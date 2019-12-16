Лукашенко о поручении увеличить скорость на кольцевой: «Если не выполнено - найдите виновных и увольте»

- В полной ли мере в данной работе обеспечивается справедливость, о которой мы часто говорим и которая так востребована нашим населением? - спросил Александр Лукашенко на совещании по вопросам применения мер административной ответственности.

Президент сообщил, что за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан - более 50% всего трудоспособного населения, сообщает БелТА.

Более 80% нарушений - из сферы безопасности дорожного движения

- Полагаю, так называемые «письма счастья» от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля, - сказал президент.

Президент напомнил, что фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона:

- Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на человека нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения.

- Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо, - обозначил план действий президент.

Зашла речь и о поручениях, которые несколько лет назад президент отдал касательно движения на минских дорогах, в том числе МКАД.

- Поднимите мои поручения по кольцевой дороге - первой и второй - и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей.

Напомним, в 2014 году Александр Лукашенко распорядился:

- На кольцевой дороге разрешенную скорость надо увеличивать до 120 км/ч. И по другим дорогам тоже. Напомните, чтобы внесли предложение. Тут не милиция должна решать, а мы. Все равно едут 120.

Еще одна проблема, когда работают для галочки.

- Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех - пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня, - потребовал президент.

Оказывается, протоколы о правонарушениях составляют более чем в 70 ведомствах. Александр Лукашенко указал, что упор должен делаться не на количество выявленных нарушений и штрафов, а на профилактику и реальное сокращение административных проступков.

- Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать, - сказал президент.

По его мнению, действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) использует преимущественно карательный способ разрешения конфликтов:

- А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций.

Президент поручил создать специальную экспертную комиссию, которая должна подготовить документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

На совещании шла речь о том, чтобы прекратить практику административных наказаний за проступки, которые не влекут опасных последствий.

- Почему, например, даже МВД не в полной мере пользуется возможностью замены штрафа предупреждением, а непременно составляет протокол? Это субъективный фактор, зависит от людей, которые занимаются административной практикой. Здесь усматривается в том числе желание показать результат, поработать на статистику, - сказал после совещания журналистам Госсекретарь Совбеза Станислав Зась. В качестве примера можно привести штрафы за переход проезжей части в неположенном месте, сообщает БелТА.