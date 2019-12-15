«Утапілі Гарбачова. Шушкевіч з Ельцынам утапілі»

Исключение из правил

После ареста в 1936 году отца Станислава Станиславовича - поэта Станислава Шушкевича - его жена Елена Романовская была не только исключена из Союза писателей и комсомола («Не может считаться комсомолкой та, которая считает своим мужем врага народа», - заявили ей на комсомольском собрании), но как политически ненадежная была уволена из Радиокомитета. Основанием послужила накануне заполненная анкета, где в графе «семейное положение» она написала, что замужем. Поскольку найти новую работу оказалось невозможно, Елена Романовская пошла в НКВД, где прямо заявила:

- Я отсюда никуда не уйду. Забирайте и меня в тюрьму, так как я нигде не могу устроиться на работу и мне нечем кормить сына и мать, не имея никаких денег.

Однако энкавэдэшник попался на удивление участливый: он назначил прийти на следующий день, добавил:

- Уйдите домой и не делайте никаких глупостей.

И когда Елена Романовская пришла назавтра, ей сообщили, что минской школе №17 требуется учитель русского языка и литературы.

Так жена «врага народа» оказалась трудоустроена. Что было тем более удивительно, поскольку члены семей «изменников Родины» традиционно получали направление не на работу, а в АЛЖИР - Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Автобиография

Станислав Шушкевич вспоминал, что во время поступления на физико-математический факультет Белгосуниверситета вдруг возникла проблема: нужно было переписать автобиографию, причем непосредственно в помещении приемной комиссии. А поскольку у его матери был большой опыт жены «врага народа», она предупредила сына, что его могут поймать на незначительном несовпадении данных в первом и во втором вариантах автобиографии или же попросту на допущенных в спешке ошибках и описках. И Шушкевич, никуда не заглядывая, быстро написал второй вариант своей автобиографии.

- Вы, наверное, черновик в кармане носите - здесь же слово в слово! - заподозрили проверяющие.

- Нет, у меня память такая.

- Фразу «отец с семьей не живет» нужно расшифровать!

Поскольку мать, которая и предложила такую формулировку, предвидела подобный поворот дела, Станислав Шушкевич ответил:

- К сожалению, ничего добавить к написанному не могу.

Потом ему еще не раз пришлось уверять проверяющих, что больше об отце ему ничего не известно, и каждый раз повторять:

- Вы не имеете права отказать в зачислении - советские законы для всех одинаковы!

Проверяющие крутились как ужи на сковородке, потому как физика считалась в СССР архиважной наукой, и существовала негласная установка: ненадежных на физику не брать.

...Через много лет, когда Станислав Станиславович окажется в политике, эта давнишняя история получит нежданное продолжение: мастаки черного пиара представят дело так, будто Шушкевич… отказался от отца. Когда в печати появились эти пасквили, Шушкевич-старший взял палку и пошел по советским и партийным инстанциям:

- Вы, падлюгі, не маеце права так гаварыць!

«Киношный реквизит»

1987 год. В Кремле проходил съезд общества «Знание», в котором участвовал и Шушкевич. Уже покидая съезд и проходя через Спасские ворота, Станислав Станиславович увидел на спуске от Красной площади к Москве-реке самолет, похожий на советский Ан-2, но поменьше и поизящнее. Подойдя к толпившимся возле самолета любопытным, он спросил у одного из милиционеров, не с неба ли тот упал?

- Ну сколько вам, граждане, надо объяснять? - ответствовал страж порядка. - Это реквизит со съемок приключенческого фильма. Перекур сейчас у киношников, обедать они уехали, а мы реквизит охраняем.

И лишь впоследствии Шушкевич узнал, что это был самолет не киношников, а немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который, пролетев беспрепятственно более тысячи километров, приземлился в День пограничных войск рядом с Кремлем.

Кто первый?

Михаил Горбачев не уставал повторять, что ему, президенту СССР, о Беловежских соглашениях стало известно позже, чем президенту США Джорджу Бушу. Но Шушкевич утверждал, что это было неправдой, поскольку изначально было договорено между ним, Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, что первый звонок будет Горбачеву. Однако, когда Шушкевич позвонил, ответил не президент СССР, а один из его помощников, который начал спрашивать, кто звонит, откуда и зачем. Потом трубку взял еще кто-то, и лишь затем - Горбачев.

С президентом же США Ельцина соединили сразу. Как раз тогда, когда помощник Горбачева выяснял у Шушкевича, кто звонит и зачем.

«А Гарбачова ўтапілі…»

В кадре одного документального фильма деревенский житель Микалай Тарасюк рассказывает Станиславу Шушкевичу о недавних временах, даже не догадываясь, кому все это говорит:

- Кажуць мне: «Саюз развалілі, уладу разагналі, усім камандуе Ельцын». - «А дзе, - пытаюся, - Гарбачоў?» - «Утапілі Гарбачова. Шушкевіч з Ельцыным утапілі».

- Гарбачова? - переспрашивает Шушкевич.

- Гарбачова, - подтверждает рассказчик. - Але там быў рыбак. Ён бачыў, што машына пад’язджае, і схаваўся. І бачыў, як Шушкевіч з Ельцыным завязалі Гарбачова ў мяшок, кінулі ў раку і адразу з’ехалі. Той рыбак і выцягнуў мяшок. Вымае, а там - Гарбачоў!.. Каб убачыў Шушкевіча з Ельцыным, - говорит дальше Тарасюк беззлобно, - дык жывымі б іх не пакінуў! Вуха абарваў бы або загрыз, хоць і зубоў няма.

Шушкевич, держа интригу, достает свою книгу «Маё жыццё. Крах і ўваскрошанне СССР»:

- Хачу падарыць вам адну кніжку, дзе напісана пра ўсё тое, што вы цяпер гаварылі.

- Тут напісана? - спрашивает Тарасюк с некоторым недоверием.

- І пра Гарбачова, і пра Ельцына, і пра Шушкевіча. Гэтую кніжку напісаў ведаеце хто? Станіслаў Шушкевіч.

Шушкевич показывает обложку книги со своим портретом.

- Вы падобны да яго… - разговорчивый Тарасюк начинает о чем-то догадываться.

- Гэта я і ёсць, - охотно подтверждает Шушкевич.

- Вы?

Обрывать уши собеседнику Тарасюк не решился.

Как Шушкевич рассекретил самого себя

В конце 1990-х со Станиславом Шушкевичем произошел довольно курьезный случай.

Будучи приглашенным на юбилей одного высшего радиотехнического учреждения в Сибири, он ненароком узнал, что на местном заводе до сих пор штампуют его научную разработку начала 1960-х. Курьезность ситуации заключалась не только в том, что Шушкевич был об этом, что называется, ни сном ни духом, - еще в 1980-е годы он создал кардинально иную разработку, раз в тридцать, а то и в сорок более эффективную, чем предыдущая, но вследствие советской секретности о ней не было широко известно. Потому-то томский завод и клепал для военнослужащих разработку белорусского физика почти тридцатилетней давности.

Лучшего момента вспомнить молодость и подтвердить, что есть еще порох в пороховницах, придумать было нельзя, и Шушкевич за пятнадцать минут объяснил сибирским ученым суть своего гораздо более эффективного прибора. И таким образом снял наконец давно утративший смысл покров советской секретности.

Про романтика и цензуру

Эпиграмма Рыгора Бородулина на Станислава Шушкевича целиком была напечатана лишь через десяток лет после того, как была написана, - в книге «Дуліна ад Барадуліна», где были впервые воспроизведены две последние строчки, в которых, собственно, и заключалась вся соль:

Лягчэй, напэўна, Гімалаі зрыць,

Чым навучыць -

І спікер ведаў гэта -

На беларускай мове гаварыць

Таварышаў з Вярхоўнага Савета.

Інтэлігент паверыў сам сабе,

Што масла згоды з бурбалак саб’е!

Ды збілі з трону бурбалкі самога,

Не ўратавала спікерская тога.

Дасведчана засведчана вякамі -

Рамантык не дамовіцца з ваўкамі…

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Когда возможны варианты

Летят вместе из Беловежской пущи Шушкевич и Ельцин. Шушкевич спрашивает:

- Как вы думаете, Борис Николаевич, если наш самолет разобьется, кто станет больше горевать - Беларусь или Россия?

- Украина, - отвечает Ельцин. - Потому что Кравчука нет с нами.

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