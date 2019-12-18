5 способов украсить квартиру к Новому году: советы дизайнера интерьера

О том, как легко и не слишком затратно украсить свое жилье, «Комсомолке» рассказала дизайнер интерьера Екатерина Ярославцева

1. Лучше украсить одно окно, чем все предметы в комнате

- Многие люди совершают одну и ту же ошибку: перед Новым годом размещают праздничный декор сразу на всех свободных крючках, полках и предметах интерьера, - говорит Екатерина. - При этом используют в оформлении все цвета радуги. В результате такого хаотичного подхода вместо ожидаемого ощущения праздника они получают захламленное пространство. А если мы действительно хотим украсить интерьер, то оформление должно быть лаконичным.

Поэтому первое правило такое: украшать нужно главные архитектурные элементы. Это может быть окно или дверь, а в своем доме - лестница или камин.

- Самый простой способ оформить окно - разместить над ним светящуюся гирлянду или повесить специальные новогодние гирлянды-занавески. Кстати, лучше всего, чтобы они были не разноцветными, потому что слишком яркий свет может действовать раздражающе, он не подарит вам ощущения покоя и умиротворенности. Одноцветные гирлянды будут смотреться выигрышнее. Их можно повесить на карниз или закрепить с помощью специальных новогодних булавок и прищепок.

Фото: somedecor.com

Еще один вариант оформления окна - украсить подоконник. Здесь тоже важно не переборщить. Хорошо, если составленная вами композиция будет вписываться в треугольник: в центре фигурка повыше (например, веточки с искусственным снегом или свечи), а с двух сторон он нее - предметы пониже, например, шарики или новогодние игрушки.

Также можно украсить входную дверь: повесить на нее рождественский венок и оформить дверной проем гирляндой. Если вы живете в доме, где есть лестница, украшения на ней надо размещать с учетом ритма балясин.

2. Новогодний светильник

Простой и эффектный способ сделать праздничное освещение: берем вазу, большую банку или бутылку и кладем в нее светящуюся гирлянду. Лучше всего, если она будет на батарейках или аккумуляторах. Если же ее нужно включать в розетку, то это тоже не проблема - вазу с гирляндой внутри можно перевернуть. Внутрь также можно положить шишки или новогодние шары.

Фото: nbyli.ru

Кстати, не обязательно обматывать гирляндой всю новогоднюю елку. Можно сделать иначе: обернуть только низ новогоднего дерева - и у вас получится красивая подсветка. Если в квартире есть выступающие колонны, их нужно не прятать, а наоборот, подчеркнуть, украсив гирляндой. А еще гирлянду можно разместить на большой люстре в гостиной.

3. Цветы в новогоднем оформлении

Один из приемов новогоднего декора можно подсмотреть в Белом доме. Мелания Трамп уже похвасталась его праздничным убранством: в этом году помимо традиционных новогодних украшений здесь были использованы белые и красные цветы.

- Действительно, сейчас есть такой модный тренд - использовать искусственные цветы в новогоднем оформлении, - говорит дизайнер. - Сейчас их большой выбор, и они бывают очень красивыми. Чтобы они лучше смотрелись, я бы советовала как-то связать их с новогодней тематикой - например, разместить рядом несколько нарядных шаров.

Один из приемов новогоднего декора можно подсмотреть в Белом доме: в этом году Мелания Трамп украсила его цветами. Фото: twitter.com/flotus

Среди других модных трендов этого сезона - использование в праздничном оформлении тропической темы: например, листьев пальм и перьев павлина. А еще в моде сейчас игрушки и шары из мягких, бархатных, плюшевых материалов, к которым приятно прикасаться, и гирлянды на джутовых веревках.

4. Три цвета - более чем достаточно

Дизайнер советует выбрать для праздничного декора три основных цвета, которые вы будете использовать, - этого вполне достаточно. Хорошо, если они будут сочетаться с общей цветовой гаммой вашей квартиры.

Чтобы украсить дом в стиле Шанель, выбирайте украшения черного, серебристого и бежевого цвета. Это смотрится дорого и необычно. Фото: frontgate.com

- Например, можно выбрать серебристый, золотистый и красный цвета. Или белый, голубой и синий. Можно даже сочетать черный, серебристый и бежевый, как это делают в новогоднем декоре модного дома Шанель. Это смотрится дорого, эффектно и очень необычно.

5. Запах Нового года

Фото: facte.ru

Создать праздничное настроение поможет простое украшение, сделанное своими руками. Берем апельсины или лимоны, режем их кружочками и подсушиваем в духовке. Затем к ним нужно прикрепить палочки корицы и повесить на елку. От новогодней гирлянды они будут слегка нагреваться, и у вас в доме будет стоять приятный запах. Также можно сделать композицию из засушенных цитрусовых, корицы, ягод рябины и пробок из-под вина. В праздничном оформлении можно использовать и другие продукты - например, собрать композицию из плодов граната, новогодних шаров, красивых листьев растений и свечей.