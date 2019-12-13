Дадут ли отпуск за свой счет через четыре месяца после устройства на работу?

- Я работаю с 1.09.2019. Могу ли я взять отпуск за свой счет с 11.01.2020 по 3.04.2020? Руководитель не против, если можно по трудовому законодательству.

Тереза Петрович.

- Если руководитель не против, то можете. И не имеет значения, что вы на новом месте проработаете к этому времени совсем немного, чуть больше 4 месяцев. Ведь право на социальный отпуск, на который вы претендуете, не зависит от продолжительности работы (статья 183 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Кратковременный отпуск без сохранения зарплаты по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, предусмотренный статьей 190 Трудового кодекса, предоставляется по договоренности между работником и нанимателем. Он должен длиться не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, нанимателем. Если ваш коллективный договор не содержит возможность предоставления отпуска более 30 дней или такого договора нет вообще, то достаточно будет решения нанимателя - например, в виде приказа.

Так как руководитель согласен вас отпустить, то на основании вашего заявления достаточно будет издать приказ о предоставлении социального отпуска в указанные сроки.

Оплатят ли проезд, если остаешься в командировке на выходные?

- Меня отправляют в командировку в Гродно. Она закончится в пятницу, но я хотела бы остаться еще и на выходные. Оплатят ли мне проезд обратно в случае, если я вернусь в воскресенье?

Людмила.

- Да, вам оплатят проезд.

В личных целях в свои выходные или в праздники вы можете находиться в месте командировки как до ее начала, так и после. Суточные и расходы по найму жилья за эти дни не оплатят. Но фактическую стоимость проезда (кроме такси) возместят. Если же подтверждающих документов у вас не будет, то проезд компенсируют в размере 0,1 базовой величины в каждую сторону (2,55 руб.).

Об этом говорится в ч. 3 п. 5, п. 9.1.1, п. 13 Положения о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках.