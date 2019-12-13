Выходные в Минске 14 и 15 декабря: иллюминация, забег Сант, мастер-класс по грогу в немецком центре

- Новогоднюю иллюминацию обещают включить в Минске вечером 14 декабря. Более 4,5 тысячи гирлянд замигают разными огоньками, а еще множество световых конструкций. Зажгутся и 17 елок в разных районах города. Сиять иллюминация будет ровно месяц - до 15 января.

- Впервые в нынешнем декабре дворик Минского международного образовательного центра им. Й. Рау (IBB Minsk) по воскресеньям превращается в небольшой, но уютный рождественский IBB Weihnachtsterrasse. 15 декабря с 12.00 до 19.00 здесь ждет гостей глинтвейн, рождественский стрит-фуд для взрослых и детей, праздничная музыка, рождественская почта, мастер-классы по приготовлению грога для взрослых (в 15.00). Немецкий Санта принимает детей в 13.00, 14.00, 16.00, 17.00. Рождественская терраса будет открыта также 22 и 29 декабря. Вход свободный.

- В субботу, 14 декабря, откроется городская ярмарка «Калядны кірмаш» у Дворца спорта. Здесь 35 деревянных торговых шале с фуд-кортом и подарками, аттракционы из Чехии, шоу самоваров и синема-бар. Ярмарка у Дворца спорта будет работать до 15 января, ежедневно с 14.00 до 23.00, по выходным - с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь - с 23.00 до 4.00.

- С 14 декабря откроется и «Калядны кірмаш» на Октябрьской площади. Ярмарочные павильоны, современные стеклянно-зеркальные кубики, размещены как и в минувшем году, по два. Что касается цен, то, по заявлениям организаторов, они будут сопоставимы с прошлогодними. Например, традиционный на ярмарке 200-грамовый стаканчик глинтвейна - 2,5 - 5 руб. Режим работы ярмарки - до 7 января с 12.00 до 23.00, с 8 по 15 января - с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь - до 4.00.

- Забег Санта-Клаусов #SantaRunMinsk стартует в 10.00 14 декабря в парке Победы. Бежать будут не только Санты, но и Мисс и Миссис Санты, Эльфы, Снеговики, а также бодрые Деды Морозы и Снегурочки. Дистанции от 500 метров до 15 километров. Приходите поболеть!

- Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Чароўны Млын» открылась 13 декабря в выставочном центре «БелЭкспо» на пр. Победителей, 14. Сюда можно прийти за настроением, вдохновением и подарками. В программе - мастер-классы, музыкальная программа. 13 и 14 декабря ярмарка работает с 11.00 до 19.30, 15 декабря - с 11.00 до 18.30. Билеты: 2 - 3 руб.

- В Доме-музее I съезда РСДРП до 14 января можно посмотреть выставку советских елочных игрушек «В гостях у сказки». Представлена частная коллекция елочных игрушек Галины Жук из Бобруйска. На нескольких десятках елочек - верхушки, шары, домики, грибочки, фонарики, бусы, светофоры, матрешки, изготовленные в разных техниках и из различных материалов. Также в нашем сказочном лесу спряталось множество разнообразных Дедов Морозов и Снегурочек. А еще здесь много старых праздничных открыток. Ежедневно с 11.00 до 19.00. Билеты: 3 - 5 руб.

- В Национальном историческом музее до 20 января - новогодний выставочный проект «Музей елочных игрушек». Здесь можно увидеть новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки. Среди них - раритетные экспонаты. В экспозиции представлена история производства стеклянных елочных игрушек с середины XIX века до наших дней. Ежедневно с 11.00 до 19.00. Билеты: 6 - 10 руб., дети до трех лет - бесплатно.

- В Национальный центр современных искусств (площадка по ул. Некрасова, 3) открылась выставка «Новый год. Антология праздника». Здесь - любительские фотографии, советские новогодние открытки, работы белорусских графиков-иллюстраторов к детским книгам. Выставочный проект, а он продлится до 19 января, включает в себя проведение тематических и обзорных экскурсий, мастер-классов, встречи с художниками-авторами для детей и взрослых. Время работы: среда - воскресенье с 12.00 до 20.00. Билеты - 2 - 5 руб.

- 14 декабря в Минске стартует Республиканский открытый турнир по эстетической гимнастике с предметом «Принцесса спорта. Зимняя сказка 2020». Возраст гимнасток - от 4 до 16 лет. Праздничную атмосферу на турнире поддержат Дед Мороз и Снегурочка, тематическое оформление сцены и фотозоны и, конечно, приглашенные звезды. В предстоящие выходные соревнования пройдут СК «Олимпийский» (легкоатлетический манеж по ул. Калиновского, 111) и во Дворце борьбы им. Медведя (ул. Калиновского, 55) Время - с 9.00 до 21.00. Вход свободный.

- 15 декабря (нач. в 10.30) во Дворце тенниса (пр. Победителей, 63) пройдет традиционный турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида. Новогодние подарки-2020». Каждая программа - маленький спектакль. Гимнастки выступают только в команде и без предметов. Возраст юных граций - от 6 до 16 лет. Самые маленькие - 4 - 5 лет - выступят с показательными номерами. Вход свободный.