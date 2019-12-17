«Дадут ли больничный, если нет температуры?»: 7 вопросов о больничных в сезон простуд

1. Пришел к врачу, а больничный не дали. Меня теперь уволят?

Просите справку о состоянии здоровья с указанием даты и времени обращения к врачу. Она не даст вам освобождения от работы, но наниматель может ее учесть при вопросе по поводу вашего «прогула». Не принесете - принципиальный наниматель имеет право посчитать ваше отсутствие на работе более трех часов прогулом.

2. Продолжительность больничного ограничена?

По инструкции один врач может открыть больничный сроком не дольше 10 дней. Если за 10 дней выздоровления не произошло, к врачу подключается завотделением и врачебно-консультационная комиссия. Они могут продлить больничный до 120 дней. Если и через этот срок больной не выздоровел, его направляют на МРЭК, чтобы решить вопрос об установлении инвалидности. В больничный по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет можно пойти максимум на 14 дней. Если ребенку от 14 до 18 лет, родителю откроют больничный максимум на 7 дней.

Есть и еще один важный момент. Если вы отсутствовали на работе из-за болезни 4 месяца подряд непрерывно, вас имеют право уволить. Исключение – трудовое увечье или профзаболевание.

3. А если ребенок простудился?

Больничный по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) составляет 100% среднедневного заработка родителя. И неважно, лечились вы в стационаре или дома.

Но есть масса исключений. Так, больничный не выдадут матери (отцу) в декрете, если любой из детей в семье заболеет. А вот если декретница сама заболела и не может ухаживать за ребенком до трех лет (например, ее положили в больницу или она дома, но с переломом руки), больничный по уходу за ребенком могут дать, к примеру, работающему папе, бабушке или дедушке. Если муж - тунеядец, больничный по уходу за ребенком жене тоже могут не оплатить. Если она придет за больничным, ей дадут только справку.

4. Выходные дни на больничном тоже оплачиваются?

Да, но только если вы сами болеете, а не ваш ребенок. Если ваш ребенок заболел в субботу или во время больших выходных, то их не оплатят, а больничный откроют с понедельника. А вот следующие выходные, если он продолжает болеть, оплатят.

5. Я забыл (потерял) свой больничный листок. Что делать?

Если забыли - имеете право принести его в бухгалтерию в течение 6 месяцев с даты закрытия больничного. Потеряли - придется обращаться за дубликатом в медучреждение, которое его выдало. Дубликат вам дадут по паспорту в течение одного дня.

6. Есть ли максимальный и минимальный размер больничного?

Да, низшая планка выплат привязана к величине бюджета прожиточного минимума. Минимальный размер месячного больничного составляет 50% от наибольшего размера БПМ за два последних квартала. Так, в декабре 2019-го тем, кто пробыл на больничном календарный месяц, выплатят не меньше 108,45 рубля. Таким способом больничный считают, к примеру, молодым специалистам, только пришедшим на работу.

Для людей с очень высокой зарплатой тоже есть ограничение. Максимальный размер больничного считают, исходя из последней известной средней зарплаты по стране, он не должен превышать три такие средние зарплаты. В декабре максимальная сумма 30-дневного больничного составляет 3370 рублей (1123,4 рубля * 3 месяца).

7. Дадут ли больничный, если у меня нет температуры?

Температура - не единственный симптом болезни, врач смотрит общее состояние. Больничный открывают, исходя из комплекса симптомов, в том числе результатов анализов и осмотра. Допустим, если у вас заложен нос, есть кашель и осип голос, больничный должны открыть и без температуры.

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