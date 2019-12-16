И одним из интереснейших предложений, несомненно, является дом «Сидней Люкс» в квартале «Чемпионов».

Сидней Люкс: жилье чемпионского уровня!.

Три «золота» Сиднея появились в копилке национальной сборной после главных спортивных состязаниях четырехлетия в 2000 году. Не удивительно, что в квартале, который посвящен громким спортивным победам Беларуси, появился дом «Сидней Люкс» – жилье чемпионского уровня!

Здание состоит из двух секций: 10 и 25 этажей. И с покупкой стоит поторопиться – в доме «Сидней Люкс» осталось всего несколько десятков квартир! Большинство квартир раскуплено, ведь уже через полгода владельцы смогут приступить к обустройству своего жилья – планируется, что сдача дома произойдет в мае 2020 года.

Дом «Сидней Люкс».

Популярность этого дома у покупателей не случайна. Ведь слово «люкс» в названии – это исключительно удобные условия жизни для тех, кто выберет здесь квартиру. Дизайн, планировки, обустройство мест общего пользования и придомовой территории – все будет выполнено на самом высоком уровне. Красота, комфорт и престиж – вот три ключевых понятия, которые заложены в концепцию этого дома его проектировщиками.

Всем нравится комфорт пятизвездочных гостиниц. «Сидней Люкс» позволит своим жителям чувствовать себя, как на лучших курортах, ведь забота о тех, кто будет здесь жить, кроется в каждой мелочи!

Театр начинается с вешалки? Современный жилой дом – с входной группы и вестибюля. Лобби дома «Сидней Люкс», над которым тщательно потрудились дизайнеры, – это только натуральные, природные материалы: дерево и камень. Яркие орнаменты в австралийских мотивах – напоминание о победах 2020 года, а простор и светлые тона наполняют помещение легкостью и воздушностью. Точно, как на курорте! Гостей дома будет встречать консьерж у стойки ресепшена, здесь же – зона отдыха и встречи курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик, и маме с малышом вовсе не обязательно прерывать прогулку и пониматься в квартиру наверх, чтобы переодеть ребенка.

Дизайнерское лобби дома «Сидней».

Из холла предусмотрено два выхода – как к улице, где будут обустроены стоянки для автомобилей, так и в тихий внутренний двор. Маме с коляской вовсе не нужно обходить все здание, чтобы выйти на дорожки тихого внутреннего двора!

Из холла предусмотрено два выхода – как к улице, где будут обустроены стоянки для автомобилей, так и в тихий внутренний двор.

Даже на 25-й этаж подняться не проблема – ведь дом получит три бесшумных скоростных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Ожидание кабины будет сведено к минимуму, а скорость и плавность движения приятно поразят каждого!

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS.

Свободная планировка квартир – фирменная «фишка» застройщика, которая позволяет владельцам по своему усмотрению создавать жилое пространство. Покупатель сам волен выбрать количество и размер будущих комнат. А квартиры здесь достаточно просторные – до 80 квадратных метров! На любой вкус!

Еще одна непременная тенденция современного жилья – хорошее естественное освещение. Панорамные окна и тонированные застекленные лоджии – это гарантия того, что в каждой комнате будущих квартир всегда будет много солнца и воздуха. При это родителем не нужно будет беспокоиться о безопасности малышей: все окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери – запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Во всех квартирах тонированные остекленные лоджии и панорамные окна.

Рассказывая о доме «Сидней Люкс», нельзя не упомянуть о преимуществах квартала «Чемпионов», в котором он строится. Он соседствует с практически завершенным кварталом «Эмиратс Люкс», и судя по всему, станет вторым полностью готовым к проживанию кварталом всего комплекса «Минск Мир».

Квартал «Чемпионов».

К слову, в этом соседстве есть тоже свои плюсы – буквально во дворе дома «Волна» строится торговый центр, так что успешные покупки для хозяек квартир в доме «Сидней Люкс» обеспечены! А для автовладельцев –большой паркинг, уже введенный в эксплуатацию, буквально в сотне метров.

В соседнем квартале расположен уже действующий крытый паркинг.

Площадь квартала «Чемпионов» – около 8,5 гектаров, и можно только представить, какой здесь простор. Название обязывает – квартал посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели. У каждого дома – велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

У каждого дома – велопарковки.

Не удивительно, что здесь уже купили квартиры многие известные белорусские спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам – пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам.

Дворы квартала будут свободны от машин – им, кроме паркинга, всегда найдется место на открытых автостоянках, обустроенных по периметру. А в квартале будет построена школа более чем на 1000 мест. И на уроки можно будет отпускать одного даже первоклассника – здесь не будет ни дорог, ни автомобильного движения в принципе!

Двор свободен от машин – чистый воздух и безопасность детям гарантированы!

На территории квартала, будет построена школа более чем на 1000 мест.

Здесь вообще будет удобно жить с детьми: в соседнем квартале будет построен детский сад с бассейном. А неподалеку появится огромный современный парк с аттракционами, тихими аллеями и скульптурными композициями – любимое место для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Но и транспортная доступность для жителей квартала будет обеспечена на высшем уровне, ведь буквально рядом строится станция метро «Аэродромная». Кроме того, здесь будут и остановки наземного транспорта – добраться в любую точку города легко как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Комплексное развитие жилого пространства – это философия создания комплекса «Минск Мир», который признан самым масштабным в Европе (по оценке авторитетного европейского журнала Europa Property Guides он признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы в 2018 году). Это совершенно новый район современной архитектуры. Планировка его поквартальная, и в каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название «город в городе» и означает наличие всего необходимого для комфортной жизни человека в непосредственной близости – в шаговой, что называется, доступности. Это – новый уровень комфорта и удовольствия!

Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» - это «город в городе», в котором будет все необходимое для комфортной жизни.

Только представьте себе, что здесь будет создано к 2027 году – именно к этому времени весь комплекс получит завершенный вид. Возможность приобщиться к мечте уже сегодня – это покупка квартиры в доме «Сидней Люкс»! И в этой смелой мечте нет ничего нереального, ведь у застройщика есть целый ряд выгодных финансовых инструментов, помогающих семьям со стабильным доходом стать собственниками престижного жилья.

- Самый удобный вариант, который предлагается в рамках рождественской акции до конца года – это длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справок, ни поручителей – все документы можно буквально за один визит оформить прямо в офисе продаж!

- Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале «Чемпионов» тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредита, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

- Выгодный кредит – это партнерские программы от ведущих банков готовы погасить до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Сидней Люкс» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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