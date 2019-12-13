Александр Лукашенко - о новой форме оплаты труда бюджетников: Если при этой же нагрузке вы получите на рубль меньше, сообщите мне

Во время посещения Белорусского государственного медицинского университета Александр Лукашенко общался со студентами и преподавателями на различные темы и рассказал о…

… ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЕ

«Главное - это жилье. Если будет жилье, навсегда исчезнет проблема с оттоком кадров". "Мы вроде нащупали тот путь, по которому можно идти. Это чудесные дома, особенно для молодых людей с высшим образованием, там можно жить и до 40 лет", - сказал президент, приводя в пример построенные для врачей дома в Боровлянах, что под Минском.

"Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, - потребовал он. - Это для нас почти ничего не стоит", - цитирует президента БелТА.

"Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5%) сегодня нуждается в жилье. Министерству здравоохранения и местным органам власти нужно обратить особое внимание на модернизацию имеющихся общежитий, в том числе семейного типа, строить новое современное жилье. Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры".

…ОТТОКЕ МЕДИКОВ ЗА РУБЕЖ

По данным Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно - 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно.

"Благо в том, что быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда (за границу) поехать и много заработать. Сейчас - в Польшу, Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз… Из Польши и Литвы хлынули люди куда-то зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши - 100 человек там - рванули туда. Ну и что? В Литве они что нового увидели? Психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим: "Ну, давайте, поезжайте, попробуйте". Это их остудило".

"Я вас не агитирую не выезжать - съездите. Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство".

«Я неоднократно слышу вопрос о дефиците медицинских кадров в стране. В свое время, при их избытке, практически на треть были сокращены наборы в медицинские университеты. Соответственно уменьшились и выпуски. Сегодня набор в эти вузы увеличен на 200 бюджетных мест, достигнут максимальный процент поступления на условиях целевой подготовки".

…КЛАНОВОСТИ

"Мама, папа врачи, ребенок врач. Это хорошо. Но плохо то, когда несколько семей - получается клан. И туда очень трудно проникнуть другим». "Я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно".

…ВРАЧАХ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

«Необходимо повышать престиж врача общей практики. Обучить его всем методам оказания специализированной помощи при простой патологии. Любой пациент будет удовлетворен, если его врач сможет сам выполнить необходимое диагностическое исследование и своевременно назначить правильное лечение. За такими медиками будущее". "Но меня беспокоит настороженное мнение населения о компетенции этих специалистов. Думаю, это пройдет. Наши люди просто привыкли, что в каждой деревне должны быть все узкие специальности. Но надо ли это. Нет, самые богатые страны пошли по пути врачей общей практики или семейного врача. И это правильно».

«Минздраву необходимо обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой медицинской помощи, повышение уровня их профессиональной подготовки, оснащение парка машин".

…ЗОЖ

"Курить - это катастрофа. Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать эту папироску (а некоторые две пачки в день выкуривают) - это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно".

Александр Лукашенко с юмором заметил, что "не пить" - это, вероятно, не про медиков. Вместе с тем он посоветовал не злоупотреблять и этим, сообщает БелТА.

…СЛОЖНОСТЯХ В РАБОТЕ ВРАЧА

«Знаю, вам очень тяжело. Врач - жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение. Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь".

"Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Она благородная".

…СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ

«Я сторонник того, чтобы развивать страховую медицину. Но сразу нельзя: надо, чтобы люди были к этому готовы".

Он пояснил, что сначала надо увеличить доходы граждан в два раза.

"Позволит ли это сделать экономика? Поэтому страховая медицина хорошо: сбросил на людей и будь здоров. Но надо понимать последствия, мы их просчитывали. На этом этапе мы договорились: вот бесплатная, вот платная, вот страховая медицина".

…РЕФОРМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА БЮДЖЕТНИКОВ

Александр Лукашенко заверил: зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти. Он пояснил, что сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат, сообщает БелТА.

"В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи - бюджетники. Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату".

"Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения".

…ЧЕМУ БЫ ХОТЕЛ ЕЩЕ НАУЧИТЬСЯ

"Речь, наверное, идет не о том, чтобы расширить свои познания, а чтобы углубить". "Иностранный язык, английский, я уже, наверное, изучать не стану: голова забита, уже не влезет туда ничего. Это очень большой недостаток, особенно в современное время. Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо - сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл".

…ПОДАРКАХ И НОВОМ ГОДЕ

Президенту подарили картину, на которой изображены окрестности Александрии. Ее автор - студентка БГМУ Юлия Голубчик.

Когда в беседе со студентами речь зашла о памятных подарках, самый памятный новогодний подарок президент назвать затруднился и сказал, что для него Новый год уже давно не праздник.

"Для меня это не большая нагрузка, что я не могу собраться за круглым столом и выпить. Ты можешь сидеть за столом, но рядом стоит адъютант с телефоном: не дай бог, что случилось - доклад, и ты должен реагировать".

…НАКАЗАНИИ И ПОМИЛОВАНИИ ЗА НАРКОТИКИ

"Одно дело производить, другое дело - распространять, а третье - употреблять. Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков - это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить. И с этим страшным злом надо бороться, и мы боремся, и приняли жесткие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей".

"С другой стороны, посмотрев на действие наших законов, на их жесткость, мы видим, что где-то, наверное, можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков".

Он дал поручение, чтобы на рассмотрение главы государства внесли предложение о помиловании отдельных осужденных по ст. 328 УК, сообщает БелТА.

"Персонально каждого человека рассмотрим, и там, где можно, - на поруки, как у нас говорят, родителям. Приди, распишись, возьми на особый контроль. Не дай бог, опять попадут, то вместе с родителями пойдут в колонию. Такое жесткое поручение. В ближайшее время оно будет мне внесено, и я пойду на помилование этих людей".

…СВОБОДЕ ИНТЕРНЕТА

«Мы ничего не хотим закрывать. У меня одна претензия к интернету: если ты там выругался матом (я тоже часто страдаю этой болезнью, особенно на тренировках по хоккею, биатлону, лыжам, своих подопечных учу, могу так выразиться), подпишись, что это ты. Из интернета надо убрать то, что способствует наркомании, терроризму и подобным вещам. Мы над этим работаем".