты МВФ ссылаются на низкую рождаемость и миграцию. Сейчас каждый четвертый житель Беларуси - пожилой человек, а через 30 лет количество пенсионеров превысит число всего экономически активного населения. К примеру, в конце 2018 года в Беларуси проживало 2 млн 102 тысяч человек пенсионеров по возрасту. При этом каждый четвертый пенсионер продолжал работать, а в Минске - и вовсе каждый третий (35%).

Бюджет ФСЗН с такой нагрузкой не справится, рождаемость еще больше упадет, и экономику может ждать очередной кризис. Работать-то некому! Кроме того, женщины в Беларуси живут в среднем на 10 лет дольше мужчин: мужчины - 69,3 года, женщины - 79,2 года. Соответственно, и на пенсии женщины живут непозволительно (для экономики) долго.

Принесла ли пенсионная реформа доходы бюджету ФСЗН, пока говорить рано. В июне 2019 года президент поручил чиновникам проанализировать ее эффективность. Пока известно лишь то, что в ФСЗН в 2020 году снова планируются значительные вливания из бюджета страны.

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«Увеличение страхового стажа сделало заложниками ситуации людей предпенсионного возраста»

Пенсионная реформа также увеличила и страховой стаж - период, за который в ФСЗН поступали взносы за работника. И те, у кого его не хватило, оказались в пенсионной ловушке: вместо трудовой пенсии стали получать мизерную социальную. Но мировая практика запрещает распространять новый закон на правоотношения, которые существовали до него, если этот закон ухудшает положение человека. Не нарушили ли это правило при увеличении страхового стажа?

- Нет, правило о неприменимости обратной силы закона не нарушено. Правовое положение человека не ухудшается, так как он не достиг пенсионного возраста на момент изменений законодательства, - считает юрист Дмитрий Лабазинский. - Нарушением было бы, если бы нововведение распространили на тех, кто уже получает пенсию. В то же время нельзя не отметить нарушение общегражданских принципов справедливости, разумности и конституционного принципа равенства. Ведь лица предпенсионного возраста стали заложниками ситуации, когда их коллеги, успевшие получить пенсию за полгода до изменений, оказались в более выгодной ситуации. Переходный период для таких изменений должен быть хотя бы 10 - 15 лет, чтобы человек успел наработать недостающий страховой стаж. Поставить человека предпенсионного возраста перед фактом того, что нужно еще поработать, - это несправедливо, учитывая его низкую конкурентоспособность на рынке труда.