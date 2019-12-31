Юмор против хандры: смешные и милые новогодние истории

В соцсетях процветают странички, на которых можно рассказать о любом своем переживании или случае из жизни. Причем рассказать анонимно. Получается уникальныи поток людских откровении. Мы сделали небольшую подборку таких мини-рассказов*. Они очень искренние и отлично поднимают настроение! Оказалось, что смеяться можно даже над болезнями и другими неприятностями.

«Ездила в Таиланд, отравилась, пришлось вызывать врача в номер. Лежу, почти рыдаю, боль адская, аж желудок сводит. Слова из себя выдавить на могу, только «ес» - «ноу». А врач пользуется голосовым переводчиком. В какои -то момент он выдает: «У вас в желудке палочка, и она продолжает завтракать». Стало очень смешно, отчего и полегчало».

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«Работала я как-то в отделе кадров, приносит нам сотрудник больничныи лист, у него была сломана рука. Начинаем расспрашивать, как так получилось. Его ответ потряс: купал кота. Кот во время водных процедур не пострадал».

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«Недавно шла по улице и наблюдала, как женщина на повышенных тонах отчитывала дочь лет пяти за то, что та измазала платье мороженым. Проходящии мимо парень сказал: «Женщина, не орите на ребенка!» Девочка тут же выдает: «Действительно, женщина, хватит на меня орать!»

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«Работаю в российской полиции, чего только не было. Вызвали нас как-то к бабке, та встретила нас в дуршлаге на голове, завернутая в фольгу, как в халат. Дома идеальныи порядок, но... Все окна у нее были заклеены изнутри фольгои и швы скотчем; аккуратно фольгои были закрыты все поверхности, даже яблоки и конфетки в вазе - каждая отдельно. Сказала, что инопланетяне шлют сигналы, и она плохо спит. Коллега прошелся по неи рациеи , включив, чтоб пищала, и сказал, что снял радиацию. Бабка рада, звонила, благодарила».

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Доставая из недр квартиры с дочкой елку, с сожалением отметили, что она сломалась (8 лет назад покупали). Выкинули. Дочка заплакала, ведь елка была с подсветкой, каждая иголочка переливалась светом. А я вдруг с радостью и облегчением полезла дальше на антресоль и достала другую искусственную елку, которой больше 25 лет. Которую мы с братом наряжали, когда были маленькими. Дочкины глаза сияли, когда вместе с елкой она увидела старые гирлянды (действующие) и шарики советские, хрупкие и простые… Теперь каждый день дочка поправляет шарики, а я, проходя мимо, нюхаю запах своего детства. Мы счастливы.

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Вышла от стоматолога. Заморозка такая крепкая, что лица не чувствую. Спустилась в метро, напротив сел симпатичный парень. Смотрит, улыбается. Ну, и я ему. Радуюсь. Через три остановки садится рядом, протягивает салфетку и говорит: "Девушка, у вас слюни уже до воротника дотекли", — и выходит.

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Еду в автобусе, впереди меня сидит тетка и разговаривает по телефону: "Мне сегодня ящик икры красной привезли, и еще я машину купила", — а потом ей просто телефон в ухо зазвонил. Над ней все начали смеяться, после чего она быстро вышла на первой остановке.

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Моя сестра любит вязать. Каждый год она на Новый Год дарит мужу вязаную вещь с символом года. Свитер с обезьянкой, варежки с петухами, шарф с овечками, подушка с поросенком. Но лучшими были трусы. Вязаные жёлтые трусы с зелёным змеем.

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Ехал как-то в поезде, ночь, тишина, и только на нижней боковушке, на которой расположилась тучная женщина лет пятидесяти, раздавался тракторный рев. Лежу, спать ну никак не получается и только думаю спуститься и толкнуть её чуть, как с другой койки в неё прилетает тапок, и она перестает храпеть. Только думал сказать спасибо, как с других коек многократно полетели благодарности, и финальное "не за что" тонким детским голосочком.

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Наша семья была среднего достатка, пока папина компания не разорилась. Мама работала одна и все деньги, которые у нас были, старалась тратить на нас с братом (помимо бытовых расходов). Когда я хотела устроиться на работу, мама мне отказывала, говорила, что мне нужно наслаждаться детством. Но я всё же устроилась на работу втайне от неё: выгуливала собак. В итоге накопила денег и купила маме новый кошелёк, который она давно хотела. Мама от счастья даже расплакалась, а я была рада сделать ей приятное.

*С сайтов vk.com/overhear и vk.com/pn6.