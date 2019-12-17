Власти поднимут зарплату бюджетникам в 2020 году. Кому и на сколько?

Зарплаты врачей к 2025 году обещают повысить в 2 раза

Сейчас в Беларуси около 850 тысяч бюджетников (это работники заводов, поликлиник, школ, университетов, столовых, магазинов, чиновники и т. д.). Власти не впервые озаботились размером их зарплат. Еще в 2017 году была поставлена задача: довести среднюю зарплату до 500 долларов в эквиваленте, а зарплату бюджетников - до 80% от средней. Планы не удалось выполнить ни в 2017-м, ни в 2018-м. В 2019 году этого тоже не произойдет, но надежда у Минфина все еще теплится.

- По мнoгим областям пoказатель уже превышает 80%. Проблема в Минске, где это сoотношение значительнo ниже. В целом это влияет на общий пoказатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78 - 79%, то есть oчень близко к 80% на конец текущегo года, - заявил 2 декабря министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ.

Вероятной причиной интереса к зарплатам бюджетников стала тотальная нехватка врачей и учителей, а также их низкие зарплаты. В Беларуси не хватает 2,9 тысячи врачей и 3 тысячи медсестер. Общереспубликанский банк вакансий предлагает медсестрам работу в среднем за 400 рублей, врачам - 500 - 700 рублей. При этом Польша упростила подтверждение диплома для медиков Беларуси и Украины в надежде покрыть их недостаток у себя в стране.

13 декабря президент привел интересные цифры: заработная плата врача общей практики сегодня - от 950 до 1470 рублей. И сказал, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году - повыситься в два раза. Кроме того, отток медиков из страны планируют решить с помощью льготного жилья.

Каким образом будут увеличивать зарплаты?

Во-первых, в дефицитном проекте бюджета на 2020 год нашли средства для увеличения заработной платы бюджетникам на 10 - 11%, а затраты на здравоохранение повысили аж на 28%.

Во-вторых, с 2020 года зарплату бюджетников будут считать по-новому. Для этого тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, в тарифной сетке вместо 27 разрядов станет 18, постоянная часть оклада будет на уровне 50 - 60%, а надбавки, премии и доплаты будут устанавливаться строго централизованно. Это должно немного упростить жизнь бухгалтерам, начисляющим зарплату, а также сделать систему начислений более прозрачной.

- Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50 - 60%, остальное - стимулирующие надбавки, - рассказал СТВ первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. - Мы значительно снижаем единую тарифную сетку. Безусловно, самое главное - это ни в коей мере не должно ухудшить заработную плату работникам. Мы предполагаем, что это хоть немного, но повысит ее.

С одной стороны, прекрасно, что врачи и учителя станут получать больше. Но с другой стороны, это может быть чревато для экономики.

- Все белорусские эпизоды гиперинфляции происходили из-за того, что правительство печатало необеспеченные деньги и отдавало их заводам или бюджетникам. Если печатать деньги быстрее, чем растет экономика и производительность труда, цены неизбежно повышаются. Мы не знаем, какая часть из денег, направленных на повышение зарплат бюджетников, напечатана, но думаю, что они точно будут. Это повышение зарплат небольшое, поэтому не вызовет новой гиперинфляции, но может вылиться в повышение инфляции на 1%, - объясняет эксперт Центра экономических исследований Beroc Лев Львовский.

Международный валютный фонд советует ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции (т. е. около 5%). Пока что рост зарплат опережает темпы роста производительности труда.