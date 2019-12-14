2019-12-14T20:22:48+03:00
Общество
КП Беларусь

«Знать бы хоть что-то!»: семь недель назад 5-летнего Мишу из Гродно от мамы увез отец, стоящий в очереди на пересадку сердца

Милиция продолжает поиски ребенка и бывшего мужа Людмилый, который серьезно болен, у него в любой момент может быть криз
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Миша пропал 28 октябряМиша пропал 28 октябряФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

- Скоро семь недель, как Миша пропал! О его местонахождении вообще ничего не известно. Никаких следов, - говорит с тревогой в голосе гродненчанка Людмила. - Я хочу только одного - найти ребенка. 29 декабря у Миши день рождения, ему исполнится 6 лет. Я его очень жду к праздникам. И готова подарить ему большую собаку, какую он об этом мечтал! Нашлись люди, которые предложили отдать мне в добрые руки красивого и породистого щенка - привитого, приученного, даже с родословной.

Людмила ждет возвращения сына домой. Фото: Из личного архива

Людмила ждет возвращения сына домой.Фото: Из личного архива

Напомним, 5-летний Михаэль Якимчик из Гродно пропал 28 октября утром. Отец мальчика Витольд забрал Михаэля из детсада №78, после чего они оба исчезли. Известно, что мужчина имеет серьезные проблемы с сердцем, что вызывает большую обеспокоенность Людмилы.

Родители мальчика в разводе. В браке мужчина поднимал руку на жену. Но сейчас об этом Людмила говорить не хочет.

- Сейчас все мысли о том, как их найти. Я хочу видеть их здоровыми и живыми, чтобы они поскорее вернулись домой. Меня пугает, что от них нет никаких новостей. У бывшего супруга Витольда тяжелое состояние здоровья: он перенес три инфаркта, сердце увеличено в размерах... Врачи говорят, что ему требуется постоянное медикаментозное лечение. Дело в том, что у него плохая проводимость сосудов, и на фоне стресса может случиться криз. Неизвестно, принимает ли он препараты. Во-первых, они дорогостоящие. Даже больше скажу - он продолжает стоять в листе ожидания на трансплантацию сердца.

Людмила описывает мужа внешне очень спокойным, но вспыльчивым.

- Не мог ваш бывший муж выехать с сыном за границу?

- Паспорт ребенка у меня, поэтому я надеюсь, что они не могли куда-то выехать из страны. Но с Россией у нас нет границы. Сколько останавливают машин для проверки? Телефон его выключен. Знать бы хоть что-то. Вообще нет никакой информации. Полное неведение.

- После случившегося общались вы с психологом, спрашивали у него, как бывший муж сейчас может себя вести?

- Психотерапевт советует его не трогать и не провоцировать, так как у него больное сердце...

Как писала "Комсомолка", перед исчезновением со своим сыном Витольд Якимчик, отец Михаэля, у кого-то взял взаймы денег и забрал вещи из своей квартиры. Так что можно предположить, что мужчина заранее спланировал побег с сыном.

Отец Миши Витольд серьезно болен. Мужчина стоит в листе ожидания на трансплантацию сердца. Фото: из личного архива

Отец Миши Витольд серьезно болен. Мужчина стоит в листе ожидания на трансплантацию сердца.Фото: из личного архива

Людмила говорит, что не препятствовала бывшему супругу видеться с сыном и регулярно давала ему с ним видеться.

- После того, как Миша пропал, мне стали звонить женщины, которые оказались в похожей ситуации. Так, одна женщина из Гродно рассказала, что ее бывший муж проживает в соседнем доме вместе со своим сыном. И ей приходится стоять с судебным приставом перед их входной дверью в надежде, что тот ее откроет и она увидит сына. Это месть и желание насолить бывшей супруге. Поступок моего бывшего мужа тоже безрассудный. Ребенок стал разменной монетой...

Как сообщает СК в Телеграм-канале, по факту исчезновения отца и сына возбуждено уголовное дело.

- Никакого наказания я ему не хочу, - говорит Людмила. - Главное, чтобы они вернулись домой - живыми и здоровыми!

Если вы обладаете информацией о местонахождении папы и сына, сообщите, пожалуйста, об этом по телефону: (80152) 72-40-40 (круглосуточно) или по номеру 102.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«У меня был компьютерный бизнес, но опарыши перспективнее»: истории белорусов, которые начали зарабатывать на экологии
Экобизнесы - новый тренд, который до недавнего времени обходил Беларусь стороной. Теперь же все чаще слышишь, как кто-то променял карьеру в городе на экологичный бизнес в деревне.
Ambassador пятый год подряд становится «Народной маркой»
Анкетирование покупателей проводится без подсказок - участники должны сами вспомнить любимый бренд и указать его. Поэтому оценка получается наиболее объективной и считается знаком настоящего признания
Как будем в Беларуси работать в праздники и предпраздничные дни? Рассказывает эксперт
Накануне Рождества и Нового года разбираемся, сколько надо трудиться перед праздником, как оплачивается сам праздник, влияет ли больничный на работу при переносе рабочих дней
Новости 24
Николай Лукашенко больше не №1 в хоккее
Флот «Белавиа» пополняется еще двумя самолетами
Румас и Медведев поговорили по телефону
Под Жлобином пешехода дважды переехала машина
2 января, скорее всего, сделают выходным без переносов
До конца года Беларусь возьмет у Китая еще 500 миллионов долларов кредитов
Лукашенко объяснил, почему забрал себе Венский бал
На границе задержали пьяного дальнобойщика из Украины: ехал в Латвию загружать фуру
Видеофакт. В Гомеле у первоклассников из класса забрали доску – мамы устроили скандал
«Ногами и палкой»: В Лельчицах две молодые женщины избили мужчину за то, что не дал денег на бутылку
В Пуховичском районе четверо безработных украли и распили 10 тонн погонных рельсов старой узкоколейки
Житель Постав на резиновой лодке с мотором незаконно пересек границу
На вокзале в Минске буфетчица уснула на рабочем месте, и у нее украли $1000
Уже в 2020 году в Минске начнут убирать киоски с талончиками и заменять их электронными терминалами
Кто покупает в аэропорту «Минск» норковые шубы за 4 тысячи долларов?
В минских ТЦ появились «Полки добра»: любой нуждающийся может взять продукты бесплатно
В Орше пассажир с пистолетом гонялся за маршрутчиком, в Бресте - душил таксиста
«Никто не будет обижать людей». Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в 2020 году