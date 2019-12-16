1/8 финала Лиги чемпионов: Зидан против Гвардиолы

Как мы уже писали, в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые сыграют только клубы из топ-5 чемпионатов Европы. Причем из 16 команд 11 играли на этой стадии год назад («Лейпциг», «Валенсия», «Аталанта», «Челси» и «Наполи» заменили «Порту», «Шальке», «Аякс,», «Рому» и «Манчестер Юнайтед»).

Почти сразу жребий свел грандов: «Реал» - «Манчестер Сити». Мадридцы сейчас не так сильны, как пару лет назад. Но команда Зинедина Зидана постепенно вышла из пике и начинает находить свою игру, в чемпионате Испании уже догнала «Барселону». «МанСити» в Англии отстает от первого места на 14 очков, поэтому успешное выступление в Лиге чемпионов - шанс для Пепа Гвардиола спасти сезон. Клубы играли в полуфинале-2015/16 («Реал» выиграл с общим счетом 1:0).

Много голов ждем в матчах ПСЖ и «Боруссии». Два антипода по стилю сойдутся в паре «Ливерпуль» - «Атлетико». Сумеет ли Диего Симеоне остановить атакующую команду Юргена Клоппа? Импозантные тренеры впервые сыграют друг против друга.

Все пары 1/8 финала: «Челси» - «Бавария», «Аталанта» - «Валенсия», ПСЖ - «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико» - «Ливерпуль», «Лион» - «Ювентус», «Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг», «Наполи» - «Барселона».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные - 10, 11, 17 и 18 марта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 1/16 финала Лиги Европы жребий свел следующий команды: «Вулверхэмптон» - «Эспаньол», «Спортинг» - «Истанбул», «Хетафе» - «Аякс», «Байер» - «Порту», «Копенгаген» - «Селтик», АПОЭЛ - «Базель», ЧФР - «Севилья», «Олимпиакос» - «Арсенал», АЗ - ЛАСК, «Брюгге» - «Манчестер Юнайтед», «Лудогорец» - «Интер», «Айнтрахт» - «Зальцбург», «Шахтер» - «Бенфика», «Вольфсбург» - «Мальме», «Рома» - «Гент», «Рейнджерс» - «Брага».

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля.