«Это прорыв!» Новый мурал на Каменной горке в Минске признан лучшим граффити в мире

В конкурсе участвовали работы со всего мира, победителей выбирали в несколько этапов с помощью голосования, в котором участвовало больше 1000 человек. Художник из Беларуси победил с ошеломительным результатом в 53% голосов, оставив позади финалистов из Украины, Чили и Испании.

Победившая работа белорусского художника Евгения Сосюры (Mutus) была завершена совсем недавно – в ноябре этого года. Она стала частью триптиха «Будучыня», образы которого символизируют современную Беларусь. Проект был реализован активистами Urban Myths совместно с компанией А1 и администрацией Фрунзенского района Минска.

Все модели - реальные жители Минска, которых для своих работ выбрали сами уличные художники. Прообразом работы «Лічбавы свет» стала минчанка Виктория Савченко, которая увидев работу, поразилась ее реалистичности.

Прообразом работы «Лічбавы свет» стала минчанка Виктория Савченко. Фото: предоставлено организаторами (слева), Дарья Рысакова (справа)

В своем граффити автор по-новому переосмыслил славянскую мифологию. Он изобразил девушку, которая плетет нить из клубка созвездий, похожую на сеть глобальных связей или блокчейн. Таким образом, он вплел в канву современности образ славянской богини Макош, которая покровительствует ремеслам и ассоциируется с судьбой.

Художник из Беларуси победил с ошеломительным результатом в 53% голосов, оставив позади финалистов из Украины, Чили и Испании. Фото: предоставлено организаторами

По словам Олега Ларичева, инициатора проекта Urban Myths, благодаря усилиям которого и появился триптих, такая победа – это признание не только для автора, но и для всего белорусского стрит-арт-сообщества.

Художник Mutus рисует с детства, а в стрит-арт пришел после просмотра фильма Banksy «Выход через сувенирную лавку». Фото: предоставлено организаторами

- Могу сказать, как человек, который целенаправленно мониторит очень многие мировые обзоры стрит-арта, что работы белорусских авторов туда практически не попадают. Есть один белорус, но он живет в США. Его работы бывают в обзорах, но он не попадал в топы, насколько я знаю, - отметил Олег Ларичев. - Для нас это прорыв! Мне теперь пишут многие кураторы, спрашивают о белорусских художниках. Для них это новость, что в Беларуси тоже кто-то есть. Надеюсь, это поспособствует тому, что и на других ребят обратят внимание. Наших художников не хватает на международных проектах.

Граффити «Лічбавы свет» - победитель ноября в конкурсе международного сообщества стрит-арта Street Art Cities. Фото: предоставлено организаторами

Художник Mutus - самоучка родом из Пинска. Рисует с детства, а в стрит-арт пришел после просмотра фильма Banksy «Выход через сувенирную лавку». Вскоре после близкого "знакомства" с правоохранительными органами во время первых уличных арт-опытов, Mutus в 2012 году стал автором первой легальной масштабной росписи в родном городе. Его граффити украшают стены домов и госучреждений в Смолевичах, Пинске и Минске.