2019-12-16T17:39:32+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Самый доброжелательный в мире хоккея». Ушел из жизни Владимир Цыплаков

Ему было 50 лет.
Владимир КРИУЛИН
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Владимир Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом года в Беларуси. Фото: hockey.byВладимир Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом года в Беларуси. Фото: hockey.by
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СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНОМ МИРА И ЦИТИРОВАЛ СОЛЖЕНИЦЫНА

В субботу вечером пришла трагичная новость: скончался Владимир Цыплаков. Чтобы выяснить причину смерти, Следственный комитет проводит проверку и следственно-медицинские экспертизы.

Владимир был одним из самых успешных белорусских хоккеистов. Трижды Цыплаков признавался лучшим хоккеистом страны (1992, 2000, 2002). Лишь два игрока этот титул получали чаще (Андрей Мезин и Михаил Грабовский - по четыре раза).

- Это огромная утрата для белорусского хоккея. Владимир Цыплаков - пример для хоккеистов, как нужно работать, относиться к делу, добиваться больших успехов. Каждый день, несмотря ни на что, он двигался к своей цели. Через все этапы он дошел до НХЛ, вершины в хоккее. Для такого одного таланта мало. Такое можно было сделать за счет трудолюбия и сильного характера, - сказал «Комсомолке» генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков.

- Вы с Владимиром пересекались в президентской команде. Каким он запомнился?

- Он оставался преданным хоккею до последнего дня. У него могли болеть спина, ноги (старые травмы давали о себе знать), но Владимир продолжал приходить на тренировки, играл. Володя в хоккейном мире был самым доброжелательным, всегда улыбался.

Владимир Цыплаков родился в Инте (город в Республике Коми) в 1969 году. В 1987-м вслед за старшим братом Александром переехал в минское «Динамо». В 1989-м в составе звездной команды СССР Цыплаков стал чемпионом мира среди молодежи. В 1992-м нападающий отправился в Северную Америку. Перед отъездом он откровенно объяснил свое решение.

- Я начинал не хуже Федорова, Могильного, Буре и вместе с ними стал чемпионом мира среди молодежи. И вот теперь нам всем по 23. Где я - а где они? Годы бегут стремительно. Оглянуться не успеешь, как заноют кости, застонут легкие или, не дай Бог, окажешься в инвалидной коляске. И тогда все, поезд ушел <…>. Хочу, чтобы все поняли: я убегаю не от болельщиков, не от команды, не от клуба, не от президента [клуба], в конце концов. Напротив, я хочу снять грех с души. Извините, если что не так, не поминайте лихом. Я убегаю от скотской нашей жизни, которой нет пока конца. Недавно видел по телевизору Солженицына. Он сказал, что под гнетом этого «гибрида», который получился после власти коммунистов, мы будем мучиться не 70, а 170 лет. С недавних пор я привык доверять Александру Исаевичу, - говорил Цыплаков в 1992 году в интервью «Прессболу».

ИГРАЛ ВМЕСТЕ С УЭЙНОМ ГРЕТЦКИ

Через минорные лиги Цыплаков добрался до НХЛ. Всего в сильнейшей лиге мира в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» он провел пять лет. В регулярных чемпионатах отыграл 331 матч и набрал 170 (69+101) очков, в плей-офф - 18 встреч и 3 (1+2) балла. Долгое время это был лучший белорусский показатель результативности, пока его не превзошли братья Костицыны и Михаил Грабовский. В «Лос-Анджелесе» некоторое время Цыплаков даже выходил в одном звене с Уэйном Гретцки!

За сборную Беларуси Цыплаков выступал на двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира: в 46 матчах набрал 48 (24+24) очков. Именно он забросил единственную шайбу в матче на ЧМ-2000, когда наша команда впервые обыграла сборную России, составленную из звезд.

После завершения игровой карьеры Цыплаков работал тренером в сборной Беларуси, минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе». Последним местом работы был солигорский «Шахтер», который Цыплаков возглавлял в 2016 - 2017 годах.

Прощание с Владимиром Цыплаковым пройдет 17 декабря с 10.00 до 13.00 в здании крытого катка в парке им. Горького (Минск, ул. Первомайская, 3). Похоронен Цыплаков будет на Восточном кладбище, недалеко от могилы другого прославленного белорусского хоккеиста Руслана Салея.

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