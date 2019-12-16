Владимир Познер в Минске: «Лукашенко не стал президентом объединенной страны - и слава Богу!»

В Минск Владимир Познер приехал с творческим вечером. На сцену выставили белоснежное кожаное кресло, в которое за два часа выступления 85-летний телеведущий так и не сел. Владимир Владимирович сразу признался, что о Беларуси знает мало. Зато белорусы, по всей видимости, знают о Познере больше - одна из зрительниц подарила ему красные носки от белорусского производителя. А Познер, смеясь, приподнял штанину и показал, что на нем сейчас любимые носки как раз этого цвета.

Мы подобрали самые любопытные, на наш взгляд, высказывания Владимира Познера:

О Союзном государстве

- Недавно ваш президент встречался с президентом России и обсуждал вопросы Союзного государства. Было сказано много слов, но ничего конкретного. Меня спрашивают: будет ли настоящее Союзное государство? Я знаю только одно: нормальная страна всегда хочет быть независимой (в зале раздались аплодисменты). Бывает так, что стране угрожают, и она просится под крыло дружественного государства - такие случаи в истории были. Но в случае с Беларусью и Россией мне кажется, это просто политическая игра. Хотя я за нормальные взаимовыгодные отношения сотрудничества между Россией и Беларусью. Помню, как Александр Лукашенко, когда Борис Ельцин был уже в не очень хорошем состоянии, стремился стать следующим президентом объединенной страны… Этого не случилось. Если бы я был религиозным человеком, то сказал бы: и слава Богу!

О допинговом скандале

Россия пропускает Олимпийские игры, и летние в Японии, и зимние в Китае в 2022 году, также установлен запрет на участие в каких-либо мировых чемпионатах в течение 4 лет, нельзя их проводить и у себя. Говорят, это несправедливо, потому что во всех странах спортсмены применяют допинг. Но ведь на самом деле Россию обвиняют не в допинге, а в обмане. Когда мы согласились передать образцы проб, взятые у российских спортсменов в разные времена, мы стали менять даты и фамилии на этих пробах. Очень верно заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала: может, когда-нибудь у нас найдутся умные спортивные руководители, которые будут думать о спортсменах, а не о своих креслах. Чиновники говорят сейчас: давайте бойкотировать все спортивные мероприятия. Но что такое для спортсмена четыре года простоя - это же конец карьеры! Кому от этого будет хуже? Это очень странная манера: обижаться, когда сами не правы. Это позор на весь мир.

Владимир Познер за два часа выступления ни разу не сел в кресло. Фото: Елена КАМЕНЕВА

Об импичменте Трампа

Эта процедура придумана еще в XVIII веке отцами - основателями Америки. На этой неделе палата представителей США будет голосовать за импичмент. Нужно большинство из 435 депутатов, представляющих все штаты. За всю историю США никого из президентов таким образом не снимали, правда, импичмент инициировали. Что сделал Трамп - позвонил Зеленскому и сказал: ты хочешь помощи в виде денег, я дам, но ты проверь, как вел себя в Украине Джо Байден (возможный кандидат на предстоящих президентских выборах от демократов) и его сын. Если накопаешь на них, мы дадим тебе помощь. Это стало не сразу известно, но, когда выяснилось, разразился скандал.

Палата представителей, где заседает большинство демократов, проголосует за импичмент. Но это не значит, что импичмент состоится. Потому что решение должен утвердить сенат - а там большинство консерваторов, пусть и всего на два человека. Чтобы импичмент состоялся, нужны голоса 2/3 депутатов сената, 67 человек. То есть многие консерваторы должны перейти на сторону демократов, а этого не будет. Таким образом Трампа не снимут. Но как эта история повлияет на президентские выборы в ноябре 2020 года? Есть несколько сценариев, но я не провидец, чтобы предсказывать будущее.

О любимых книгах

Один книжный магазин придумал попросить известных людей назвать свои любимые книги и из их предпочтений сформировать именные полки. Попросили и меня назвать топ-5 книг… Когда я дошел до 65-й книги, решил им позвонить. Мне говорят: а вы представьте, что дома пожар и вы можете вынести только пять книг… Хорошо. Есть главные книги. Например, Библия. Вы не сможете понять ни одной картины времен Возрождения, если не читали ее. Библию важно знать, это я вам как атеист говорю! Хорошо, а Шекспир? А ведь у него не две и даже не три книги! Так что я больше не составляю такие списки и никому не советую книги. Читать нужно постоянно. Меня огорчает, что читают сейчас в телефоне или планшете. Это холодная вещь, не сравнить с ощущением, когда забрался в кресло со стаканчиком и любимой книжкой - она же пахнет, страницы шелестят.

Владимир Познер после выступления еще полчаса раздавал автографы на своих книжках.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

О смертной казни

Можно понять желание людей казнить преступника, который совершил ужасные вещи. И все же я против смертной казни, и вот почему. Преступник отнял чужую жизнь, но мы-то не преступники. Мы можем приговорить человека к пожизненному заключению, а это даже пострашнее, чем смертная казнь. Мы наказываем, а не мстим. Гуманизм никогда не был во вред обществу. В тех странах, где запретили смертную казнь, тяжелых преступлений не стало больше, а кое-где даже наоборот, меньше.

О схожести языков

- Я проезжал по Минску и увидел вывеску «Музей ката». Удивился - ведь, думаю, катом называли раньше палача. Музей палача? А потом до меня дошло, что на белорусском языке это «кот». Хотя и непонятно, почему «кот» - через «о», а «ката» - через «а».

О журналистике

- Состояние российских СМИ меня очень огорчает. Они либо за Путина, либо против. Журналистов, которые пытаются рассказывать о событиях объективно, единицы. Хотя это и есть основная задача профессии. Журналист не может и не должен сам решать проблему, но может показать, на что обществу следует обратить внимание.

О том, как хорошо выглядеть

Да нет никакого секрета! Нужно просто вовремя ложиться и вставать, правильно питаться и заниматься спортом. Все это известно! Но мало кто соблюдает режим, потому что просто лень. Я, например, очень люблю теннис. Играю три раза в неделю и считаю себя достаточно сильным игроком.

О секс-шопе

- При СССР я отказался работать с КГБ, поэтому на долгое время стал невыездным. Когда меня, наконец, выпустили во Францию, полетел с женой. А ей жутко хотелось побывать в секс-шопе. Она спросила мою тетю, где тут хороший порномагазин. Вы меня извините, но я не могу ее не процитировать. Тетушка, которая была уже в очень солидном возрасте, ответила: «А что там смотреть: тысяча *** или один - разве не одно и то же?»

О первых деньгах

Когда мне было 9 лет, я жил в Нью-Йорке. Родители давали мне 25 центов карманных денег, но хотелось больше. Я пошел в лавку рядом с домом, и ее хозяин Сэм предложил мне разносить газеты. Он провел меня, показал, какие газеты и где оставлять. На следующий день проверил, как я запомнил. Потом Сэм сказал: я тебя беру, приходи завтра в 5 утра. Платить не буду, но по праздникам ты можешь звонить в дверь и говорить: «Поздравляю вас с праздником! Я ваш разносчик». Сколько тебе дадут, меня не интересует. На Рождество таким образом я заработал $100. Сегодня это как тысяча долларов! На эти деньги я купил велосипед с корзинкой и стал уже развозить газеты. Однажды я проспал, прибежал в 5.30, а Сэм уже сам ушел разносить газеты. Я извинялся, на что он сказал: «Бил (меня, конечно, не звали в Америке Владимиром), ты не переживай. Но если будешь опаздывать в следующий раз, не приходи вообще. Тут есть другой мальчик, который очень хочет эту работу». Так я на всю жизнь отучился опаздывать.

Свои первые деньги Бил (так Познера называли в Америке) заработал в 9 лет. Фото: личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Мама Владимира Познера родом из Франции. Но в три месяца его увезли в США, через некоторое время снова вернулись в Париж, а к 1952 году семья окончательно обосновалась в СССР. Владимир Познер не получил журналистского образования, он закончил биолого-почвенного факультета МГУ по специальности "физиология человека" - но ни дня не работал по специальности.

Познер - многократный лауреат премии ТЭФИ, обладатель орденов Почета, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кавалер ордена Почетного легиона. Однако главными в своей жизни он считает не премии, а возможность брать интервью у интересных ему людей. Среди его собеседников были Джулиан Ассанж, Дмитрий Медведев, Шарль Азнавур, Сергей Шнуров...