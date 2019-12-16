2019-12-16T16:43:37+03:00
Спорт
КП Беларусь

1/8 финала Лиги чемпионов: Зидан против Гвардиолы

В понедельник состоялась жеребьевка стадии плей-офф еврокубков
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Тренеру «Наполи» Дженнаро Гаттузо придется подумать, как остановить Лионеля Месси. Фото: uefa.comТренеру «Наполи» Дженнаро Гаттузо придется подумать, как остановить Лионеля Месси. Фото: uefa.com
Изменить размер текста:

Как мы уже писали, в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые сыграют только клубы из топ-5 чемпионатов Европы. Причем из 16 команд 11 играли на этой стадии год назад («Лейпциг», «Валенсия», «Аталанта», «Челси» и «Наполи» заменили «Порту», «Шальке», «Аякс,», «Рому» и «Манчестер Юнайтед»).

Почти сразу жребий свел грандов: «Реал» - «Манчестер Сити». Мадридцы сейчас не так сильны, как пару лет назад. Но команда Зинедина Зидана постепенно вышла из пике и начинает находить свою игру, в чемпионате Испании уже догнала «Барселону». «МанСити» в Англии отстает от первого места на 14 очков, поэтому успешное выступление в Лиге чемпионов - шанс для Пепа Гвардиола спасти сезон. Клубы играли в полуфинале-2015/16 («Реал» выиграл с общим счетом 1:0).

Много голов ждем в матчах ПСЖ и «Боруссии». Два антипода по стилю сойдутся в паре «Ливерпуль» - «Атлетико». Сумеет ли Диего Симеоне остановить атакующую команду Юргена Клоппа? Импозантные тренеры впервые сыграют друг против друга.

Все пары 1/8 финала: «Челси» - «Бавария», «Аталанта» - «Валенсия», ПСЖ - «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико» - «Ливерпуль», «Лион» - «Ювентус», «Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг», «Наполи» - «Барселона».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные - 10, 11, 17 и 18 марта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 1/16 финала Лиги Европы жребий свел следующий команды: «Вулверхэмптон» - «Эспаньол», «Спортинг» - «Истанбул», «Хетафе» - «Аякс», «Байер» - «Порту», «Копенгаген» - «Селтик», АПОЭЛ - «Базель», ЧФР - «Севилья», «Олимпиакос» - «Арсенал», АЗ - ЛАСК, «Брюгге» - «Манчестер Юнайтед», «Лудогорец» - «Интер», «Айнтрахт» - «Зальцбург», «Шахтер» - «Бенфика», «Вольфсбург» - «Мальме», «Рома» - «Гент», «Рейнджерс» - «Брага».

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лига чемпионов»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гродно пьяная троица избила пассажирок такси – просто перепутали
«Разбили окно в сарае и залезли за поросятами»: кража живности в Витебском районе
Минчанин перевел $20 тысяч брокерам-мошенникам c «поддельного» инвестиционного сайта
Под Минском пьяная мамаша привезла ребенка на машине в сад и попала в ДТП
Молодечненец поехал в Польшу на заработки и пропал без следа
Гомельские продавцы перевели телефонным мошенникам крупные суммы: «Думали, что директор требует»
Взрыв на предприятии Бобруйска: пострадали двое мужчин
МВД Беларуси и России «накрыли» международную наркогруппировку, у которой изъяли метадон на 1,5 млн долларов
«Не отважился войти в реку»: в Брестской крепости задержали нарушителя границы
Иностранцам разрешили находиться в Беларуси без регистрации 10 дней
Белоруска перевела виртуальному «американскому бизнесмену» 3,5 тысячи долларов
Беларусь взяла у Китая кредит на 500 млн долларов
Кебич: Кандидатуры сегодня на должность президента Беларуси, кроме Лукашенко, нет
Лукашенко о работе милиции: У нас до сих пор не искоренена палочно-галочная система. За это надо сажать без суда и следствия
В Беларуси более 3,5 млн граждан привлекались к административной ответственности, 80% - за нарушение ПДД
В Мозыре задержали парня, который привез из России психотропы на 20 тысяч долларов
Прощание с хоккеистом и тренером Владимиром Цыплаковым состоится 17 декабря
В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину
«А на нем не опасно ехать? Что случилось с поездом?»: поезд Минск - Гомель сломался на полпути, людей эвакуировали
В Минске к 2022 году обновят общественный транспорт
В Гродно прошли акции против интеграции Беларуси и России
«Инопланетяне, Белль Дельфин и косплей». Что белорусы искали на портале для взрослых в 2019 году
Никита Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси
«Онемели ноги, распух язык, начались судороги. Думала, отхожу». Очередное отравление в Египте
Погода на понедельник, 16 декабря: мокрое безобразие закончится
Девушке не дали сигарет, она затаила обиду и в 7 утра ранила ножом в живот пенсионера
Бензин подорожал с 15 декабря