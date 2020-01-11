«Мне продлят отпуск, если я заболел?»: отвечаем на вопросы об оплате больничных
От чего зависит размер больничного?
Пособие по временной нетрудоспособности (проще говоря, «размер больничного») нелегко считать даже бухгалтеру, так что самостоятельно понять, сколько вы получите за неделю дома с ОРВИ, почти невозможно. Размер пособия зависит от многих факторов - был ли накануне отпуск, другие больничные, командировки и т. д. А вот от того, лечились вы в больнице или дома, размер пособия не зависит.
Одно точно можно сказать: пособие будет меньше, чем ваш заработок. За первые 12 календарных дней больничного выплачивают 80% среднедневного заработка, за все последующие - 100%. Прервали больничный и открыли снова - начинайте считать сначала. В Минтруда объясняют это так: чтобы не было заинтересованности болеть. Эксперты же считают, что у ФСЗН просто не хватает денег, отсюда и формулы подсчета не в сторону работника.
Как рассчитывается размер больничного?
Больничный оплачивают исходя из вашей среднедневной зарплаты: деньги, которые вы заработали за последние шесть месяцев, суммируются и делятся на количество календарных дней в этих шести месяцах. Но и здесь все не так просто - из общей суммы вычитаются суммы материальной помощи, отпускные, больничные и выплаты за другие дни, когда вы не работали. Так что болеть после отпуска невыгодно.
Допустим, на последнем месте вы работаете 1,5 года, последние 6 месяцев в отпуске и на больничном не были. Зарплата за последний год не менялась и составляла 700 рублей оклада и 300 рублей премии. Вы заболели ангиной и просидели на больничном непрерывно 13 дней, с 1 по 13 декабря. Итак, считаем.
1. Заработок за 6 последних месяцев. 1000 рублей * 6 месяцев = 6000 рублей
2. Среднедневной заработок. Для этого полученная сумма делится на количество календарных дней в этих 6 месяцах. 6000 / (30+31+31+30+31+30) = 32,79 рубля в день.
3. Предварительная сумма больничного. (32,79 рубля* 0,8 * 12 дней) + (32,79 рубля * 1 день) = 347,57 рублей.
4. Из суммы больничного отнимаем подоходный налог (13%). 347,57 - 45,18 = 302,39 рубля.
Но это самый простой расчет, нечасто зарплата работника статична аж полгода. Меняется сумма заработка - и приведенную формулу приходится повторить 6 раз, отдельно для каждого месяца.
Правда ли, что больничный могут выплатить, даже если я не работаю?
Да, но должны быть одновременно соблюдены четыре условия. Первое - вам открыли больничный в течение 30 календарных дней после увольнения. Второе - вас уволили по уважительной причине. Третье - ваш больничный продлился больше 30 дней. Четвертое - болеете именно вы, а не ваш ребенок.
Для выплаты больничного вам нужно будет обратиться в районный (городской) отдел ФСЗН с заявлением.
Частные медцентры тоже выдают больничные?
Увидев километровую очередь в поликлинике, можно попытать счастья у частников. С 2016 года в Беларуси частным медцентрам дали право выдавать больничные листки. В абсолютном большинстве медицинских центров больничные выдаются только при наличии паспорта, страховки или договора с учреждением. Консультация по лечению простуды или ОРВИ у частников выйдет около 30 рублей. Добавьте сюда еще лекарства - и сумма выйдет приличная.
Я заболел в трудовом отпуске. Правда, что отпуск продлят?
Да, его могут продлить на количество дней больничного или перенесут эти дни на другой срок (часто его присоединяют к следующему отпуску). Но правило не распространяется на отпуск без сохранения заработной платы.
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