Впервые за 18 лет ни один российский клуб не сыграет весной в еврокубках

В России думают, что же случилось с их футболом. В прошлом году радовались выходу сборной в 1/4 чемпионата мира, в этом не понимают, почему клубы выступили так плохо. «Спартак» и тульский «Арсенал» не прошли даже квалификацию. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в группах Лиги чемпионов. А в Лиге Европы «Краснодар» после поражения от испанского «Хетафе» (0:3) также не попал в плей-офф, заняв третье место.

Насчет ЦСКА еще раньше стало известно, что выше четвертого места он не поднимется. Но команда Виктора Гончаренко на прощание в гостях обыграла «Эспаньол», который не проигрывал 26 матчей подряд в еврокубках (без учета серий послематчевых 11-метровых ударов). После игры белорусский тренер отдал фанатам «армейцев» воинское приветствие, а те скандировали «Виктор Михалыч».

- Рад, что не бросили играть и уходим в отпуск с победным настроением, но есть сожаление от того, как выступили в этой Лиге Европы, - сказал Гончаренко. - Надеюсь, сделаем правильные выводы и сыграем гораздо лучше. Мы начинаем получать опыт, становимся более матерыми.

Но факт остается фактом: впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сыграет в весенней стадии еврокубков.

Лига Европы обещает быть интересной - много звездных команд. Жеребьевка 1/16 финала состоится в понедельник. Команды будут разделены на две корзины.

Первая: "Арсенал", "Аякс", "Базель", "Бенфика", "Брага", "Гент", "Зальцбург", "Интер", "Истанбул Башакшехир", ЛАСК, "Мальме", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Севилья", "Селтик", "Эспаньол".

Вторая: "Айнтрахт", "Алкмаар", АПОЕЛ, "Байер", "Брюгге", "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Лудогорец", "Копенгаген", "Олимпиакос", "Рейнджерс", "Рома", "Спортинг", "Хетафе", ЧФР, "Шахтер".