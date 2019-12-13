С нового года в Беларуси поднимут базовую величину: вырастут пособия, стипендии, штрафы, налоги и пошлины

Планируется, что с 1 января 2020 года в Беларуси увеличится базовая величина. Соответствующий проект постановления находится на согласовании в Совмине. Предполагается, что базовая величина прирастет на 1,5 рубля - с 25 рублей 50 копеек до 27 рублей.

На протяжении нескольких лет базовая величина в Беларуси увеличивается именно в первый день нового года. В 2017 году она составляла 23 рубля, в 2018-м - 24,5 рубля, а с начала уходящего года была зафиксирована на уровне 25 рублей 50 копеек. Так что ожидаемое новогоднее увеличение выглядит вполне логично.

Что и как изменится?

Базовая величина является основой для определения пособий, стипендий, а также размеров налогов, сборов, штрафов и пошлин.

На 3 рубля - до 54 рублей - увеличится пособие по безработице, которое рассчитывается как двойной размер базовой величины.

Зарегистрировать брак обойдется в 27 рублей, а вот расторгнуть его будет куда дороже. За первый развод раскошелиться придется на 4 базовых (было 102 рубля, станет 108). В последующие разы - на 8 базовых, то есть на 216 рублей (сейчас 204 рубля).

Штрафы, которые привязаны к размеру базовой величины, тоже пропорционально увеличатся. Безбилетник, пойманный в городском транспорте и готовый расплатиться за это на месте, заплатит 13,5 рубля (0,5 базовой величины), а в случае составления протокола ему в течение месяца придется занести в кассу уже 27 рублей. К слову, если в месячный срок рассчитаться не получилось, то в конечном счете штраф составит уже 3 базовые, а это с января - 81 рубль.

Безбилетный проезд в пригородном транспорте обойдется в 18 рублей 90 копеек, в междугороднем - 27рублей (сейчас 17,85 и 25 рублей соответственно).

Естественно, увеличатся и штрафы для автомобилистов:

- неправильная парковка - 27 рублей (сейчас - 25,5 рубля);

- езда без техосмотра - 54 рубля (в настоящее время - 51 рубль);

- вождение в нетрезвом виде - от 1350 до 2700 рублей (сегодня от 1275 до 2500);

- превышение скорости от 10 до 20 км/ч - 27 рублей; от 20 до 30 км/ч - до 54 рублей; от 30 до 40 км/ч - до 108 рублей; больше 40 км/ч - до 162 рублей.

КСТАТИ

С 1 января зарплата бюджетников будет рассчитываться исходя из базовой ставки, которая заменит тарифную ставку первого разряда. Планируется, что ее размер составит 185 рублей, но окончательное решение за правительством. Ранее в Минтруда заявляли о планах уравнять базовую ставку и прожиточный минимум, размер которого с 1 ноября 2019 года составляет 231,83 рубля.