Елки, подарки и продукты на Новый год: где выгодно купить все сразу?

Предновогодние хлопоты в самом разгаре: надо и подарки купить, и елку нарядить, и продуктами для новогоднего стола запастись. Вот только тратить время на поездки по магазинам по всему городу совершенно не хочется! Поэтому я отправляюсь туда, где все это можно найти в одном месте - в торговый город «Ждановичи».

Бирюзовая елка и хлопушка с долларами

На открытом рынке улыбчивые продавцы наперебой предлагают свои товары: елки, гирлянды, шары, мишуру. Обращаю внимание на искусственную елочку необычного бирюзового цвета высотой около двух метров.

- Эта силиконовая ель стоит 480 рублей, а вот эти зеленые, такого же размера - по 220 и 110 рублей. Маленькие метровые елки - от 45 рублей, - рассказывает продавец.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В другом павильоне отличный выбор елочных светящихся гирлянд. Уличные, которые не боятся мороза и снега, стоят по 30 - 40 рублей, комнатные - по 5 - 10. Мишуру можно купить по 1 - 2 рубля, шары - по 5 рублей за упаковку из 6 штук.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Возьмите еще хлопушку за 4 рубля, она долларами стреляет! - весело предлагает мне продавец в колпаке Санта-Клауса. Беру!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Детям - умные зубные щетки, взрослым - плойки и бритвы

Теперь мне нужно найти подарки, причем желательно сразу для всех близких и друзей. Иду за ними в павильон «Радиомаркет».

- Вот отличный подарок для ребенка - электрическая зубная щетка с мобильным приложением, - предлагает продавец. - Ребенок заходит с планшетом в ванну, на экране появляется вот такой чудик и показывает, как правильно чистить зубы, а ребенок за ним повторяет.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

На прилавке - столько умных гаджетов, что глаза разбегаются! Вот, например, автоматическая плойка для локонов со встроенным крутящимся механизмом, за 280 рублей: просто вставляешь в нее прядь волос, нажимаешь кнопку - и готово! Вот вертикальный пылесос, мясорубка-шинковка, различные бритвы.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Один из самых ходовых товаров - мультипекарь. Это устройство со сменными панелями для жарки и выпечки. Может работать и как тостер, и как гриль, и как вафельница. Стоит 100 рублей, а дополнительно к нему можно докупать съемные панели - для выпечки пирожков, пиццы, котлет. Всего их - около 60 штук.

Кстати, покупать бытовую технику здесь очень выгодно: продавцы готовы торговаться и делать приятные скидки - ведь это рынок, а не магазин с фиксированными ценами.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Книги с мобильными приложениями и календари

О том, что в Ждановичах есть книжный дискаунтер «Читай-мечтай», я узнала совсем недавно. Оказалось, что выбор книг здесь отличный, а делать покупки очень выгодно.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- При покупке от 30 рублей вы получаете дисконтную карту со скидкой 7%. При дальнейших покупках действует правило: чем выше сумма чека, тем больше скидка. При сумме от 100 рублей у вас скидка 10%, от 150 рублей - 15%, от 200 - 20%.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Уйти отсюда с пустыми руками вряд ли получится! Вот, например, отличный вариант для подарка ребенку - книга «Планета Земля» с мобильным приложением. Открываешь книгу, заходишь в приложение на смартфоне - и картинки со страниц оживают. Стоит она 32 рубля. Есть тут и множество книг для взрослых - как новинки, так и старая добрая классика. Кстати, за новогодними календарями и блокнотами тоже можно смело приходить сюда - есть из чего выбрать!

КСТАТИ

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Также в торговом городе «Ждановичи» можно купить санки на колесах (колеса убираются легким нажатием на педаль) за 55 руб., гироскутеры за 250 руб., дроны по 140 руб., беспроводные микрофоны для караоке по 25 руб., беспроводные наушники от 30 рублей. Девочки будут в восторге, если вы подарите им популярных кукол Лол или персонажей мультфильма «Холодное сердце», а мальчики обрадуются машинкам, танкам, наборам для выжигания или полицейской сирене, которую можно собрать самостоятельно.

Еду к новогоднему столу покупаем заранее

Помните, какие очереди обычно бывают в продуктовых магазинах перед самым Новым годом? Такое впечатление, что в них стоит весь город! Понятно, что все готовятся отметить любимый праздник, но ведь многие продукты к новогоднему столу можно спокойно купить и заранее - без суеты и очередей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Сделать это можно, например, на продовольственном рынке в Ждановичах. Составляем список необходимых продуктов: икра на бутерброды, сыр разных сортов, горошек для оливье, колбаса для мясной нарезки, рыба, сухофрукты - и едем за покупками.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Сыр: итальянский пармезан - по 40 рублей, а белорусский - по 18

Одним из главных продуктов на праздничном столе в этом году будет, конечно же, сыр. Без него никак не обойтись, ведь символ 2020 года - это Крыса, а ей такое угощение точно придется по душе. Продавец охотно помогает мне с выбором, причем не только предлагает товар, но и рассказывает, как правильно сделать сырную тарелку:

- Сырная тарелка слагается из нечетного количества сыров. Нужно, чтобы было 3, 5 или 7 сортов, причем абсолютно разных - твердых, полутвердых, с плесенью. Кстати, сейчас есть неплохой выбор и белорусских сыров - у нас делают и маасдам, и пармезан, и моцареллу.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Разница в цене заметная: итальянский пармезан можно купить здесь по 40 рублей за килограмм, а белорусский - по 17,9. Есть сыр гауда белорусского производства по 15 руб. за кг, а также сыр с трюфелем (8 руб. за 250 грамм). Козий сыр из Голландии здесь стоит 45 рублей за кг, а сыр с плесенью дор блю - 34 рубля.

Красная икра: от 20 рублей за 100 граммов

Еще одно популярное блюдо для новогоднего стола - бутерброды с красной икрой. Выбор на рынке в Ждановичах тоже неплохой - есть икра лосося и горбуши разных производителей. Баночка весом 100 граммов стоит 20 рублей, 200 граммов - 40 рублей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В этом же отделе можно купить и разные виды рыбы. Например, скумбрия холодного копчения обойдется по 18,5 рубля, а замороженный стейк тунца - 14,99 рубля за 0,5 кг. Есть лосось и семга для бутербродов.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фрукты: сушеные ананасы и кокосы

А вот за свежими фруктами к новогоднему столу я, пожалуй, заеду попозже, ближе к празднику. Обязательно куплю свежих мандаринов - сейчас они здесь по 4,5 рубля, хурму - по 6,5, гранаты - по 6,5 рубля. Есть тут даже ягоды - например, свежая малина и голубика. Баночка аппетитной крупной малины весом 150 граммов обойдется в 12 рублей. Это, конечно, недешево, зато какое удовольствие - есть малину в декабре!

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

А вот сушеные ананасы можно купить уже сейчас - почему бы не удивить гостей непривычным продуктом? Это действительно очень вкусно и непривычно. Кстати, здесь продается и сушеный кокос - за баночку весом 500 граммов продавец просит 25 рублей.

Мясная нарезка

Без мясного ассорти праздничное застолье тоже редко обходится. Многие виды колбасы и мяса тоже можно здесь спокойно выбрать и купить заранее: ветчину, бекон, буженину, сыровяленую и сырокопченую колбасы. Выбор в Ждановичах огромный, а цены приятные.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Купив часть продуктов заранее, можно значительно упростить себе подготовку к новогодним праздникам.

БУДЬ В КУРСЕ!

Адрес торгового города «Ждановичи»:

Минск, ул. Тимирязева 123/2

Время работы: с 9.00 до 17.00.

Выходной - понедельник.

ООО «ТД «Ждановичи». УНП 600219236.