Михаил Захаров: «У нас хоккей больше развивается на словах»

Наша команда стартовала с трудовой победы над Австрией (4:3), но дальше последовали два поражения в овертаймах и одинаковым счетом (2:3) от Латвии и Норвегии. Грусть-печаль. Ожидалось, что белорусы и датчане по ходу дистанции одержат победы и единственную путевку в элитный дивизион разыграют в очном противостоянии в завершающий день турнира. Теперь шансов на это почти не осталось.

Самое грустное, что до старта были большие ожидания. Турнир проходит в Минске, а в составе Протас, Колячонок, Оксентюк - молодые игроки, на которых возлагают большие надежды. Протас, например, один из лучших бомбардиров канадской молодежной лиги, метит в состав «Вашингтона» из НХЛ.

Дудик еще в четверг после поражения от Норвегии сказал, что шансов нет. Возможно, для того, чтобы завести своих подопечных?

- К сожалению, не верю. И это правда. Я нахожусь внутри коллектива и вижу… Блин… Я не хочу критиковать игроков сейчас, да и не буду критиковать. Но нужно переосмыслить, для чего игрокам сборная, зачем они сюда попали. Что важнее - свое личное Я, какие-то непонятные амбиции, цель засветиться перед скаутами, либо все-таки команда, страна, болельщики. Пока с этим проблема. Возможно, потому что игроки еще молоды и неправильно расставляют приоритеты, - сказал Дудик.

В это время национальная сборная выступала на турнире в Венгрии, где обыграла Южную Корею (6:5). Михаила Захарова спросили о турнире, но он предпочел порассуждать на более глобальные темы:

- Вообще без разницы. С любым соперником будет непросто. В Европе хоккей очень сильно развивается. А у нас он все-таки больше развивается на словах, а не на деле. Никому не верьте. У нас выпуск из молодежного хоккея должен составлять 300 человек. В элитных странах эта цифра гораздо больше. Но посмотрим, что нам расскажут про новый выпуск и как все у нас хорошо. Сказочников в стране хватало. Но по-хорошему в стране работает две школы. Если бы остальные работали так же, как эти две, то у нас хватало бы хоккеистов и в брестской команде, и в новополоцкой, и в могилевской. И не было бы разрыва между командами в чемпионате Беларуси, - приводит слова тренера официальный сайт ФХБ.