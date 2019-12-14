«Знать бы хоть что-то!»: семь недель назад 5-летнего Мишу из Гродно от мамы увез отец, стоящий в очереди на пересадку сердца

- Скоро семь недель, как Миша пропал! О его местонахождении вообще ничего не известно. Никаких следов, - говорит с тревогой в голосе гродненчанка Людмила. - Я хочу только одного - найти ребенка. 29 декабря у Миши день рождения, ему исполнится 6 лет. Я его очень жду к праздникам. И готова подарить ему большую собаку, какую он об этом мечтал! Нашлись люди, которые предложили отдать мне в добрые руки красивого и породистого щенка - привитого, приученного, даже с родословной.

Людмила ждет возвращения сына домой.Фото: Из личного архива

Напомним, 5-летний Михаэль Якимчик из Гродно пропал 28 октября утром. Отец мальчика Витольд забрал Михаэля из детсада №78, после чего они оба исчезли. Известно, что мужчина имеет серьезные проблемы с сердцем, что вызывает большую обеспокоенность Людмилы.

Родители мальчика в разводе. В браке мужчина поднимал руку на жену. Но сейчас об этом Людмила говорить не хочет.

- Сейчас все мысли о том, как их найти. Я хочу видеть их здоровыми и живыми, чтобы они поскорее вернулись домой. Меня пугает, что от них нет никаких новостей. У бывшего супруга Витольда тяжелое состояние здоровья: он перенес три инфаркта, сердце увеличено в размерах... Врачи говорят, что ему требуется постоянное медикаментозное лечение. Дело в том, что у него плохая проводимость сосудов, и на фоне стресса может случиться криз. Неизвестно, принимает ли он препараты. Во-первых, они дорогостоящие. Даже больше скажу - он продолжает стоять в листе ожидания на трансплантацию сердца.

Людмила описывает мужа внешне очень спокойным, но вспыльчивым.

- Не мог ваш бывший муж выехать с сыном за границу?

- Паспорт ребенка у меня, поэтому я надеюсь, что они не могли куда-то выехать из страны. Но с Россией у нас нет границы. Сколько останавливают машин для проверки? Телефон его выключен. Знать бы хоть что-то. Вообще нет никакой информации. Полное неведение.

- После случившегося общались вы с психологом, спрашивали у него, как бывший муж сейчас может себя вести?

- Психотерапевт советует его не трогать и не провоцировать, так как у него больное сердце...

Как писала "Комсомолка", перед исчезновением со своим сыном Витольд Якимчик, отец Михаэля, у кого-то взял взаймы денег и забрал вещи из своей квартиры. Так что можно предположить, что мужчина заранее спланировал побег с сыном.

Отец Миши Витольд серьезно болен. Мужчина стоит в листе ожидания на трансплантацию сердца.Фото: из личного архива

Людмила говорит, что не препятствовала бывшему супругу видеться с сыном и регулярно давала ему с ним видеться.

- После того, как Миша пропал, мне стали звонить женщины, которые оказались в похожей ситуации. Так, одна женщина из Гродно рассказала, что ее бывший муж проживает в соседнем доме вместе со своим сыном. И ей приходится стоять с судебным приставом перед их входной дверью в надежде, что тот ее откроет и она увидит сына. Это месть и желание насолить бывшей супруге. Поступок моего бывшего мужа тоже безрассудный. Ребенок стал разменной монетой...

Как сообщает СК в Телеграм-канале, по факту исчезновения отца и сына возбуждено уголовное дело.

- Никакого наказания я ему не хочу, - говорит Людмила. - Главное, чтобы они вернулись домой - живыми и здоровыми!

Если вы обладаете информацией о местонахождении папы и сына, сообщите, пожалуйста, об этом по телефону: (80152) 72-40-40 (круглосуточно) или по номеру 102.