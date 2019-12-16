2019-12-16T15:50:00+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь одолжила у Китая полмиллиарда долларов: их направят на погашение долгов перед Россией

Шанхайский филиал Банка развития предоставит 3,5 миллиарда юаней уже в этом году, рассчитаться по кредиту нужно в ближайшие пять лет
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
3,5 миллиарда юаней или около 500 миллионов долларов в эквиваленте получит Беларусь от Китая3,5 миллиарда юаней или около 500 миллионов долларов в эквиваленте получит Беларусь от КитаяФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

13 декабря Александр Лукашенко подписал указ о привлечении внешнего государственного займа в размере 3,5 миллиарда юаней. В эквиваленте это более 500 миллионов долларов, которые Беларусь одалживает «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем».

Кредит поступит до конца текущего года, а рассчитан он на пятилетний срок.

Китайский кредит - вынужденная мера.

Во-первых, наша страна не получила седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, который ожидался в размере 200 миллионов долларов. Всего по этой программе Беларусь рассчитывала получить с 2016 по 2019 год 2 миллиарда долларов, но на цифре 1,8 миллиарда кредитная линия была закрыта.

Во-вторых, китайским кредитом Минфин страны замещает так и не полученный кредит от России. Известно, что еще в феврале 2019 года Беларусь обратилась к России за кредитом в размере 600 миллионов долларов, которые планировалось направить для рефинансирования прежних взятых у России долгов. В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская сторона выдаст Беларуси запрашиваемую сумму. Летом глава белорусского Минфина Максим Ермолович заявил, что Россия увязывает выделение нашей стране кредита с интеграционными процессами в Союзном государстве. Однако уже в конце октября Ермолович неожиданно заявил, что Беларусь вовсе не обращалась к России с просьбой о госкредите.

- Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет, - резюмировал Максим Ермолович.

Кредитные средства, которые Беларусь получит от Китая, будут главным образом направлены на погашение основного долга по ранее взятым у России кредитам. На 1 июня 2019 года государственный долг Беларуси перед восточной соседкой составлял 7,55 миллиарда долларов.

Напомним, что в ближайшие годы Беларуси предстоят значительные расчеты по государственному долгу. В 2020 году, по данным Министерства финансов, платежи составят 3,63 млрд долларов, в 2021-м - 3,28 млрд долларов, в 2022-м - 3,46 млрд долларов, на 2023-й придется пик выплат - 3,83 миллиарда. А начиная с 2024 года, по прогнозам властей, суммы платежей по госдолгу снизятся до 2,3 - 2,5 миллиарда долларов в год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гродно пьяная троица избила пассажирок такси – просто перепутали
«Разбили окно в сарае и залезли за поросятами»: кража живности в Витебском районе
Минчанин перевел $20 тысяч брокерам-мошенникам c «поддельного» инвестиционного сайта
Под Минском пьяная мамаша привезла ребенка на машине в сад и попала в ДТП
Молодечненец поехал в Польшу на заработки и пропал без следа
Гомельские продавцы перевели телефонным мошенникам крупные суммы: «Думали, что директор требует»
Взрыв на предприятии Бобруйска: пострадали двое мужчин
МВД Беларуси и России «накрыли» международную наркогруппировку, у которой изъяли метадон на 1,5 млн долларов
«Не отважился войти в реку»: в Брестской крепости задержали нарушителя границы
Иностранцам разрешили находиться в Беларуси без регистрации 10 дней
Белоруска перевела виртуальному «американскому бизнесмену» 3,5 тысячи долларов
Беларусь взяла у Китая кредит на 500 млн долларов
Кебич: Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет
Лукашенко о работе милиции: У нас до сих пор не искоренена палочно-галочная система. За это надо сажать без суда и следствия
В Беларуси более 3,5 млн граждан привлекались к административной ответственности, 80% - за нарушение ПДД
В Мозыре задержали парня, который привез из России психотропы на 20 тысяч долларов
Прощание с хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря
В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину
«А на нем не опасно ехать? Что случилось с поездом?»: поезд Минск - Гомель сломался на полпути, людей эвакуировали
В Минске к 2022 году обновят общественный транспорт
В Гродно прошли акции против интеграции Беларуси и России
«Инопланетяне, Белль Дельфин и косплей». Что белорусы искали на портале для взрослых в 2019 году
Никита Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси
«Онемели ноги, распух язык, начались судороги. Думала, отхожу». Очередное отравление в Египте
Погода на понедельник, 16 декабря: мокрое безобразие закончится
Девушке не дали сигарет, она затаила обиду и в 7 утра ранила ножом в живот пенсионера
Бензин подорожал с 15 декабря