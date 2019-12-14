Шапка Малефисенты, куклы по 600 рублей, тарелочки по 30 – чем удивляет «Млын»

На большой парковке перед выставочным павильоном Белэкспо найти свободное место удается с трудом - выставка-ярмарка ручной работы «Млын» как всегда многолюдная. Здесь уже есть и постоянные участники, и постоянные зрители. Каждый год на «Млыне» было какое-то преобладающее рукоделие – то валяние, то мыло ручной работы, то керамика.

Здесь царит атмосфера волшебства.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сейчас всего понемногу. Мастера стараются быть в тренде, поэтому здесь можно примерить шапку, которая напомнит о волшебнице Малефисенте (кто не в курсе – это один из кинохитов нынешнего года с Анджелиной Джоли в главной роли), купить разнокалиберных игрушечных мышек (год Крысы на подходе), деревянную и керамическую посуду (экология – наше все).

Минчане и гости столицы могут приобретать новогодние подарки и сувениры ручной работы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Одна из неизбитых и интересных новинок – элегантные вязаные сумочки. Не авоськи, а именно сумочки – вечерние, повседневные, деловые, с длинной ручкой и надежной застежкой.

Одно из самых дорогих изделий – куклы. Не деревянные, не керамические, а из тканей, набитые опилками. За них просят и 400, и 600 рублей.

В Минске проходит выставка-ярмарка изделий ручной работы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За эту цену можно купить целый керамический сервиз с тарелочками по цене от 30 рублей.

Кстати, один из мастеров захватил с собой гончарный круг и дает всем желающим уроки мастерства. Дети в восторге.

Деревянные наручные часы «Луч» - хит этого года – вдохновили белорусских мастеров на создание коллекции часов из дерева.

Много нынче самых разных сладостей в красивых упаковках – просто готовые подарки!

Млын привлекает целевую аудитории посетителей, которая любит и ценит ручную работу.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые покупатели ворчат, что дорого все, что продавцов меньше – разошлись, мол, по разным ярмаркам, коих в городе появилось очень много. Но при этом признают, что «Млын» - это отдушина. Особенно в такие дни, когда солнце куда-то спряталось и в городе довольно мрачно даже днем. «Бежим на «Млын» за настроением» - говорят минчане.

Здесь посетители выставки могут приобрести новогодние подарки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка-ярмарка Млын, проводится 3 раза в год: осенью, зимой и весной.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сувениры ручной работы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ярмарка изделий ручной работы “Чароўны млын” проходит в выставочном центре БелЭкспо .Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь можно увидеть авторскую коллекцию сувениров.Фото: Виктор ДРАЧЕВ