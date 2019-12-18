Проводим зимние каникулы с пользой

Эффект от 10 дней занятий в школе сравним с образовательной поездкой ребенка за рубеж. Он наконец-то заговорит на английском!

В школе иностранных языков Underground Language Club уверены, что зимние каникулы - отличный шанс совместить приятное с полезным. Именно поэтому здесь разработали специальную программу для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, цель которой - помочь ребенку или тинейджеру научиться уверенно говорить на английском. Занятия в языковом лагере Winter Camp помогут каждому ребенку проявить свою индивидуальность, обрести полезные знания и новых друзей и оторвут его от гаджетов.

Основа обучения иностранному языку - кембриджская методика преподавания, позволяющая сделать акцент на разговорном аспекте языка и за кратчайшие сроки приобрести необходимые языковые навыки. Эта методика была разработана специалистами Кембриджского университета лет 70 назад, и у нее есть своя фишка - погружение в языковую среду. Весь материал объясняется с помощью уже известной детям лексики, русский язык на таких занятиях присутствует минимально. И не бойтесь, что ребенок чего-то не поймет, - преподаватели знают, как ему объяснить!

Программы обучения в языковом лагере рассчитаны на учеников:

3 - 4-х классов (младшая группа);

5 - 7-х классов (средняя группа);

8 - 10-х классов (старшая группа).

Перед началом занятий ребенку надо будет выполнить тест на определение уровня английского, чтобы педагоги смогли подобрать группу, идеально подходящую ему по возрасту и уровню знаний.

На занятиях ученики улучшат знания грамматики, навыки чтения и смогут избавиться от стеснения говорить на английском.

Заниматься с детьми будут опытные преподаватели из Беларуси и носители языка из США и других стран. Все преподаватели имеют большой педагогический опыт и сумеют найти общий язык с детьми любого возраста и уровня подготовки.

Занятия Winter Camp проходят по адресу:

Минск, ул. Интернациональная, 16 (2-й этаж). Это в самом центре города, станции метро «Немига» и «Октябрьская» - в пешей доступности.

Стоимость обучения - 189 руб. за 10-дневный курс (возможна и покупка отдельных тематических дней, стоимость одного дня занятий - 19 руб.). Скидка в языковой лагерь 50 руб. предоставляется при записи на обучение двух детей из одной семьи.

Если вас заинтересовала программа лагеря Winter Camp - позвоните по тел. +375 (29) 655-58-16 или оставьте заявку на сайте winter-camp.ulc.by.

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В Минске - AR-лагерь ARmageddON. Дополнительная реальность уже совсем рядом

Все - и взрослые и дети - сходят с ума по IT. Перспективно, круто, денежно. И в итоге не ты ищешь работу, а работа ищет тебя, предлагая всяческие плюшки. Но до этого момента еще надо дорасти и хорошо потрудиться во славу своего будущего благополучия. Альтернатива сидению в гаджетах на длинных зимних каникулах - первый городской AR-лагерь в Минске.

Городской лагерь ARmageddON - это познавательные и увлекательные каникулы с использованием дополненной реальности. Главная его сильная сторона и фишка - обучение созданию AR-приложения. Опытные преподаватели научат тинейджеров создавать дополненную реальность и открывать новый мир. В программе занятий: история AR, принципы AR, базовые навыки в работе программы Unity, AR-анимация (вместе с преподавателями создаешь свой AR-объект!) и, конечно, разработка AR-приложения для iOS/Android.

Все это невозможно без хорошего знания английского, и поэтому занятия с носителями этого языка в обязательной программе. В качестве уже сегодняшних плюшек - познавательные игры и развлечения, бонус - посещение с единомышленниками крутого VR-парка Teleport и интересные экскурсии в известные IT-компании.

В предстоящие зимние школьные каникулы в AR-лагере предусмотрены две смены для подростков от 10 до 16 лет. Первая - с 26 по 30 декабря (5 дней). Ее стоимость 149 руб. Вторая - после Нового года, с 3 по 12 января (8 дней). Цена - 249 руб.

«Почти студентов» будут учить опытные практики, профессионалы в своих областях.

Все подробности вы найдете на сайте: it-college.by. Там же есть возможность записаться в AR-лагерь.

Контактный телефон: +375 29 330-00-70

г. Минск, пр-т Независимости, 49 (ст. м. Я. Коласа)