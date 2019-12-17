«Ничего лишнего». Тест-драйв любимых пельменей белорусов

Какой дегустатор не любит пельмени? Быстро, вкусно и сытно, но важно не растеряться в разнообразии. На днях в Беларуси назвали победителей «Народной марки», где лучшим мясным полуфабрикатом стали пельмени торговой марки «Бабушка Аня». Их, кстати, выпускает компания «Санта Бремор». Вместе с шеф-поваром столичного ресторана «Магнат» Павлом Кравчёнком варим два популярных вкуса – «Домашние» и «Классические».

Упаковки у обоих приятные на вид. Сами пельмени такие, как и должны быть в идеале: ровные, гладкие, друг с другом не слипаются.

— У хороших пельменей должен быть лаконичный состав, — шеф-повар внимательно изучает список ингредиентов.

В «Домашних» используется: мука пшеничная, свинина, говядина, вода, лук, соль, масло подсолнечное, пряности.

У «Классических» такой состав: мука пшеничная, свинина, говядина, вода, лук, соль, масло подсолнечное, черный перец, зелень петрушки сушёная.

Шефа состав обеих упаковок устраивает:

- За счет сочетания говядины со свининой начинка получается нежной и менее жирной.

Пока закипает подсоленная вода, повар делится секретами приготовления аппетитного бульона и гастрономическими лайфхаками. Например, стебли петрушки, зонтики укропа советует не выбрасывать, а положить в воду — она сразу станет ароматной. Можно разнообразить еще и палочкой сельдерея. Перед тем, как добавить туда привычный лавровый лист, стоит слегка опалить его по краям, чтобы аромат раскрылся и стал ярче. В кастрюлю Павел добавляет и несколько видов перца. Вслед за специями туда отправляются и пельмени.

По кухне плывут аппетитные запахи, а через 6 минут пельмени готовы – можно приступать к дегустации.

ВЕРДИКТ ДЕГУСТАТОРОВ

Павел, 34 года:

Павел признается, что сам ест пельмени нечасто, а вот жена и сын их любят. Иногда они всей семьей лепят их дома, но покупают и готовые. И так как ответственный отец старается делать блюда вкусными и полезными, в первую очередь он смотрит на состав. В «Домашних» и «Классических» с этим все в порядке, далее – дело вкуса.

— У «Домашних» более нежная и нейтральная начинка, хороший фарш. У «Классических» он тоже хороший. Тесто не крошится, а после варки не разваливается – все, как и должно быть. Когда нет времени готовить самому, сварить такие пельмени – оптимальное решение.

Вердикт: пельмени этой марки можно использовать в ресторане и дома. Тесто и начинка – консистенция фарша – приятно порадовали.

Вероника, 20 лет:

— Я, чаще всего, обращаю внимание на упаковку, насколько она привлекает внимание. Пельмени люблю, покупаю обычно с начинкой из куриного фарша, но и со свининой или говядиной также ем время от времени.

Важно, чтобы было вкусно. И честно говоря, я не ожидала, что пельмени могут быть настолько нежными. Раньше я считала это «тяжелой» пищей, но не так давно пересмотрела свое отношение. А вот форма могла бы быть, наверное, более оригинальной.

Вердикт: «Домашние» – офигенные пельмени! Очень понравился нежный вкус мяса, сами пельмени мягкие. «Бабушку Аню», конечно, знаю, но «Домашние» раньше не пробовала. Теперь буду покупать.

Александр, 30 лет:

— У меня очень насыщенные дни, много работы, и пачка пельменей всегда лежит в морозилке — это идеальный быстрый перекус. Важно выбрать качественные пельмени. У этих хороший состав, по сравнению с большинством полуфабрикатов.

Мне нравится, когда начинка сочная и фарш не размолот до состояния каши, когда чувствуется его структура. Размер средний — удобно варить и кушать. Можно затем ещё и обжарить, чтобы получилась хрустящая корочка. Понравились «Классические» пельмени – в них хорошо чувствуется начинка. Но специй, как по мне, могло быть и больше.

Я обращаю внимание на ингредиенты, чтобы в составе не было ничего лишнего. У пельменей «Бабушка Аня» с этим всё в порядке.

Вердикт: для тех, кому лень готовить или мало времени, пельмени подойдут отлично.

Ольга, 41 год:

— Хорошо, что есть килограммовая упаковка – очень удобно для большой семьи, когда нужно быстро всех накормить. В пельменях натуральное мясо: говядина и свинина, а также травы и специи. Тесто сделано из муки высшего сорта. Мясо, действительно, чувствуется, не попадаются жилки и хрящики. Фарш реально похож на домашний. Единственное, на мой взгляд, пельменям не хватает цвета. Блюдо перед подачей на стол обязательно надо украшать, к примеру, зеленью.

Вердикт: буду покупать на ужин в будние дни для всей семьи.

Шеф-повар рассказывает, как можно красиво подать привычные пельмени. Например, в горшочке оставить немного ароматного бульона, добавить соус. В обеденном меню ресторана есть пельмени, которые сначала обжариваются, потом перекладываются в горшочек и заливаются грибным соусом. Посыпаются сыром и отправляются на 10 минут подрумяниться в духовке при 180 градусах. Получается очень вкусно.

Можно подавать пельмени с различными соусами, но Павел советует не заморачиваться:

— Лучше ничем не портить хороший продукт и традиционно подать его с маслом или сметаной, посыпав по желанию измельчённым чесноком или зеленью.