Российский координационный центр доменов .RU\.РФ организовал уже шестую по счету премию «DOT-журналистика» - для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета. Статья журналиста белорусской «Комсомолки» Геннадия Можейко по итогам голосования жюри стала лучшей в номинации «За пределами Рунета: лучший журналистский материал на русском языке, вышедший в СМИ за пределами России». Победителями в других номинациях стали журналисты «Коммерсанта», РБК, «Российской газеты», «Событий», телеканала «Мир 24» и портала ВЕСТИ.RU. Церемония награждения победителей прошла в рамках Недели российского интернета RIW 2019 - это крупнейшее отраслевое событие России.

О чем статья?

Статья «Интернет в обмен на пиво и первые ворованные пароли: вспоминаем, как начинался доступ Беларуси во всемирную сеть» - о том, как все начиналось. Сейчас в это трудно поверить, но в 90-е годы о новостях интернета узнавали из бумажных газет. Поначалу никто толком не понимал, для чего надо передавать данные и кто в Беларуси может этим пользоваться. С «большим интернетом» Беларусь была связана через Москву по обычным телефонным проводам. Канал на всю страну был всего 19,2 кбит/сек. Для сравнения: трек в MP3-формате на такой скорости скачивался бы часа два. В визитках бизнесменов стали появляться непонятные многим надписи на английском со значком @ и оканчивающиеся на .by - это были адреса электронных почтовых ящиков. Позволить интернет себе могли только считаные люди. В интернете сидели или на работе, или в институтах, откуда доступ был бесплатным. Самые хитрые, уходя с работы, оставляли включенным компьютер с заранее настроенным модемом, а потом из дома соединялись с ним и получали доступ. Многие также пользовались «недоинтернетом» - сетью FidoNet. Разместить простенький сайт из пяти страниц в 1996 году стоило 600 долларов в год, а за его разработку просили 5000 долларов.

Статья корреспондента «Комсомолки» стала лучшей на конкурсе «DOT-журналистика 2019»

Расцвет белорусского интернета случился в 1999 году: стали появляться электронные каталоги, поисковики, новостные сайты, форумы и первые интернет-магазины. Росли и скорости: в 2001 году появился первый ADSL-провайдер, началась эра домашних компьютерных сетей, а потом и оптоволокно. На смену старой доброй аське пришел Skype, появились Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, а дальше - всё, к чему мы сегодня привыкли.