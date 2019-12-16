Волшебный праздник в «Дана Молл»: на встречу с детьми приехал главный белорусский Дед Мороз!

Он стал частью масштабного образовательного проекта компании «Дана Холдингз» в сфере экологии с главной темой «Угрозы глобального потепления».

15 декабря в Dana Mall прибыл на санях и со свитой очень важный гость - Дед Мороз из Беловежской пущи! Дети и их родители заняли все свободные места вокруг елки - и не только на первом этаже: балюстрады второго и третьего этажей тоже были заполнены зрителями! У потрясающей новогодней елки собрались тысячи людей!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Невероятно роскошная, под самый купол атриума, новогодняя елка не просто красива, она поражает воображение. Елка словно возвышается над айсбергом, на котором движутся, как живые, фигурки зверей и птиц. А у подножия распевают рождественские песни три пингвина. Все это сопровождается смешными ужимками и подмигиваниями и приводит детей в восторг.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В ожидании Деда Мороза ребятишек развлекали веселый профессор и его помощники - они показывали детям эффектные химические опыты. А девочки из академии мюзикла «Ревю» танцевали так зажигательно и весело, что невозможно было не улыбаться. Причем одну из композиций забавно смиксовали из модной «Скипиди» и рождественской мелодии.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В этом году в оформлении ТРЦ Dana Mall доминирует тема глобального потепления. Компания «Дана Холдингз» решила подробнее рассказать об этой проблеме детям. По сути, именно им предстоит решать в будущем то, с чем мы справляемся не лучшим образом. И поэтому так важно прививать основы экологического мышления уже с раннего возраста - ребята должны понимать, к чему может привести бесконтрольная и бездумная эксплуатация природных ресурсов.

Действительно, тема глобального потепления становится все более актуальной - Новый год совсем рядом, а на улице +4! Такими темпами ледяная избушка Деда Мороза в Беловежской пуще может растаять!

- Это что же получается? Мы не сможем играть в снежки, лепить снеговиков? - воскликнула Снегурочка.

- Действительно, проблема очень сложная, - ответил внучке Дед Мороз. - Хочется ведь покататься на лыжах и санках, окунуться в снежные сугробы. Но у нас же такие умные дети, и вместе с вами мы эту проблему решим.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Дед Мороз рассказал, что дети прислали ему огромное количество писем, в которых предлагали самые разные способы борьбы с глобальным потеплением - от отказа от пластиковой посуды и пакетов до более активного использования солнечной энергии, от раздельного сбора мусора до развития электротранспорта - все, чему научились ребята на «Полярной станции», они с удовольствием рассказывали Деду Морозу.

А мальчик Кирилл из Светлогорска предложил переехать в Финляндию или Сибирь, потому что там холоднее. На что Дед Мороз ответил:

- Предложение хорошее, но в Финляндии уже есть мой друг Йоулупукки, я у него бываю в гостях, и ко мне он тоже приезжает. И в России тоже есть свой Дед Мороз, который, как и мы, решает эту проблему.

Поздравив детей и взрослых с наступающим Новым годом, Дедушка вручил ребятам подарки - не только авторам лучших писем, а всем-всем детям, которые пришли на праздник. Его помощники-эльфы дарили волшебные мешки с подарками на всех этажах торгового центра.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Но на этом праздник не заканчивается! Образовательный проект компании «Полярная станция» продолжит свою работу до 8 января - ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение, что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Кроме того, профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят здесь с детьми занятия по различным видам детского творчества. Даже самые маленькие ручки становятся умелыми, и дети после таких полезных занятий могут уже самостоятельно приготовить подарки под елку для своих родных!

Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall - «Новогодняя почта Деда Мороза». Его идея перекликается с главной темой «Полярной станции». Ведь глобальное потепление угрожает и сказочному миру Деда Мороза. Поэтому на «Полярной станции» ребята могли придумать, как спасти дом волшебного старика, и с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Но даже если вы уже написали со своими детьми письмо Деду Морозу, можно приходить в Dana Mall за самым главным - праздничным настроением! Оно и в убранстве торгового центра, и в новогодних мелодиях, которые сейчас звучат, и в праздничных фотозонах на каждом этаже, и в новогодней световой объемной инсталляции при входе.

И конечно же, Dana Mall - отличная возможность подобрать подарки к празднику. Если вы все еще раздумываете над тем, что подарить вашим близким в самый волшебный праздник в году, смело отправляйтесь в Dana Mall!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Мы приехали из Барановичей, - сказала нам Елена, которая держала за руки сразу трех дочерей: Елену, Анастасию и младшенькую Полину. - О празднике мы узнали заранее. Бабушка выслала нам фотографии и видео елки, так что девочки целую неделю жили этой поездкой! Готовились, конечно, шили специально костюмы. Видите, какие мы красивые! А старшая у нас ходит в студию, мечтает стать моделью. Поэтому она такая серьезная, в образе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Мы специально пришли на праздник - и в полном восторге от елки. Думаю, что приедем сюда еще раз - специально, чтобы сфотографироваться! - призналась нам Татьяна, которая пришла с мужем Александром и сыном Никитой.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- А мы в Dana Mall часто бываем, мы тут живем - через дорогу. Поэтому не могли пропустить праздник. Очень любим магазины, которые продают детские товары, - улыбнулась нам Катя с сыном Славой.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- А мы приехали из Могилева навестить племянника, который сейчас служит в армии, и попали на праздник. Очень впечатлены, у нас в городе не такая шикарная елка! - сказала Виктория с сыном Даниилом.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- А мы видели рекламу по телевизору, поэтому пришли. Елка невероятная - такие мишки белые красивые и чайки, которые машут крыльями. Дети в восторге. И хотя пробраться в самый центр нам не удалось, организаторы здорово сделали, что установили огромные экраны, на которых можно наблюдать все представление. Мы часто заезжаем в Dana Mall, закупаем продукты на первом этаже, - сказали нам мама Светлана и дочка Злата.

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