«Лишь одно женское погребение уцелело»: при реставрации Гольшанского замка повредили могилы XIV века

Около Гольшанского замка благоустраивают территорию. Но, как нередко случается, благоустройство пошло не совсем во благо. Во время строительных работ повредили грунтовый могильник XIV века. Стало известно об этом совершенно случайно.

- Я посмотрел видео на канале «Ашмянскі веснік». В этом видео отчетливо виден грандиозный масштаб земляных работ вокруг замка! - говорит археолог и бывший сотрудник Института истории НАН Беларуси Евгений Власовец. - На следующий день позвонил коллегам в Институт истории, чтобы узнать, согласованы ли эти работы с ними и присутствует ли при них археолог, как того требует законодательство. Оказалось, в Институте никто и не слышал о происходящем.

Археологические находки около Гольшанского замка Фото: предоставил Евгений Власовец

На следующий день Евгений вместе с коллегой из Института истории поехали к замку. Изучают Гольшаны они с 2007 года.

- На месте подтвердилась моя гипотеза, что земляные работы разрушили не только культурный слой XVII века, относящийся к замку, но и упомянутый в конце XIX века в одной из книг по археологии могильник XIV века, - говорит Власовец. - Мы сразу же созвонились с руководством, которое занялось оформлением предписаний на приостановление стройки. И параллельно начали свои археологические исследования. Зачистили два скелета и уехали вечером в Минск.

По словам Евгения, в воскресенье, 15 декабря, на стройке никого не было.

- Но не знаю, связано это с предписанием о приостановлении работ или с выходным днем, - рассуждает Евгений.

Фото: предоставил Евгений Власовец

Проблема в том, говорит Евгений, что строительные работы должны проводиться под наблюдением археолога. Но на деле все иначе. Поэтому и вышла такая ситуация.

- В ходе «реставрационных» работ был снят грунт на глубину 40 - 80 см на большей части прилегающего к замку пространства, - уточняет археолог. - Был серьезно поврежден, а местами и полностью уничтожен грунтовый могильник XIV века. С коллегой из Института истории НАН РБ мы нашли четыре женских погребения этого периода. Одно из них полностью разрушено, два других сильно повреждены гусеницами работающей на объекте техники, лишь четвертое погребение полностью уцелело. При этом почти вся предполагаемая площадь могильника или засыпана толстым слоем песка, или залита бетоном.

Кстати, это не первое такое «благоустройство» в Ошмянском районе.

- Под конец года по традиции начинаются несанкционированные, без археологического надзора, земляные работы на каком-нибудь важном историческом объекте, - говорит Евгений. - В 2018-м таким был костел Пресвятой Девы Марии в Ошмянах, в 2017 году - костел Петра и Павла в Жупранах. В 2019 году та же участь постигла Гольшанский замок - пожалуй, самый важный объект историко-культурного наследия на территории района.

Фото: предоставил Евгений Власовец

СПРАВКА «КП»

Гольшанский замок - руины дворцово-паркового комплекса, резиденции рода Сапег около агрогородка Гольшаны в Ошмянском районе Гродненской области. В 2016 году замок был включен в число 27 объектов, расходы на сохранение которых могут финансироваться из республиканского бюджета.